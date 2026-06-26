Элдор Шомуродов «Фенербаҳче»га ўтиши мумкинми?

·64·Спорт
Элдор Шомуродов «Фенербаҳче»га ўтиши мумкинми?

Ўзбекистон миллий жамоаси ҳужумчиси Элдор Шомуродов фаолиятини Туркиянинг машҳур «Фенербаҳче» клубида давом эттириши мумкин. Бу ҳақда Ajansspor нашри хабар берди.

Манба маълумотига кўра, Истанбул клуби 30 ёшли футболчига жиддий қизиқиш билдирмоқда. «Фенербаҳче» Шомуродовни трансфер қилиш бўйича дастлабки қадамларни ҳам ташлаган.

Ўз навбатида, футболчининг амалдаги клуби «Истанбул Башакшеҳир» ҳам ҳужумчи бўйича келиб тушадиган таклифларни кўриб чиқишга тайёр. Клуб Элдорнинг трансфери учун камида 15 миллион евро талаб қилиши мумкин.

Қайд этиш лозим, «Башакшеҳир» жорий йилнинг февраль ойида Шомуродовнинг трансфер ҳуқуқларини «Рома»дан тўлиқ сотиб олган эди. Ушбу келишув Истанбул клубига 5,8 миллион еврога тушган.

Ўзбекистонлик ҳужумчи ўтган мавсумда Туркия Суперлигасида жуда юқори натижа қайд этди. У чемпионатнинг энг яхши тўпурарига айланиб, 34 та учрашувда 22 та гол урди.

Шомуродов, шунингдек, жамоадошларига 5 та голли узатма берди. Унинг бундай самарадорлиги Туркиянинг етакчи клублари эътиборини тортиши табиий бўлди.

Энди асосий масала — «Фенербаҳче» «Башакшеҳир» талаб қилаётган маблағни тўлашга тайёр бўладими ёки йўқ. Агар томонлар келишувга эришса, Элдор Шомуродов янги мавсумни Туркиянинг энг машҳур клубларидан бири сафида бошлаши мумкин.

Элдор ШомуродовФенербахчеРомаИстанбул Башакшехир
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Туркия АҚШни мағлуб этди, аммо турнир билан хайрлашдиТуркия АҚШни мағлуб этди, аммо турнир билан хайрлашдиБугун, 11:30Роналду ва Ҳусановнинг майдондаги сирли суҳбати тафсилотлари ошкор бўлди!Роналду ва Ҳусановнинг майдондаги сирли суҳбати тафсилотлари ошкор бўлди!Бугун, 11:29Моуриньо «Реал»га қайтишининг асосий сабабини айтди...Моуриньо «Реал»га қайтишининг асосий сабабини айтди...Бугун, 11:05Конго ДР мураббийи: «Ўзбекистонга қарши таваккал қилишимиз шарт»Конго ДР мураббийи: «Ўзбекистонга қарши таваккал қилишимиз шарт»Бугун, 10:56Арда Гулер Туркия — АҚШ баҳсининг энг яхши футболчиси бўлдиАрда Гулер Туркия — АҚШ баҳсининг энг яхши футболчиси бўлдиБугун, 10:49ЖЧ-2026: Бугун “G”, “H” ва “I” гуруҳларида ҳал қилувчи баҳслар ўтказиладиЖЧ-2026: Бугун “G”, “H” ва “I” гуруҳларида ҳал қилувчи баҳслар ўтказиладиБугун, 10:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди