Моуриньо «Реал»га қайтишининг асосий сабабини айтди...
Мадриднинг машҳур «Реал» клубига бош мураббий сифатида қайтган Жозе Моуриньо бу қарорга келишининг асосий сабабини очиқлади.
Португалиялик мутахассиснинг таъкидлашича, уни Мадридга қайтарган асосий омил клубга бўлган меҳр ва кучли ҳиссиётлар бўлган.
«Менинг “Реал”га бўлган муҳаббатимни инкор этиб бўлмайди. Айнан шу туйғу сабаб бу ерга қайтдим», — деди Моуриньо.
Мураббий энди клубдаги вазиятни шошилмасдан ўрганиш, барча масалаларни очиқ муҳокама қилиш ва жамоа ривожи учун тўғри қарорлар қабул қилиш зарурлигини таъкидлади.
«Ҳозир тинчланиб, вазиятни чуқур таҳлил қилиш вақти келди. Мулоқот қилишимиз, саволлар беришимиз ва уларга жавоб топишимиз керак. Энг муҳими — очиқ ва ҳалол суҳбат юритиш», — дея Моуриньонинг сўзларини келтирди Vanity Fair нашри.
Бу ёзда 63 ёшли мутахассис ўз фаолиятида иккинчи марта «Реал» бош мураббийи этиб тайинланди.
Моуриньо аввал ҳам 2010–2013 йилларда мадридликларни бошқарган. Ўша даврда «Реал» Испания чемпионлигини қўлга киритган, шунингдек, мамлакат Кубоги ва Суперкубогида ғолиб чиққан.
Португалиялик мутахассиснинг Мадриддаги биринчи даври кескин рақобат, юқори талаб ва муҳим совринлар билан ёдда қолган. Энди у клубда янги саҳифа очиб, жамоани яна катта мақсадлар сари етаклашга ҳаракат қилади.
Бундан аввал Моуриньо «Реал»да мураббий дуч келиши мумкин бўлган қийинчиликлар ва ҳал этилиши зарур бўлган масалалар ҳақида ҳам фикр билдирган эди.
…