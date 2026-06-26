Осмондаги даҳшат: сайёҳлар чиққан ҳаво шари алангага ўралди
Бразилия жанубидаги Санта-Катарина штатида сайёҳлар бўлган ҳаво шари парвоз вақтида ёниб кетиб, ерга қулаб тушди. Даҳшатли ҳодиса оқибатида саккиз киши ҳалок бўлди. Бу ҳақда Al Jazeera нашри хабар берди.
Маълум қилинишича, фожеа 21 июнь куни Прая-Гранде шаҳри яқинида содир бўлган. Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеоларда ҳаво шари аланга ичида қолгани, ундан қуюқ тутун кўтарилгани ҳамда ерга қулаётгани акс этган. Ёнғин вақтида икки киши ҳаво шаридан пастга тушиб кетган.
Санта-Катарина фуқаролик полицияси раҳбари Улисес Габриэльнинг маълум қилишича, ҳалок бўлганлардан уч нафари бир-бирини қучоқлаган ҳолда ҳаётдан кўз юмган. У бу манзарани “қалбни ларзага келтирувчи” деб таърифлади.
Дастлабки маълумотларга кўра, ҳаво шарида учувчи билан бирга жами 21 нафар инсон бўлган. Улардан 13 нафари омон қолган ва турли даражадаги жароҳатлар билан яқин атрофдаги шифохоналарга олиб борилган.
Учувчининг айтишича, ёнғин тўсатдан ҳаво шари саватининг ичида бошланган. У дарҳол ҳаво шарини ерга туширишга уринган ва пастлаганда йўловчиларга сакрашни буюрган. Аммо аланга жуда тез тарқалгани сабабли, айримлар ҳаво шарини тарк этишга улгурмаган.
Парвозни ташкил этган “Собревоар” компанияси учувчи катта тажрибага эга эканини ва у йўловчиларни қутқариш учун барча зарур чораларни кўрганини билдирди. Ҳодисадан сўнг компания ўз фаолиятини номаълум муддатга тўхтатган.
…