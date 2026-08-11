Наманганда қизни шантаж қилиб, iPhone талаб қилган йигит ушланди

·0·Жамият
Наманганда қизни шантаж қилиб, iPhone талаб қилган йигит ушланди

Наманган вилояти Чуст туманида қизни шахсий суратларини тарқатиб юбориш билан қўрқитиб, ундан қиммат телефон талаб қилган йигит ушланди.

Аниқланишича, 26 ёшли йигит 22 ёшли танишининг шахсий суратларини ошкор қилмаслик эвазига ундан iPhone олиб беришни талаб қилган. У ўз талабини амалга ошириш учун қизни суратларни тарқатиб юбориш билан қўрқитган.

Ҳуқуқ-тартибот идоралари томонидан ўтказилган тезкор тадбир давомида гумонланувчи iPhone 16 телефонини олаётган вақтида ашёвий далиллар билан қўлга олинган.

Мазкур ҳолат юзасидан жиноят иши қўзғатилиб, айни пайтда тергов ҳаракатлари олиб борилмоқда.

Агар йигитнинг айби судда тасдиқланса, унга амалдаги қонунчиликка кўра беш йилгача озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Йўл ўртасида миллий либосда рақсга тушган қизнинг ҳаракати эътирозларга сабаб бўлди (видео)Йўл ўртасида миллий либосда рақсга тушган қизнинг ҳаракати эътирозларга сабаб бўлди (видео)Бугун, 16:20Қўй сотиб олиш баҳонасида таксичини ўлдирган йигит 20 йилга қамалдиҚўй сотиб олиш баҳонасида таксичини ўлдирган йигит 20 йилга қамалдиБугун, 14:27Китоблик тадбиркор туғилиб ўсган маҳалласига поликлиника қуриб бердиКитоблик тадбиркор туғилиб ўсган маҳалласига поликлиника қуриб бердиБугун, 12:28250 хил қовун ва 186 минг сайёҳ: Хивадаги халқаро фестивал қандай ўтди?250 хил қовун ва 186 минг сайёҳ: Хивадаги халқаро фестивал қандай ўтди?Бугун, 09:49«Иззат Назарбек» лақабли шахс қамоққа олинди: ИИББ деталларни очиқлади«Иззат Назарбек» лақабли шахс қамоққа олинди: ИИББ деталларни очиқладиБугун, 00:04«Ижтимоий дафтарлар» доирасида 82 млрд сўмдан ортиқ маблағ ундирилди«Ижтимоий дафтарлар» доирасида 82 млрд сўмдан ортиқ маблағ ундирилдиКеча, 20:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди