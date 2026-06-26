Трейдингда 80 млн сўм йўқотган аёлнинг эри судланди
Қашқадарё вилоятининг Яккабоғ туманида трейдинг сабаб юзага келган оилавий можаро суд билан якунланди. 60 ёшли эркак турмуш ўртоғига тан жароҳати етказгани учун жавобгарликка тортилди.
Суд ҳужжатларига кўра, эркак 2025 йил сентябрь ойида Россиядан уйига қайтган. Шунда у турмуш ўртоғи оиланинг жамғармаси ҳамда банкдан олинган кредит маблағларини интернетдаги трейдинг орқали кўпайтиришга уринганини, бироқ барча пулларни йўқотганини билиб қолган.
Аниқланишича, аёл аввал ўзининг 40 миллион сўм маблағини, кейинчалик эса ТБC Банкдан олинган яна 40 миллион сўмлик кредитни Телеграм мессенжеридаги “Абдуллоҳ трейдер” номли профилга ўтказган. Натижада оила жами 80 миллион сўмдан айрилган.
Мазкур ҳолатдан ғазабланган эркак жаҳл устида турмуш ўртоғининг бел қисмига зарба берган. Тиббий кўрик хулосасига кўра, аёлда қовурғаларнинг ёпиқ синиши аниқланган.
Суд жараёнида эркак айбига тўлиқ иқрор бўлиб, қилмишидан пушаймон эканини, турмуш ўртоғи билан ярашганини билдирган. Шунга қарамай, суд уни айбдор деб топиб, 20 миллион 600 минг сўм миқдорида жарима жазоси тайинлади.
…