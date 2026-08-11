Ўзбекистонда Блогерлар кенгаши: У блогерларга қандай имкониятлар беради?
Ўзбекистон Журналистлар уюшмаси қошида Блогерлар ижодий кенгаши расман ўз фаолиятини бошлади. Кенгаш блогерларни бирлаштириш, уларнинг касбий маҳоратини ошириш ҳамда давлат ва жамият билан мулоқотини ривожлантиришга хизмат қилади. У блогерларга ахборот олишда ҳуқуқий ва ташкилий ёрдам кўрсатиш, ноқонуний босим ва низоли вазиятларда манфаатларини ҳимоя қилиш, шунингдек, масъулиятли контент тайёрлаш бўйича тренинглар ташкил этишни режалаштирган.
Ўзбекистон Журналистлар уюшмаси қошида Блогерлар ижодий кенгаши расман ўз фаолиятини бошлади. Янги тузилма мамлакатдаги медиа макон вакилларини бирлаштириш, уларнинг касбий маҳоратини ошириш ҳамда давлат ва жамият билан самарали мулоқот майдонини яратишга хизмат қилади.
Ушбу муҳим ташаббус ҳақида Ўзбекистон Журналистлар уюшмаси раиси Шуҳратжон Орипов маълум қилди.
Анъанавий ОАВ ва блогерлик: Жамоатчилик фикрини шакллантирувчи куч
Уюшма раисининг таъкидлашича, бугунги кунда рақамли медиа ва блоггерура миллий ахборот майдонининг ажралмас ва муҳим қисмига айланиб бўлди:
«Бугунги кунда анъанавий оммавий ахборот воситалари билан бир қаторда блогерлар ҳам жамоатчилик фикрини фаол шакллантириб, тезкор ва таъсирчан ахборот тарқатишда муҳим роль ўйнамоқда. Шу сабабли уларнинг касбий ривожланишини қўллаб-қувватлаш ва масъулиятли контент яратишга кўмаклашиш давр талабидир», — деди Шуҳратжон Орипов.
Ҳуқуқий ҳимоя ва босимлардан холи фаолият
Янги ташкил этилган Ижодий кенгаш блогерларнинг ҳақ-ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўйича муҳим ваколат ва вазифаларни ўз зиммасига олади. Жумладан, кенгаш қуйидаги йўналишларда амалий ёрдам кўрсатишни режалаштирган:
Маълумот олишда кўмаклашиш: ДХШ ва давлат органларидан ахборот олиш жараёнларида ҳуқуқий ва ташкилий ёрдам кўрсатиш;
Ҳуқуқий ва консультатив кўмак: Фаолият давомида турли таҳдидлар, ноқонуний босимлар ёки низоли вазиятларга дуч келинганда блогерлар манфаатини ҳимоя қилиш;
Касбий маҳоратни ошириш: Масъулиятли ва холис контент тайёрлаш бўйича тренинглар ва тажриба алмашинуви платформаларини ташкил этиш.
Уюшма томонидан таъкидланишича, бу қадам мамлакатда холис ва сифатли ахборот муҳитини ривожлантириш йўлидаги стратегик босқичдир.
Блогерлик — даромадли бизнес: Рақамлар ва статистика
Сўнгги йилларда Ўзбекистонда инфлюенсерлик ва блогерлик алоҳида соҳа ҳамда қонуний бизнес сифатида шаклланиб бормоқда. Тан олинган рақамлар ҳам бу соҳанинг иқтисодий салмоғи тобора ортиб бораётганини кўрсатади:
Рўйхатдан ўтганлар: Мамлакатда 2 мингдан ортиқ инфлюенсер ва блогерлар расмий рўйхатдан ўтган;
Молиявий айланма: Ўтган йил якунларига кўра, 66 та йирик блогернинг умумий молиявий айланмаси 27 миллиард сўмни ташкил этди;
Давлат бюджетига ҳисса: Ушбу соҳа вакиллари томонидан давлат бюджетига 1 миллиард сўмдан ортиқ солиқ тўланди.
Блогерлар ижодий кенгашининг тузилиши соҳа вакилларининг ижтимоий ва ҳуқуқий мақомини янада мустаҳкамлашга хизмат қилади.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…