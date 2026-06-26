Дунёдаги энг ёлғиз меҳмонхона: унга бориш учун лицензия керак

·0·Дунё
Дунёдаги энг ёлғиз меҳмонхона: унга бориш учун лицензия керак

Атлантика океани ўртасида, Флорида ва Куба орасида жойлашган ўзига хос меҳмонхона сайёҳлар эътиборини тортмоқда. Испаниялик 23 ёшли тревел-блогер Рубен Ҳольгадо ушбу ноодатий жойдаги таассуротлари билан бўлишиб, уни “дунёдаги энг ёлғиз меҳмонхона” деб атади.

Барселоналик блогер май ойида YouTube саҳифасида мазкур саёҳат ҳақида батафсил видеони эълон қилди. Видео қисқа вақт ичида қарийб 900 минг марта томоша қилинди. Кейинчалик у Instagram орқали ҳам қисқартирилган видеони жойлаштирди ва у ерда ҳам минглаб лайклар йиғди.

Меҳмонхонага фақат қайиқ орқали етиб бориш мумкин. У Ки-Уэст соҳилидан тахминан бир соатлик масофада жойлашган. Энг қизиқ жиҳати шундаки, ушбу меҳмонхона расман кема сифатида рўйхатдан ўтган. Шу боис меҳмон у ерда яшаши учун қайиқ бошқариш лицензиясига эга бўлиши талаб қилинади.

Dengiz o'rtasidagi kichik suzuvchi bambuk uy oldida turgan yigit.

Бундай ноодатий дам олиш ҳам арзон эмас. Беш кечалик яшаш нархи 3458 АҚШ долларини ташкил қилади.

Рубен Ҳольгадонинг айтишича, меҳмонхона эгаси — “Капитан Крис” сафардан олдин унга керакли озиқ-овқат ва бошқа жиҳозлар рўйхатини юборган. Шунингдек, у атрофда акулалар кўп учрашини, зарур ҳолларда қутқарувчилар ёрдамига муҳтож бўлиш мумкинлигини ҳам огоҳлантирган.

Сайёҳнинг сўзларига кўра, сафар давомида тропик бўрон ҳам бошланган. Бир муддат у океан ўртасида ёлғиз қолиш тўғри қарор бўлганми, деган ўйга борган. Бироқ бўрон ҳеч қандай жиддий оқибатларсиз ўтиб кетган.

Qutqaruv nimchasidagi yigit dengizda suzmoqda, fonda kichik uy ko'rinib turibdi.

Airbnb платформасида “Tiki Suites” номи билан жойлаштирилган ушбу уйча энг яхши 10 фоиз объектлар қаторига киритилган. Унда кондиционер, махсус ёғоч каравот, яширин телевизор каби қулайликлар мавжуд. Атрофда эса дельфинлар, ламантинлар, скатлар ва турли тропик балиқларни кузатиш мумкин.

Блогернинг айтишича, меҳмонхонада DVD фильмлар тўплами ҳам бор. Улар орасида “The Shawshank Redemption”, “Django Unchained”, “The Aviator” ва “The Notebook” каби фильмлар мавжуд. Аммо океан ўртасида бўлгани учун у рамзий маънода Жеймс Кэмероннинг машҳур “Titanic” фильмини томоша қилишни танлаган.

Okeandagi kichik kulba va uning Florida yaqinidagi xaritada joylashuvi.

Саёҳат давомида Рубен Ҳольгадо сув остида чўккан кемаларни томоша қилиш учун снорклинг билан шуғулланган, паддлбордда сайр қилган ҳамда кечки овқати учун балиқ ҳам тутган. Унинг таъкидлашича, бу сафар ҳаётидаги энг ноодатий ва эсда қоларли саргузаштлардан бири бўлган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Осмондаги даҳшат: сайёҳлар чиққан ҳаво шари алангага ўралдиОсмондаги даҳшат: сайёҳлар чиққан ҳаво шари алангага ўралдиБугун, 10:41Минг йил яширинган сирли шаҳар жунглидан топилдиМинг йил яширинган сирли шаҳар жунглидан топилдиБугун, 01:03Кучли зилзила Венесуэлада кенг кўламли вайронагарчилик келтирдиКучли зилзила Венесуэлада кенг кўламли вайронагарчилик келтирдиКеча, 23:41Олимларни ҳайратга солган икки ғайриоддий сайёра топилдиОлимларни ҳайратга солган икки ғайриоддий сайёра топилдиКеча, 23:30Жанубий Корея собиқ президенти учун яна ўлим жазоси сўралдиЖанубий Корея собиқ президенти учун яна ўлим жазоси сўралдиКеча, 23:07Қирғизистонда кучли сел автомобилни оқизиб кетди: 6 киши ҳалок бўлдиҚирғизистонда кучли сел автомобилни оқизиб кетди: 6 киши ҳалок бўлдиКеча, 23:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Қарғалар “ишга кирди”: кўчаларни тозалаб мукофот олмоқда
Қарғалар “ишга кирди”: кўчаларни тозалаб мукофот олмоқда