Хитой олимлари ўзини тиклайдиган янги мато яратди

·33·Техно
Хитой олимлари ўзини тиклайдиган янги мато яратди
Қисқача

Хитойнинг Шенчжен илғор технологиялар институти олимлари Кордйсепс милитарис қўзиқорини мицелийидан ўзини ўзи тозалайдиган, эскирган сиртини янгилайдиган ва йиртилган жойларини қайта тиклайдиган мато яратди. Йиртилган қисмга картошка қайнатилган махсус озуқавий сув ва тирик қўзиқорин бўлаги қўйилганда, материалдаги “мудроқ” толалар фаоллашиб, шикастланган жойни чок ёки елимсиз тиклайди.

Хитойнинг Шэньчжэнь илғор технологиялар институти олимлари кийим-кечак саноатида келажак технологияси сифатида баҳоланаётган янги мато турини яратди. Cordyceps militaris қўзиқорини мицелийси асосида тайёрланган мазкур материал ўзини ўзи тозалаш, эскирган сиртини янгилаш ва энг муҳими, йиртилган жойларини қайта тиклаш хусусиятига эга.

Матонинг яна бир ғайриоддий жиҳати — у кийим шаклига келтирилганидан кейин ҳам тириклик хусусиятини сақлаб қолади.

Мато йиртилса, қандай тикланади?

Йиртилган ёки тешилган жойга картошка қайнатилган махсус озуқавий сув суртилиб, устига озгина тирик қўзиқорин бўлаги қўйилади. Шунда мато таркибидаги “мудроқ” толалар фаоллашиб, яна ўсишни бошлайди ва шикастланган жойни елим ёки чокларсиз табиий равишда тиклайди.

Бундан ташқари, материал сув ўтказмайди. Шу сабабли унинг юзасига тушган кирлар сув билан осонгина сирғалиб тушади ва кийим ўзини маълум даражада тозалайди.

Профессор Ке Ли бошчилигидаги тадқиқотчилар қўзиқорин толаларидан матонинг асоси сифатида фойдаланмоқда. Унга бошқа хамиртуруш ёки замбуруғларни қўшиш орқали табиий ранг бериш ёки уни ултрабинафша нурлардан ҳимоя қилиш мумкин.

Янги матонинг имкониятлари

Мато 45 даража иссиқда қуритилганда “мудроқ” ҳолатга ўтади ва озуқавий эритма берилмагунча ўсмайди. Шунингдек, ундан тайёрланган атиги тўртта ингичка тасма 1 килограмм юкни кўтаришга бардош беради.

Глицерин билан ишлов берилганда эса материал оддий кийим каби юмшоқ ва эгилувчан бўлади. Уни кесиш, тикиш ва буклаш ҳам мумкин.

Яна бир муҳим жиҳати — экологик тозалиги. Материал ерга кўмилганда тахминан 41 кун ичида тупроққа аралашиб, парчаланиб кетади. Бу эса пластик ва синтетик чиқиндиларни камайтиришга ёрдам бериши мумкин.

Ҳали синовлар давом этмоқда

Шунга қарамай, ихтиронинг ҳали ечимини кутаётган жиҳатлари бор. Олимлар матони кир ювиш машинасида синаб кўрмаган, унинг ҳаво ўтказиши ва узоқ муддатга чидамлилиги ҳам тўлиқ ўрганилмаган.

Қолаверса, ҳозирча йиртилган жойни тиклаш учун махсус эритмани инсоннинг ўзи қўлда суртиши керак.

Олимлар Пеелшере кийим бренди билан ҳамкорликда ушбу материалдан илмий-фантастик фильмлардаги кийимларга ўхшаш кўйлак ҳам тайёрлаб кўрган.

Экспертларнинг фикрича, янги матони оммавий ишлаб чиқаришга ҳали вақт бор. Аммо ушбу технология келажакда биологик хусусиятларини турли вазифаларга мослаштириш мумкин бўлган “жонли кийимлар” даврига йўл очиши эҳтимолдан холи эмас.

Шэньчжэнь илғор технологиялар институтиХитойКе ЛиКордицепс милитарис
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Европанинг РФА ОНE ракетаси синовдаги носозлик сабабли ангарга қайтарилдиЕвропанинг РФА ОНE ракетаси синовдаги носозлик сабабли ангарга қайтарилдиБугун, 17:59Anthropic сунъий интеллект матнларини махсус белгилар билан белгилайдиAnthropic сунъий интеллект матнларини махсус белгилар билан белгилайдиБугун, 17:25Telegram бир кунда юз мингдан ортиқ гуруҳ ва каналларни блокладиTelegram бир кунда юз мингдан ортиқ гуруҳ ва каналларни блокладиБугун, 17:22Покта Маил хавфли РАР-архивлар тарқалишининг олдини олдиПокта Маил хавфли РАР-архивлар тарқалишининг олдини олдиБугун, 16:59Anthropic компанияси Claude учун кўринмас сув белгисини жорий қилдиAnthropic компанияси Claude учун кўринмас сув белгисини жорий қилдиБугун, 16:27Xiaomi компанияси янги Mijia Портабле Электрик Шоуер Pro бритвасини чиқардиXiaomi компанияси янги Mijia Портабле Электрик Шоуер Pro бритвасини чиқардиБугун, 15:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди