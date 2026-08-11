Бен Уайт Арсеналдан кетиши керакми афсонавий футболчи маслаҳати

·24·Спорт
Бен Уайт Арсеналдан кетиши керакми афсонавий футболчи маслаҳати
Қисқача

Ли Диксоннинг фикрича, Бен Уайт асосий таркибдаги ўрнини йўқотаётгани сабабли Микел Артета билан жиддий суҳбатлашиб, Арсенални тарк этишни сўраши керак. 28 ёшли футболчи жароҳатлар ва рақобат туфайли захирага тушиб қолган, ўнг қанотда Юрри Тимбер, марказда эса Виллиам Салиба ҳамда Габриел Магалҳаес асосий танловга айланган.

Лондоннинг Арсенал клуби ҳимоячиси Бен Уайт асосий таркибдаги ўрнини йўқотиб қўяётгани сабабли жамоани тарк этиш ҳақида ўйлаб кўриши керак. Клуб афсонаси Ли Диксоннинг фикрича, инглиз футболчиси карьерасини сақлаб қолиш учун бош мураббий Микел Артета билан жиддий суҳбатлашиб, трансфер сўраши лозим. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ГОАЛ нашри хабар беришича, 28 ёшли универсал футболчи сўнгги мавсумларда жароҳатлар билан боғлиқ муаммоларга дуч келди ва рақобатда ютқазмоқда. Ҳимоянинг ўнг қанотида Юрри Тимбер асосий танловга айланган бўлса, марказда Виллиам Салиба ҳамда Габриел Магалҳаес доимий равишда майдонга тушмоқда. Натижада Уайт кўп позициялар учун захира футболчисига айланиб қолди.

Универсал ўйинчи мақоми ва юзага келган муаммолар

2021-йилда 50 миллион фунт стерлинг эвазига Арсенал сафига келиб қўшилган Бен Уайт шу вақтга қадар Лондон клуби сафида жами 190 та учрашувда қатнашди. Ўтган мавсумда у барча мусобақаларда 30 та ўйинда майдонга тушган бўлса-да, 2025-2026-йилги мавсум унинг учун қийин кечмоқда.

Ли Диксоннинг таъкидлашича, футболчининг универсал эканлиги кўпинча унинг ўзига қарши ишлайди. Мураббийлар бундай ўйинчиларни қадрлашса-да, футболчининг ўзи учун ҳар ҳафтада барқарор ўйин амалиётига эга бўлиш муҳимроқ ҳисобланади.

Қийин қарор ва келажакдаги имкониятлар

БестБеттингСитес билан ҳамкорликда қилган чиқишида Ли Диксон шундай деди: Агар унинг ўрнида бўлганимда, клуб раҳбариятининг эшигини қоқиб, кетишимга рухсат беришларини сўраган бўлар эдим. Чунки Тимбер соғлом экан, у асосий таркибда ўйнамайди.

Шу билан бирга, тажрибали собиқ футболчи чемпионлик унвонини қўлга киритаётган жамоадан кетиш жуда қийин қарор эканлигини ҳам тан олди. Баъзи ўйинчилар мавсум давомида 15 та ўйинда қатнашиб, захирадан тушишни ҳам қониқарли деб топишлари мумкин, бироқ Бен Уайт каби даражадаги футболчи доимий равишда майдонда бўлишни исташи табиий.

Айни пайтда трансфер ойнаси ёпилишига қадар футболчи ўз келажагини жиддий ўйлаб кўриши талаб этилади. Англия терма жамоаси сафида 6 та ўйин ўтказган ҳимоячи ўз фаолиятини қаерда давом эттириши яқин ҳафталарда маълум бўлиши кутилмоқда.

Бен WhитеАрсеналПремиер ЛеагуеЛи ДиксонТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Деан Хуйхен Реал Мадрид жамоасининг афсонавий 4-рақамли либосини олдиДеан Хуйхен Реал Мадрид жамоасининг афсонавий 4-рақамли либосини олдиБугун, 17:34Энцо Мареска «Сити»даги ноодатий қоидаси ва Ҳоланд ҳақида гапирдиЭнцо Мареска «Сити»даги ноодатий қоидаси ва Ҳоланд ҳақида гапирдиБугун, 17:26Туркияда трансфер «бомбаси»: Душан Влахович «Бешиктош» билан келишиб олди!Туркияда трансфер «бомбаси»: Душан Влахович «Бешиктош» билан келишиб олди!Бугун, 17:21Маттиа Перин келажаги борасида иккиланмоқдаМаттиа Перин келажаги борасида иккиланмоқдаБугун, 16:51«Пахтакор» Элит ОЧЛ йўлида: Иорданиянинг «ноқулай» клубига қарши баҳс«Пахтакор» Элит ОЧЛ йўлида: Иорданиянинг «ноқулай» клубига қарши баҳсБугун, 16:42Моуринио «Реал» таркибини қисқартирмоқчи — кимлар жамоани тарк этади?Моуринио «Реал» таркибини қисқартирмоқчи — кимлар жамоани тарк этади?Бугун, 16:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)