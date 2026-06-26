Россиялик собиқ ҳарбийнинг Путинга шошилинч мурожаати тармоқларни ларзага келтирди!

·0·Дунё
Россиялик собиқ ҳарбийнинг Путинга шошилинч мурожаати тармоқларни ларзага келтирди!

Ижтимоий тармоқларда қисқа вақт ичида бир неча миллион марта кўрилган ва халқаро ОАВ эътиборини тортган даҳшатли видеомурожаат пайдо бўлди. Россия армиясининг «Судоплатов» номидаги кўнгиллилар баталони разведка бўлими собиқ командири, «Пустовалов» фамилияси билан ҳам танилган Александр Лунин тўғридан-тўғри Россия президенти Владимир Путинга кескин баёнот йўллади.

Бу ҳақда «Агентство. Новости» онлайн нашри ва «Дождь» телеканали хабар тарқатмоқда.

Армиядаги даҳшатлар: Қийноқлар ва ўлимга тенг буйруқлар

Лунин ўз мурожаатида Россия армияси ичидаги қўрқинчли тизим, командирларнинг ўзбошимчаликлари ва зўравонликлари ҳақида очиқ-ойдин гапирган. Унинг сўзларига кўра, фронтдаги россиялик ҳарбийлар иккита асосий сабабга кўра шафқатсиз қийноқлар ва босимларга учрамоқда:

  • «Бефойда ва ўз-ўзини ўлимга юборишга тенг буйруқлар»ни бажаришдан бош тортганда;

  • Командирларга ўз пул маблағларини (улашини) топширишни рад этганда.

«Қурол Кремлга қарши бурилиши мумкин!»

Мурожаатнинг энг шов-шувли ва таҳдидли қисми айнан президентга қаратилган кутилмаган огоҳлантириш бўлди. Собиқ командир вазият шу тарзда давом этса, оқибати даҳшатли бўлишини айтган:

«Агар яқин вақт ичида мен Кремлга бориб, сиз билан ёнма-ён тўғридан-тўғри эфирда чиқиш қилмасам, армия ўз қуролини Кремлга қарши буриши мумкин».

Лунин бошқа бир видеосида ҳам Путин билан шахсан учрашиб, унга «амалдорлар яшираётган ҳақиқий ҳақиқат»ни етказмоқчи эканини билдирган. Унинг таъкидлашича, гап нафақат уруш қатнашчилари, балки оддий фуқароларга нисбатан ҳам маҳаллий раҳбарлар томонидан йўл қўйилаётган мисли кўрилмаган ўзбошимчаликлар ҳақида кетмоқда.

«Фронтдан даҳшатли видеолар келмоқда...»

«Агентство» нашри журналистлари Луниннинг ўзи билан боғланишга муваффақ бўлишди. Суҳбат давомида собиқ ҳарбий фронтдаги танишлари ва оддий аскарлардан тинимсиз хабарлар олаётганини тасдиқлаган:

«Менга жуда кўп хабарлар, видеомурожаатлар юборишади. Уларни ижтимоий тармоқларга жойлаштиришга ҳам қўрқаман, чунки у ерда жуда даҳшатли ва аянчли кадрлар бор», — дейди собиқ командир.

Мурожаат ортида кимлар турибди? Сирли учрашув тафсилотлари

Луниннинг иддао қилишича, бу мурожаатни ёзишига фақатгина фронтдаги даҳшатлар эмас, балки кутилмаган бир махфий учрашув ҳам сабаб бўлган. Жорий йилнинг 24 июнь куни Воронеж вилоятининг Лизиновка қишлоғида унинг ёнига уч нафар сирли эркак келган.

Уларнинг бири Мудофаа вазирлигидан, иккинчиси Ички ишлар вазирлигидан (ИИВ), учинчиси эса Мудофаа вазирлигига алоқадор бошқа бир махсус хизматдан эканини айтишган. Луниннинг сўзларига кўра, айнан ўша расмий шахслар ундан ушбу видеони ёзишни ва президентга «агар вазият шу тарзда давом этса, ҳаммаси жуда ёмон оқибатларга олиб келиши» ҳақидаги сигнални етказишни талаб қилишган.

Ҳозирча Россия расмий раҳбарияти ва Мудофаа вазирлиги собиқ ҳарбийнинг ушбу оғир иддаолари, армиядаги қийноқлар ва кутилаётган исён хавфи ҳақидаги баёнотига ҳеч қандай муносабат билдирганича йўқ.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Европа Иттифоқи вазирлар йиғилишининг энг кичик меҳмони — уч ойлик чақалоқЕвропа Иттифоқи вазирлар йиғилишининг энг кичик меҳмони — уч ойлик чақалоқБугун, 11:04Дунёдаги энг ёлғиз меҳмонхона: унга бориш учун лицензия керакДунёдаги энг ёлғиз меҳмонхона: унга бориш учун лицензия керакБугун, 10:54Осмондаги даҳшат: сайёҳлар чиққан ҳаво шари алангага ўралдиОсмондаги даҳшат: сайёҳлар чиққан ҳаво шари алангага ўралдиБугун, 10:41Минг йил яширинган сирли шаҳар жунглидан топилдиМинг йил яширинган сирли шаҳар жунглидан топилдиБугун, 01:03Кучли зилзила Венесуэлада кенг кўламли вайронагарчилик келтирдиКучли зилзила Венесуэлада кенг кўламли вайронагарчилик келтирдиКеча, 23:41Олимларни ҳайратга солган икки ғайриоддий сайёра топилдиОлимларни ҳайратга солган икки ғайриоддий сайёра топилдиКеча, 23:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Қарғалар “ишга кирди”: кўчаларни тозалаб мукофот олмоқда
Қарғалар “ишга кирди”: кўчаларни тозалаб мукофот олмоқда