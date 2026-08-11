Ўзбекистонда Блогерлар кенгаши: У блогерларга қандай имкониятлар беради?

·22·Жамият
Ўзбекистонда Блогерлар кенгаши: У блогерларга қандай имкониятлар беради?
Қисқача

Ўзбекистон Журналистлар уюшмаси қошида Блогерлар ижодий кенгаши расман ўз фаолиятини бошлади. Кенгаш блогерларни бирлаштириш, уларнинг касбий маҳоратини ошириш ҳамда давлат ва жамият билан мулоқотини ривожлантиришга хизмат қилади. У блогерларга ахборот олишда ҳуқуқий ва ташкилий ёрдам кўрсатиш, ноқонуний босим ва низоли вазиятларда манфаатларини ҳимоя қилиш, шунингдек, масъулиятли контент тайёрлаш бўйича тренинглар ташкил этишни режалаштирган.

Ўзбекистон Журналистлар уюшмаси қошида Блогерлар ижодий кенгаши расман ўз фаолиятини бошлади. Янги тузилма мамлакатдаги медиа макон вакилларини бирлаштириш, уларнинг касбий маҳоратини ошириш ҳамда давлат ва жамият билан самарали мулоқот майдонини яратишга хизмат қилади.

Ушбу муҳим ташаббус ҳақида Ўзбекистон Журналистлар уюшмаси раиси Шуҳратжон Орипов маълум қилди.

Анъанавий ОАВ ва блогерлик: Жамоатчилик фикрини шакллантирувчи куч

Уюшма раисининг таъкидлашича, бугунги кунда рақамли медиа ва блоггерура миллий ахборот майдонининг ажралмас ва муҳим қисмига айланиб бўлди:

«Бугунги кунда анъанавий оммавий ахборот воситалари билан бир қаторда блогерлар ҳам жамоатчилик фикрини фаол шакллантириб, тезкор ва таъсирчан ахборот тарқатишда муҳим роль ўйнамоқда. Шу сабабли уларнинг касбий ривожланишини қўллаб-қувватлаш ва масъулиятли контент яратишга кўмаклашиш давр талабидир», — деди Шуҳратжон Орипов.

Ҳуқуқий ҳимоя ва босимлардан холи фаолият

Янги ташкил этилган Ижодий кенгаш блогерларнинг ҳақ-ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўйича муҳим ваколат ва вазифаларни ўз зиммасига олади. Жумладан, кенгаш қуйидаги йўналишларда амалий ёрдам кўрсатишни режалаштирган:

  • Маълумот олишда кўмаклашиш: ДХШ ва давлат органларидан ахборот олиш жараёнларида ҳуқуқий ва ташкилий ёрдам кўрсатиш;

  • Ҳуқуқий ва консультатив кўмак: Фаолият давомида турли таҳдидлар, ноқонуний босимлар ёки низоли вазиятларга дуч келинганда блогерлар манфаатини ҳимоя қилиш;

  • Касбий маҳоратни ошириш: Масъулиятли ва холис контент тайёрлаш бўйича тренинглар ва тажриба алмашинуви платформаларини ташкил этиш.

Уюшма томонидан таъкидланишича, бу қадам мамлакатда холис ва сифатли ахборот муҳитини ривожлантириш йўлидаги стратегик босқичдир.

Блогерлик — даромадли бизнес: Рақамлар ва статистика

Сўнгги йилларда Ўзбекистонда инфлюенсерлик ва блогерлик алоҳида соҳа ҳамда қонуний бизнес сифатида шаклланиб бормоқда. Тан олинган рақамлар ҳам бу соҳанинг иқтисодий салмоғи тобора ортиб бораётганини кўрсатади:

  • Рўйхатдан ўтганлар: Мамлакатда 2 мингдан ортиқ инфлюенсер ва блогерлар расмий рўйхатдан ўтган;

  • Молиявий айланма: Ўтган йил якунларига кўра, 66 та йирик блогернинг умумий молиявий айланмаси 27 миллиард сўмни ташкил этди;

  • Давлат бюджетига ҳисса: Ушбу соҳа вакиллари томонидан давлат бюджетига 1 миллиард сўмдан ортиқ солиқ тўланди.

Блогерлар ижодий кенгашининг тузилиши соҳа вакилларининг ижтимоий ва ҳуқуқий мақомини янада мустаҳкамлашга хизмат қилади.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Ўзбекистон Журналистлари уюшмасиЎзбекистонШуҳратжон Орипов
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Блогер Азиз Ҳакимов 4 йилдан ортиқ муддатга қамалдиБлогер Азиз Ҳакимов 4 йилдан ортиқ муддатга қамалдиБугун, 17:56Атиргуллардан ясалган улкан оқ от кимга совға қилинди? (видео)Атиргуллардан ясалган улкан оқ от кимга совға қилинди? (видео)Бугун, 17:52Жиззахда Onix ва Volkswagen тўқнашуви натижасида икки киши ҳалок бўлдиЖиззахда Onix ва Volkswagen тўқнашуви натижасида икки киши ҳалок бўлдиБугун, 17:49Наманганда қизни шантаж қилиб, iPhone талаб қилган йигит ушландиНаманганда қизни шантаж қилиб, iPhone талаб қилган йигит ушландиБугун, 16:49Йўл ўртасида миллий либосда рақсга тушган қизнинг ҳаракати эътирозларга сабаб бўлди (видео)Йўл ўртасида миллий либосда рақсга тушган қизнинг ҳаракати эътирозларга сабаб бўлди (видео)Бугун, 16:20Қўй сотиб олиш баҳонасида таксичини ўлдирган йигит 20 йилга қамалдиҚўй сотиб олиш баҳонасида таксичини ўлдирган йигит 20 йилга қамалдиБугун, 14:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди