Европа Иттифоқи вазирлар йиғилишининг энг кичик меҳмони — уч ойлик чақалоқ
Европа Иттифоқининг Люксембург шаҳрида ўтказилган иқлим масалаларига бағишланган вазирлар йиғилиши ноодатий воқеа билан ёдда қолди. Унда илк бор атиги уч ойлик чақалоқ расмий тадбир иштирокчисига айланди.
Швециянинг иқлим вазири Ромина Пурмохтари йиғилишга уч ойлик ўғли Адамни ҳам олиб келди. Вазирнинг таъкидлашича, бу орқали у ота-оналик ва давлат хизматини биргаликда олиб бориш мумкинлигини ҳамда ота-оналар иш ва оила ўртасида танлов қилишга мажбур бўлмаслиги кераклигини кўрсатишни истаган.
Европа Иттифоқи Кенгаши вакилларининг маълум қилишича, бу муассаса тарихида вазирлар даражасидаги йиғилишда чақалоқ қатнашган илк ҳолат ҳисобланади.
Маълумот учун, Швецияда ота-оналарга жами 16 ойлик ҳақ тўланадиган ота-оналик таътили берилади. 30 ёшли Ромина Пурмохтари эса 2022 йилда вазир этиб тайинланганида мамлакат тарихидаги энг ёш вазир сифатида эътироф этилган. У яқинда ота-оналик таътилидан сўнг яна ўз хизмат вазифаларига қайтган.
…