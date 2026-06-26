Конго ДР мураббийи: «Ўзбекистонга қарши таваккал қилишимиз шарт»

·0·Спорт
Конго ДР мураббийи: «Ўзбекистонга қарши таваккал қилишимиз шарт»

Конго Демократик Республикаси миллий жамоаси бош мураббийи Себастьен Десабр Ўзбекистонга қарши бўладиган ҳал қилувчи учрашув олдидан ўз фикрларини билдирди.

Мутахассиснинг таъкидлашича, Ўзбекистон терма жамоаси ҳимояда тартибли ҳаракат қилади ва шу сабабли бу баҳс осон кечмайди. Бироқ Конго ДР учун дуранг етарли эмаслиги сабаб жамоа ғалаба йўлида каттароқ таваккалга бориши керак.

«Ўзбекистонга қарши ўйин осон бўлмайди, чунки улар яхши ҳимояланади. Шунга қарамай, биз бор кучимизни ишга соламиз. Учрашувгача яхши дам олиб, куч тўплашимиз зарур», — деди Десабр.

Конго ДР бош мураббийи сўнгги турда жамоаси аввалги икки баҳсга нисбатан ҳужумкорроқ ҳаракат қилишини ҳам маълум қилди.

«Ўзбекистонга қарши ўйинда таваккал қилишимизга тўғри келади. Чунки дуранг натижа бизни қаноатлантирмайди. Дастлабки икки учрашувга қараганда кўпроқ хавфга боришимиз лозим», — дея қўшимча қилди у.

Десабр Колумбияга қарши учрашувдаги мағлубият жамоа учун аламли бўлганини ҳам тан олди. Унинг фикрича, ўша баҳсда дуранг натижа қайд этилганида Конгонинг турнирдаги вазияти анча қулай бўлар эди.

«Колумбияга ютқазганимиз оғир бўлди. Дуранг қайд этганимизда, вазиятимиз яхши бўларди. Лекин рақибнинг кучли жамоа эканини ҳам унутмаслик керак. Энди ўша ўйиндаги хатолардан тўғри хулоса чиқаришимиз лозим», — дея Десабрнинг сўзларини келтирди geosuper.TV нашри.

Эслатиб ўтамиз, Конго ДР ва Ўзбекистон миллий жамоалари ўртасидаги учрашув 28 июнь куни Тошкент вақти билан соат 04:30 да бошланади. Бу баҳс ҳар икки жамоа учун ҳам плей-офф йўлланмаси тақдирига таъсир қилиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арда Гулер Туркия — АҚШ баҳсининг энг яхши футболчиси бўлдиАрда Гулер Туркия — АҚШ баҳсининг энг яхши футболчиси бўлдиБугун, 10:49ЖЧ-2026: Бугун “G”, “H” ва “I” гуруҳларида ҳал қилувчи баҳслар ўтказиладиЖЧ-2026: Бугун “G”, “H” ва “I” гуруҳларида ҳал қилувчи баҳслар ўтказиладиБугун, 10:16Роналду ва Ҳусановнинг майдондаги сирли суҳбати тафсилотлари ошкор бўлди!Роналду ва Ҳусановнинг майдондаги сирли суҳбати тафсилотлари ошкор бўлди!Бугун, 10:03Япония Швеция билан дуранг ўйнаб, иккинчи ўринни эгаллади (видео)Япония Швеция билан дуранг ўйнаб, иккинчи ўринни эгаллади (видео)Бугун, 09:51Кот-д’Ивуар Кюрасаони енгиб, 1/16 финалга йўл олди (видео)Кот-д’Ивуар Кюрасаони енгиб, 1/16 финалга йўл олди (видео)Бугун, 09:45Эквадор Германияни мағлуб этиб, плей-офф йўлланмасига эга бўлди (видео)Эквадор Германияни мағлуб этиб, плей-офф йўлланмасига эга бўлди (видео)Бугун, 09:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди