Электромобилларни қувватлаш харажатлари бензинли автомобилларга тенглашди
Ригҳтчарге таҳлилига кўра, жамоат қувватлаш стансияларидан фойдаланиш ошгани сабаб электромобилларда бир мил йўл юриш харажати ўртача бензин сарфлайдиган автомобиллар даражасига, яни 13 пенсга етган. Электромобилларни қувватлашнинг ўртача нархи йилнинг биринчи ярмида киловатт-соатига 46,9 пенс бўлиб, ўтган йилги 40,5 пенсга нисбатан 15 фоизга ошган.
Ригҳтчарге компанияси томонидан эълон қилинган сўнгги таҳлилий маълумотларга кўра, жамоат жойларидаги қувватлаш станцияларидан фойдаланиш кўрсаткичининг ошиши корпоратив электромобиллар паркини сақлаш харажатларини кескин қимматлаштириб юборди. Натижада электрокар ҳайдаш харажатлари ўртача ёқилғи сарфига эга анъанавий бензинли автомобиллар даражасига яқинлашди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Тадқиқот доирасида йилнинг биринчи ярмида автоматлаштирилган харажатлар платформаси орқали қайта ишланган ўн минглаб парк қувватлаш сеанслари таҳлил қилинди. Бу жараёнда жами 1,5 миллион киловатт-соат электр энергияси истеъмоли ўрганилиб, компания ҳайдовчилари харажатларни иш берувчилардан қандай қоплаётгани ва арзон тарифлардан тўлиқ фойдаланилмаётгани аниқланди.
Қувватлаш харажатларининг ўсиш сабаблариҲисоботга кўра, электр автомобилини қувватлашнинг ўртача нархи жорий йилнинг биринчи ярмида бир киловатт-соат учун 46,9 пенсни ташкил этган. Таққослаш учун, бу кўрсаткич ўтган йили 40,5 пенсга тенг бўлган ва ўсиш 15 фоизни ташкил этган. Ўртача ҳисобда бир киловатт-соат қувват билан 3,5 мил масофа босиб ўтадиган электромобил учун бу бир мил йўл 13 пенсга тушишини англатади.
Мазкур молиявий кўрсаткичлар Буюк Британия Транспорт вазирлигининг ўртача бензин нархидан келиб чиққан ҳолда, 49,5 мпг (бир галлон учун миля) сарфлайдиган бензинли автомобилнинг харажатларига тенг келишини кўрсатади. Агар ҳайдовчилар тунги арзон уй тарифи орқали қувватлаганида, харажатлар бир мил учун атиги 2 пенсни ташкил этиб, сезиларли даражада тежамкор бўлар эди.
Уй ва жамоат станцияларидаги тафовутРигҳтчарге маълумотларига кўра, реал ҳаётда парклар уйдаги қувватлаш учун киловатт-соатига ўртача 23,8 пенс сарфламоқда, бу эса энг арзон тарифлардан уч баробар қимматроқдир. Бироқ асосий муаммо жамоат тармоқларидан фойдаланиш улушининг ошиши билан боғлиқ. Жамоат қувватлаш станцияларининг умумий электр энергиясидаги улуши аввалги 28 фоиздан 41 фоизга етган.
Жамоат станциялари уйдагиларга қараганда ўртача 3,5 баробар қимматроқ бўлиб, бир киловатт-соат учун 80,9 пенсни ташкил қилади. Қизиғи шундаки, жамоат тармоқлари парклар истеъмол қиладиган электр энергиясининг атиги 41 фоизини ташкил этгани ҳолда, уларнинг умумий қувватлаш ҳисоб-китобининг нақ 70 фоизини ташкил қилмоқда. Hyundai Kona Электрик ёки Volkswagen ИД 3 Pro каби моделларнинг аккумуляторини тўлдиришда нархлардаги бу фарқ ҳайдовчилар учун сезиларли молиявий юкламага айланмоқда.
Ригҳтчарге стратегик ҳамкорлик бўлими раҳбари Фредди Винтерботемнинг таъкидлашича, олинган натижалар ҳайдовчилар қаерда ва қачон қувват олаётганини диққат билан ўрганиш ҳамда уларни энг арзон тармоқлардан фойдаланишга ўргатиш зарурлигини яққол кўрсатиб турибди.
…