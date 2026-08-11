Энцо Мареска «Сити»даги ноодатий қоидаси ва Ҳоланд ҳақида гапирди
«Манчестер Сити» бош мураббийи Энсо Мареска гол урилгач, сардор нишонлаш ўрнига захира ўриндиғига келиб, кейинги тактик кўрсатмаларни олиши кераклигини айтди. У бу қоидани «Лестер Сити» ва «Челси»да ҳам қўллаган, бироқ сардорнинг ўзи гол урганида жамоадошлари билан қувонишига рухсат берган. Мареска Эрлинг Ҳоланд сардор бўлганида бу тартиб муаммога айланишини ҳазил аралаш таъкидлади, чунки у деярли ҳар бир ўйинда гол уради.
«Манчестер Сити»нинг янги бош мураббийи Энцо Мареска ўз мураббийлик фаолиятидаги ўзига хос ва ноодатий тактик тартиб-қоидалари ҳақида сўзлаб берди. Италиялик мутахассиснинг таъкидлашича, у бошқарган жамоаларда гол урилганидан сўнг сардор қувончни нишонлаш ўрнига дарҳол захира ўриндиғига — мураббийнинг ёнига кўрсатма олиш учун келиши шарт.
Ушбу қизиқарли ва кутилмаган иқрорлик The Athletic нашрига берилган интервьюда янгради.
Голдан сўнг байрам эмас, тактик кўрсатма: Маресканинг «олтин қоидаси»
Энцо Мареска ўзининг аввалги клублари — «Лестер Сити» ва «Челси»даги муваффақиятли фаолияти давомида ушбу тартибни мунтазам қўллаб келганини очиқлади:
««Лестер» ва «Челси»да ишлаган давримда менда қатъий бир қоида бор эди: вакилларимиз рақиб дарвозасини ишғол қилганда, жамоа сардори голни байрам қилиш учун эмас, майдондаги кейинги кўрсатмаларни олиш учун захира ўриндиғи ёнига — олдимга келиши керак.
Бироқ, агар сардорнинг ўзи гол урган бўлса, у ҳолда қувончни жамоадошлари билан нишонлашига рухсат берилади», — дейди Мареска.
Мураббийнинг фикрича, рақиб гол ўтказиб юборгач, руҳий ва тактик жиҳатдан парокандаликка учраган сонияларда жамоага янги кўрсатма бериш баҳс тақдирини ҳал қилишда жуда муҳим аҳамиятга эга.
«Ҳоланд сардор бўлса, муаммо юзага келарди»: Маресканинг ҳазили
Италиялик мутахассис ушбу қоиданинг «Манчестер Сити»нинг асосий тўпурари ва сермаҳсул ҳужумчиси Эрлинг Ҳоландга нисбатан қўлланилиш эҳтимоли ҳақида ҳазил аралаш фикр билдирди:
«Агар «Манчестер Сити» сардори Эрлинг Ҳоланд бўлганида, бизда ҳақиқий муаммолар юзага келган бўларди. Чунки у деярли ҳар бир ўйинда гол уради! Буни тасаввур қила оласизми?» — дея жилмайиб қўшимча қилди мураббий.
Ҳоланд ҳар бир ўйинда рақиблар дарвозасини тез-тез ишғол қилгани сабабли, Маресканинг бу қоидаси норвегиялик тўпурар сардор бўлган тақдирда бироз ўзгаришига тўғри келар эди.
Ҳоланднинг феноменал кўрсаткичлари
Маълумот ўрнида, норвегиялик феноменал ҳужумчи Эрлинг Ҳоланд «шаҳарликлар» сафида барқарор ва сермаҳсул ўйин намойиш этишда давом этмоқда:
Ўтган мавсумдаги ўйинлар сони: 52 та (барча турнирларда);
Урилган голлар: 38 та;
Голли узатмалар (ассист): 9 та.
Янги мавсум олдидан Энцо Мареска бошчилигидаги «Манчестер Сити» ўз таркибини янада мустаҳкамлаб, Англия Премьер-лигаси ва Чемпионлар Лигасида бош совринлар учун жиддий кураш олиб боришни мақсад қилган.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…