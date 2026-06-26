Трейдингда 80 млн сўм йўқотган аёлнинг эри судланди

·32·Жамият
Трейдингда 80 млн сўм йўқотган аёлнинг эри судланди

Қашқадарё вилоятининг Яккабоғ туманида трейдинг сабаб юзага келган оилавий можаро суд билан якунланди. 60 ёшли эркак турмуш ўртоғига тан жароҳати етказгани учун жавобгарликка тортилди.

Суд ҳужжатларига кўра, эркак 2025 йил сентябрь ойида Россиядан уйига қайтган. Шунда у турмуш ўртоғи оиланинг жамғармаси ҳамда банкдан олинган кредит маблағларини интернетдаги трейдинг орқали кўпайтиришга уринганини, бироқ барча пулларни йўқотганини билиб қолган.

Аниқланишича, аёл аввал ўзининг 40 миллион сўм маблағини, кейинчалик эса ТБC Банкдан олинган яна 40 миллион сўмлик кредитни Телеграм мессенжеридаги “Абдуллоҳ трейдер” номли профилга ўтказган. Натижада оила жами 80 миллион сўмдан айрилган.

Мазкур ҳолатдан ғазабланган эркак жаҳл устида турмуш ўртоғининг бел қисмига зарба берган. Тиббий кўрик хулосасига кўра, аёлда қовурғаларнинг ёпиқ синиши аниқланган.

Суд жараёнида эркак айбига тўлиқ иқрор бўлиб, қилмишидан пушаймон эканини, турмуш ўртоғи билан ярашганини билдирган. Шунга қарамай, суд уни айбдор деб топиб, 20 миллион 600 минг сўм миқдорида жарима жазоси тайинлади.

Яккабагский районКашкадарьинская областьТБC БанкРоссия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда немис блогерлари билан профилактик суҳбат ўтказилдиТошкентда немис блогерлари билан профилактик суҳбат ўтказилдиБугун, 09:56Самарқандда гувоҳномасиз йигит маҳалла кўчасида катта тезликда ҳаракатландиСамарқандда гувоҳномасиз йигит маҳалла кўчасида катта тезликда ҳаракатландиКеча, 21:23Тошкент бозорларида газ баллонларидан фойдаланиш тақиқландиТошкент бозорларида газ баллонларидан фойдаланиш тақиқландиКеча, 17:35Ишга киритиш учун пул сўралди: Нурафшон ва Чироқчида мансабдорлар ушландиИшга киритиш учун пул сўралди: Нурафшон ва Чироқчида мансабдорлар ушландиКеча, 16:00Ёшларни давлат хизматига қабул қилиш тартиби енгиллаштириладиЁшларни давлат хизматига қабул қилиш тартиби енгиллаштириладиКеча, 14:20Бухорода 7 ёшли боланинг қўли қулфда қисилиб қолдиБухорода 7 ёшли боланинг қўли қулфда қисилиб қолдиКеча, 13:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Tracker’ни иккига бўлган Cobalt ҳайдовчиси қамалди
Ҳўкизни Gentra’га жойлаган ўғри йўлда ушланди
Ҳўкизни Gentra’га жойлаган ўғри йўлда ушланди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
PUBG орқали бошланган танишув тўй билан якунланди
PUBG орқали бошланган танишув тўй билан якунланди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди