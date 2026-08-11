Электромобилларни қувватлаш харажатлари бензинли автомобилларга тенглашди

·39·Авто
Электромобилларни қувватлаш харажатлари бензинли автомобилларга тенглашди
Қисқача

Ригҳтчарге таҳлилига кўра, жамоат қувватлаш стансияларидан фойдаланиш ошгани сабаб электромобилларда бир мил йўл юриш харажати ўртача бензин сарфлайдиган автомобиллар даражасига, яни 13 пенсга етган. Электромобилларни қувватлашнинг ўртача нархи йилнинг биринчи ярмида киловатт-соатига 46,9 пенс бўлиб, ўтган йилги 40,5 пенсга нисбатан 15 фоизга ошган.

Ригҳтчарге компанияси томонидан эълон қилинган сўнгги таҳлилий маълумотларга кўра, жамоат жойларидаги қувватлаш станцияларидан фойдаланиш кўрсаткичининг ошиши корпоратив электромобиллар паркини сақлаш харажатларини кескин қимматлаштириб юборди. Натижада электрокар ҳайдаш харажатлари ўртача ёқилғи сарфига эга анъанавий бензинли автомобиллар даражасига яқинлашди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Тадқиқот доирасида йилнинг биринчи ярмида автоматлаштирилган харажатлар платформаси орқали қайта ишланган ўн минглаб парк қувватлаш сеанслари таҳлил қилинди. Бу жараёнда жами 1,5 миллион киловатт-соат электр энергияси истеъмоли ўрганилиб, компания ҳайдовчилари харажатларни иш берувчилардан қандай қоплаётгани ва арзон тарифлардан тўлиқ фойдаланилмаётгани аниқланди.

Қувватлаш харажатларининг ўсиш сабаблари

Ҳисоботга кўра, электр автомобилини қувватлашнинг ўртача нархи жорий йилнинг биринчи ярмида бир киловатт-соат учун 46,9 пенсни ташкил этган. Таққослаш учун, бу кўрсаткич ўтган йили 40,5 пенсга тенг бўлган ва ўсиш 15 фоизни ташкил этган. Ўртача ҳисобда бир киловатт-соат қувват билан 3,5 мил масофа босиб ўтадиган электромобил учун бу бир мил йўл 13 пенсга тушишини англатади.

Мазкур молиявий кўрсаткичлар Буюк Британия Транспорт вазирлигининг ўртача бензин нархидан келиб чиққан ҳолда, 49,5 мпг (бир галлон учун миля) сарфлайдиган бензинли автомобилнинг харажатларига тенг келишини кўрсатади. Агар ҳайдовчилар тунги арзон уй тарифи орқали қувватлаганида, харажатлар бир мил учун атиги 2 пенсни ташкил этиб, сезиларли даражада тежамкор бўлар эди.

Уй ва жамоат станцияларидаги тафовут

Ригҳтчарге маълумотларига кўра, реал ҳаётда парклар уйдаги қувватлаш учун киловатт-соатига ўртача 23,8 пенс сарфламоқда, бу эса энг арзон тарифлардан уч баробар қимматроқдир. Бироқ асосий муаммо жамоат тармоқларидан фойдаланиш улушининг ошиши билан боғлиқ. Жамоат қувватлаш станцияларининг умумий электр энергиясидаги улуши аввалги 28 фоиздан 41 фоизга етган.

Жамоат станциялари уйдагиларга қараганда ўртача 3,5 баробар қимматроқ бўлиб, бир киловатт-соат учун 80,9 пенсни ташкил қилади. Қизиғи шундаки, жамоат тармоқлари парклар истеъмол қиладиган электр энергиясининг атиги 41 фоизини ташкил этгани ҳолда, уларнинг умумий қувватлаш ҳисоб-китобининг нақ 70 фоизини ташкил қилмоқда. Hyundai Kona Электрик ёки Volkswagen ИД 3 Pro каби моделларнинг аккумуляторини тўлдиришда нархлардаги бу фарқ ҳайдовчилар учун сезиларли молиявий юкламага айланмоқда.

Ригҳтчарге стратегик ҳамкорлик бўлими раҳбари Фредди Винтерботемнинг таъкидлашича, олинган натижалар ҳайдовчилар қаерда ва қачон қувват олаётганини диққат билан ўрганиш ҳамда уларни энг арзон тармоқлардан фойдаланишга ўргатиш зарурлигини яққол кўрсатиб турибди.

ЭлектромобилАвтомобилЁқилғиТехнологияТранспорт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

McLaren P1 гиперкари учун янги енгил аккумулятор тақдим этилдиMcLaren P1 гиперкари учун янги енгил аккумулятор тақдим этилдиБугун, 16:28Электромобиллар учун йўл солиғи ва пробегни алдаш муаммосиЭлектромобиллар учун йўл солиғи ва пробегни алдаш муаммосиБугун, 16:28КУPRА Равал: шаҳар электромобиллари қоидасини ўзгартирувчи моделКУPRА Равал: шаҳар электромобиллари қоидасини ўзгартирувчи моделБугун, 15:23Renault Клио ва янги 5 авлодини қайта кўриб чиқмоқдаRenault Клио ва янги 5 авлодини қайта кўриб чиқмоқдаБугун, 10:27Марсиен GT тақдим этилди: афсонавий Porsche 959 руҳидаги янги суперкарМарсиен GT тақдим этилди: афсонавий Porsche 959 руҳидаги янги суперкарКеча, 22:26Экцентрика Диабло Роадстер: 542 от кучига эга афсонавий V12 суперкарЭкцентрика Диабло Роадстер: 542 от кучига эга афсонавий V12 суперкарКеча, 22:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Suzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этилади
Suzuki арзон электромобиллар бозорига кирмоқда: 2027-йилда янги модел тақдим этилади