Моуриньо «Реал»га қайтишининг асосий сабабини айтди...

·52·Спорт
Моуриньо «Реал»га қайтишининг асосий сабабини айтди...

Мадриднинг машҳур «Реал» клубига бош мураббий сифатида қайтган Жозе Моуриньо бу қарорга келишининг асосий сабабини очиқлади.

Португалиялик мутахассиснинг таъкидлашича, уни Мадридга қайтарган асосий омил клубга бўлган меҳр ва кучли ҳиссиётлар бўлган.

«Менинг “Реал”га бўлган муҳаббатимни инкор этиб бўлмайди. Айнан шу туйғу сабаб бу ерга қайтдим», — деди Моуриньо.

Мураббий энди клубдаги вазиятни шошилмасдан ўрганиш, барча масалаларни очиқ муҳокама қилиш ва жамоа ривожи учун тўғри қарорлар қабул қилиш зарурлигини таъкидлади.

«Ҳозир тинчланиб, вазиятни чуқур таҳлил қилиш вақти келди. Мулоқот қилишимиз, саволлар беришимиз ва уларга жавоб топишимиз керак. Энг муҳими — очиқ ва ҳалол суҳбат юритиш», — дея Моуриньонинг сўзларини келтирди Vanity Fair нашри.

Бу ёзда 63 ёшли мутахассис ўз фаолиятида иккинчи марта «Реал» бош мураббийи этиб тайинланди.

Моуриньо аввал ҳам 2010–2013 йилларда мадридликларни бошқарган. Ўша даврда «Реал» Испания чемпионлигини қўлга киритган, шунингдек, мамлакат Кубоги ва Суперкубогида ғолиб чиққан.

Португалиялик мутахассиснинг Мадриддаги биринчи даври кескин рақобат, юқори талаб ва муҳим совринлар билан ёдда қолган. Энди у клубда янги саҳифа очиб, жамоани яна катта мақсадлар сари етаклашга ҳаракат қилади.

Бундан аввал Моуриньо «Реал»да мураббий дуч келиши мумкин бўлган қийинчиликлар ва ҳал этилиши зарур бўлган масалалар ҳақида ҳам фикр билдирган эди.

Жозе МоуриньоРеал МадридВанити Файр
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Туркия АҚШни мағлуб этди, аммо турнир билан хайрлашдиТуркия АҚШни мағлуб этди, аммо турнир билан хайрлашдиБугун, 11:30Роналду ва Ҳусановнинг майдондаги сирли суҳбати тафсилотлари ошкор бўлди!Роналду ва Ҳусановнинг майдондаги сирли суҳбати тафсилотлари ошкор бўлди!Бугун, 11:29Элдор Шомуродов «Фенербаҳче»га ўтиши мумкинми?Элдор Шомуродов «Фенербаҳче»га ўтиши мумкинми?Бугун, 11:11Конго ДР мураббийи: «Ўзбекистонга қарши таваккал қилишимиз шарт»Конго ДР мураббийи: «Ўзбекистонга қарши таваккал қилишимиз шарт»Бугун, 10:56Арда Гулер Туркия — АҚШ баҳсининг энг яхши футболчиси бўлдиАрда Гулер Туркия — АҚШ баҳсининг энг яхши футболчиси бўлдиБугун, 10:49ЖЧ-2026: Бугун “G”, “H” ва “I” гуруҳларида ҳал қилувчи баҳслар ўтказиладиЖЧ-2026: Бугун “G”, “H” ва “I” гуруҳларида ҳал қилувчи баҳслар ўтказиладиБугун, 10:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди