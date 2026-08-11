Бен Уайт Арсеналдан кетиши керакми афсонавий футболчи маслаҳати
Ли Диксоннинг фикрича, Бен Уайт асосий таркибдаги ўрнини йўқотаётгани сабабли Микел Артета билан жиддий суҳбатлашиб, Арсенални тарк этишни сўраши керак. 28 ёшли футболчи жароҳатлар ва рақобат туфайли захирага тушиб қолган, ўнг қанотда Юрри Тимбер, марказда эса Виллиам Салиба ҳамда Габриел Магалҳаес асосий танловга айланган.
Лондоннинг Арсенал клуби ҳимоячиси Бен Уайт асосий таркибдаги ўрнини йўқотиб қўяётгани сабабли жамоани тарк этиш ҳақида ўйлаб кўриши керак. Клуб афсонаси Ли Диксоннинг фикрича, инглиз футболчиси карьерасини сақлаб қолиш учун бош мураббий Микел Артета билан жиддий суҳбатлашиб, трансфер сўраши лозим. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ГОАЛ нашри хабар беришича, 28 ёшли универсал футболчи сўнгги мавсумларда жароҳатлар билан боғлиқ муаммоларга дуч келди ва рақобатда ютқазмоқда. Ҳимоянинг ўнг қанотида Юрри Тимбер асосий танловга айланган бўлса, марказда Виллиам Салиба ҳамда Габриел Магалҳаес доимий равишда майдонга тушмоқда. Натижада Уайт кўп позициялар учун захира футболчисига айланиб қолди.
Универсал ўйинчи мақоми ва юзага келган муаммолар2021-йилда 50 миллион фунт стерлинг эвазига Арсенал сафига келиб қўшилган Бен Уайт шу вақтга қадар Лондон клуби сафида жами 190 та учрашувда қатнашди. Ўтган мавсумда у барча мусобақаларда 30 та ўйинда майдонга тушган бўлса-да, 2025-2026-йилги мавсум унинг учун қийин кечмоқда.
Ли Диксоннинг таъкидлашича, футболчининг универсал эканлиги кўпинча унинг ўзига қарши ишлайди. Мураббийлар бундай ўйинчиларни қадрлашса-да, футболчининг ўзи учун ҳар ҳафтада барқарор ўйин амалиётига эга бўлиш муҳимроқ ҳисобланади.
Қийин қарор ва келажакдаги имкониятларБестБеттингСитес билан ҳамкорликда қилган чиқишида Ли Диксон шундай деди: Агар унинг ўрнида бўлганимда, клуб раҳбариятининг эшигини қоқиб, кетишимга рухсат беришларини сўраган бўлар эдим. Чунки Тимбер соғлом экан, у асосий таркибда ўйнамайди.
Шу билан бирга, тажрибали собиқ футболчи чемпионлик унвонини қўлга киритаётган жамоадан кетиш жуда қийин қарор эканлигини ҳам тан олди. Баъзи ўйинчилар мавсум давомида 15 та ўйинда қатнашиб, захирадан тушишни ҳам қониқарли деб топишлари мумкин, бироқ Бен Уайт каби даражадаги футболчи доимий равишда майдонда бўлишни исташи табиий.
Айни пайтда трансфер ойнаси ёпилишига қадар футболчи ўз келажагини жиддий ўйлаб кўриши талаб этилади. Англия терма жамоаси сафида 6 та ўйин ўтказган ҳимоячи ўз фаолиятини қаерда давом эттириши яқин ҳафталарда маълум бўлиши кутилмоқда.
…