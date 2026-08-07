Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни тантанага йўл олишдан аввал келин-куёв куёвнинг марҳум отаси қабрини зиёрат қилди. Куёв қабр пойига гул қўйиб, келин эса таъзим қилиб салом берди, шундан сўнг улар биргаликда дуо қилди. Видео ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, фойдаланувчилар томонидан ота-онага ҳурмат, вафодорлик ва фарзандлик бурчининг намунаси сифатида баҳоланди. Бундай анъана аввалроқ АҚШ ва Нигерияда ҳам кузатилган.
Ўзбекистонда тўй куни содир бўлган таъсирли воқеа акс этган видео ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, минглаб фойдаланувчиларнинг эътиборини тортди. Унда келин ва куёв тантанага йўл олишдан аввал куёвнинг марҳум отаси қабрини зиёрат қилгани тасвирланган.
Видеода куёв отасининг қабри пойига гул қўйиб, унинг хотирасига ҳурмат бажо келтиради. Келин эса қабр олдида таъзим қилиб салом беради. Шундан сўнг улар биргаликда дуо қилиб, марҳумни ёдга олишади.
Мазкур лавҳалар ижтимоий тармоқларда илиқ муносабат уйғотди. Кўплаб фойдаланувчилар буни ота-онага бўлган чексиз ҳурмат, вафодорлик ва фарзандлик бурчининг ёрқин намунаси сифатида баҳоламоқда. Изоҳларда "ота бу дунёда бўлмаса ҳам, унинг дуоси ва хотираси фарзанд ҳаётида доимо муҳим ўрин тутади" деган фикрлар ҳам кўплаб учрамоқда.
Маълумот ўрнида, бундай анъана фақат Ўзбекистонга хос эмас. Аввалроқ АҚШ ва Нигерияда ҳам келин-куёвларнинг тўй куни марҳум ота-оналари қабрини зиёрат қилиб, уларнинг хотирасига ҳурмат бажо келтиргани акс этган видеолар ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлган.
…