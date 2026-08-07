Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди

·1.9K·Жамият
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Қисқача

Тўй куни тантанага йўл олишдан аввал келин-куёв куёвнинг марҳум отаси қабрини зиёрат қилди. Куёв қабр пойига гул қўйиб, келин эса таъзим қилиб салом берди, шундан сўнг улар биргаликда дуо қилди. Видео ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, фойдаланувчилар томонидан ота-онага ҳурмат, вафодорлик ва фарзандлик бурчининг намунаси сифатида баҳоланди. Бундай анъана аввалроқ АҚШ ва Нигерияда ҳам кузатилган.

Ўзбекистонда тўй куни содир бўлган таъсирли воқеа акс этган видео ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, минглаб фойдаланувчиларнинг эътиборини тортди. Унда келин ва куёв тантанага йўл олишдан аввал куёвнинг марҳум отаси қабрини зиёрат қилгани тасвирланган.

Видеода куёв отасининг қабри пойига гул қўйиб, унинг хотирасига ҳурмат бажо келтиради. Келин эса қабр олдида таъзим қилиб салом беради. Шундан сўнг улар биргаликда дуо қилиб, марҳумни ёдга олишади.

Мазкур лавҳалар ижтимоий тармоқларда илиқ муносабат уйғотди. Кўплаб фойдаланувчилар буни ота-онага бўлган чексиз ҳурмат, вафодорлик ва фарзандлик бурчининг ёрқин намунаси сифатида баҳоламоқда. Изоҳларда "ота бу дунёда бўлмаса ҳам, унинг дуоси ва хотираси фарзанд ҳаётида доимо муҳим ўрин тутади" деган фикрлар ҳам кўплаб учрамоқда.

Маълумот ўрнида, бундай анъана фақат Ўзбекистонга хос эмас. Аввалроқ АҚШ ва Нигерияда ҳам келин-куёвларнинг тўй куни марҳум ота-оналари қабрини зиёрат қилиб, уларнинг хотирасига ҳурмат бажо келтиргани акс этган видеолар ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлган.

ЎзбекистонАҚШНигерия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Оддий сув ва Mountain Dew учун 90 минг сўм: кореялик блогер норозилигини билдирдиОддий сув ва Mountain Dew учун 90 минг сўм: кореялик блогер норозилигини билдирдиБугун, 17:32BYD ҳайдовчиси бир нечта автомобилни қасддан уриб, шикастлади (видео)BYD ҳайдовчиси бир нечта автомобилни қасддан уриб, шикастлади (видео)Бугун, 16:05Тошкентда аёлнинг беҳаё расмларини тарқатмаслик учун пул талаб қилган шахс ушландиТошкентда аёлнинг беҳаё расмларини тарқатмаслик учун пул талаб қилган шахс ушландиБугун, 15:10Қашқадарёда 19 ёшли йигит вояга етмаган қизга шилқимлик қилгани учун қамалдиҚашқадарёда 19 ёшли йигит вояга етмаган қизга шилқимлик қилгани учун қамалдиБугун, 15:03ППХ ходимининг жасорати: Тошкентда чўкаётган 13 ёшли бола қутқарилдиППХ ходимининг жасорати: Тошкентда чўкаётган 13 ёшли бола қутқарилдиБугун, 13:26Янги қонун кучга кирди: Ит, мушук ва чорва моллари рўйхатга олинадиЯнги қонун кучга кирди: Ит, мушук ва чорва моллари рўйхатга олинадиБугун, 12:47
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!