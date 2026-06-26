Осмондаги даҳшат: сайёҳлар чиққан ҳаво шари алангага ўралди

·0·Дунё
Осмондаги даҳшат: сайёҳлар чиққан ҳаво шари алангага ўралди

Бразилия жанубидаги Санта-Катарина штатида сайёҳлар бўлган ҳаво шари парвоз вақтида ёниб кетиб, ерга қулаб тушди. Даҳшатли ҳодиса оқибатида саккиз киши ҳалок бўлди. Бу ҳақда Al Jazeera нашри хабар берди.

Маълум қилинишича, фожеа 21 июнь куни Прая-Гранде шаҳри яқинида содир бўлган. Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеоларда ҳаво шари аланга ичида қолгани, ундан қуюқ тутун кўтарилгани ҳамда ерга қулаётгани акс этган. Ёнғин вақтида икки киши ҳаво шаридан пастга тушиб кетган.

Санта-Катарина фуқаролик полицияси раҳбари Улисес Габриэльнинг маълум қилишича, ҳалок бўлганлардан уч нафари бир-бирини қучоқлаган ҳолда ҳаётдан кўз юмган. У бу манзарани “қалбни ларзага келтирувчи” деб таърифлади.

Дастлабки маълумотларга кўра, ҳаво шарида учувчи билан бирга жами 21 нафар инсон бўлган. Улардан 13 нафари омон қолган ва турли даражадаги жароҳатлар билан яқин атрофдаги шифохоналарга олиб борилган.

Учувчининг айтишича, ёнғин тўсатдан ҳаво шари саватининг ичида бошланган. У дарҳол ҳаво шарини ерга туширишга уринган ва пастлаганда йўловчиларга сакрашни буюрган. Аммо аланга жуда тез тарқалгани сабабли, айримлар ҳаво шарини тарк этишга улгурмаган.

Парвозни ташкил этган “Собревоар” компанияси учувчи катта тажрибага эга эканини ва у йўловчиларни қутқариш учун барча зарур чораларни кўрганини билдирди. Ҳодисадан сўнг компания ўз фаолиятини номаълум муддатга тўхтатган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Минг йил яширинган сирли шаҳар жунглидан топилдиМинг йил яширинган сирли шаҳар жунглидан топилдиБугун, 01:03Кучли зилзила Венесуэлада кенг кўламли вайронагарчилик келтирдиКучли зилзила Венесуэлада кенг кўламли вайронагарчилик келтирдиКеча, 23:41Олимларни ҳайратга солган икки ғайриоддий сайёра топилдиОлимларни ҳайратга солган икки ғайриоддий сайёра топилдиКеча, 23:30Жанубий Корея собиқ президенти учун яна ўлим жазоси сўралдиЖанубий Корея собиқ президенти учун яна ўлим жазоси сўралдиКеча, 23:07Қирғизистонда кучли сел автомобилни оқизиб кетди: 6 киши ҳалок бўлдиҚирғизистонда кучли сел автомобилни оқизиб кетди: 6 киши ҳалок бўлдиКеча, 23:04Қозоғистонда 23 июнда туғилган чақалоқларга махсус совғалар топширилдиҚозоғистонда 23 июнда туғилган чақалоқларга махсус совғалар топширилдиКеча, 21:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Қарғалар “ишга кирди”: кўчаларни тозалаб мукофот олмоқда
Қарғалар “ишга кирди”: кўчаларни тозалаб мукофот олмоқда