Элдор Шомуродов «Фенербаҳче»га ўтиши мумкинми?
Ўзбекистон миллий жамоаси ҳужумчиси Элдор Шомуродов фаолиятини Туркиянинг машҳур «Фенербаҳче» клубида давом эттириши мумкин. Бу ҳақда Ajansspor нашри хабар берди.
Манба маълумотига кўра, Истанбул клуби 30 ёшли футболчига жиддий қизиқиш билдирмоқда. «Фенербаҳче» Шомуродовни трансфер қилиш бўйича дастлабки қадамларни ҳам ташлаган.
Ўз навбатида, футболчининг амалдаги клуби «Истанбул Башакшеҳир» ҳам ҳужумчи бўйича келиб тушадиган таклифларни кўриб чиқишга тайёр. Клуб Элдорнинг трансфери учун камида 15 миллион евро талаб қилиши мумкин.
Қайд этиш лозим, «Башакшеҳир» жорий йилнинг февраль ойида Шомуродовнинг трансфер ҳуқуқларини «Рома»дан тўлиқ сотиб олган эди. Ушбу келишув Истанбул клубига 5,8 миллион еврога тушган.
Ўзбекистонлик ҳужумчи ўтган мавсумда Туркия Суперлигасида жуда юқори натижа қайд этди. У чемпионатнинг энг яхши тўпурарига айланиб, 34 та учрашувда 22 та гол урди.
Шомуродов, шунингдек, жамоадошларига 5 та голли узатма берди. Унинг бундай самарадорлиги Туркиянинг етакчи клублари эътиборини тортиши табиий бўлди.
Энди асосий масала — «Фенербаҳче» «Башакшеҳир» талаб қилаётган маблағни тўлашга тайёр бўладими ёки йўқ. Агар томонлар келишувга эришса, Элдор Шомуродов янги мавсумни Туркиянинг энг машҳур клубларидан бири сафида бошлаши мумкин.
…