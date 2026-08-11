Энцо Мареска «Сити»даги ноодатий қоидаси ва Ҳоланд ҳақида гапирди

·42·Спорт
Энцо Мареска «Сити»даги ноодатий қоидаси ва Ҳоланд ҳақида гапирди
Қисқача

«Манчестер Сити» бош мураббийи Энсо Мареска гол урилгач, сардор нишонлаш ўрнига захира ўриндиғига келиб, кейинги тактик кўрсатмаларни олиши кераклигини айтди. У бу қоидани «Лестер Сити» ва «Челси»да ҳам қўллаган, бироқ сардорнинг ўзи гол урганида жамоадошлари билан қувонишига рухсат берган. Мареска Эрлинг Ҳоланд сардор бўлганида бу тартиб муаммога айланишини ҳазил аралаш таъкидлади, чунки у деярли ҳар бир ўйинда гол уради.

«Манчестер Сити»нинг янги бош мураббийи Энцо Мареска ўз мураббийлик фаолиятидаги ўзига хос ва ноодатий тактик тартиб-қоидалари ҳақида сўзлаб берди. Италиялик мутахассиснинг таъкидлашича, у бошқарган жамоаларда гол урилганидан сўнг сардор қувончни нишонлаш ўрнига дарҳол захира ўриндиғига — мураббийнинг ёнига кўрсатма олиш учун келиши шарт.

Ушбу қизиқарли ва кутилмаган иқрорлик The Athletic нашрига берилган интервьюда янгради.

Голдан сўнг байрам эмас, тактик кўрсатма: Маресканинг «олтин қоидаси»

Энцо Мареска ўзининг аввалги клублари — «Лестер Сити» ва «Челси»даги муваффақиятли фаолияти давомида ушбу тартибни мунтазам қўллаб келганини очиқлади:

««Лестер» ва «Челси»да ишлаган давримда менда қатъий бир қоида бор эди: вакилларимиз рақиб дарвозасини ишғол қилганда, жамоа сардори голни байрам қилиш учун эмас, майдондаги кейинги кўрсатмаларни олиш учун захира ўриндиғи ёнига — олдимга келиши керак.

Бироқ, агар сардорнинг ўзи гол урган бўлса, у ҳолда қувончни жамоадошлари билан нишонлашига рухсат берилади», — дейди Мареска.

Мураббийнинг фикрича, рақиб гол ўтказиб юборгач, руҳий ва тактик жиҳатдан парокандаликка учраган сонияларда жамоага янги кўрсатма бериш баҳс тақдирини ҳал қилишда жуда муҳим аҳамиятга эга.

«Ҳоланд сардор бўлса, муаммо юзага келарди»: Маресканинг ҳазили

Италиялик мутахассис ушбу қоиданинг «Манчестер Сити»нинг асосий тўпурари ва сермаҳсул ҳужумчиси Эрлинг Ҳоландга нисбатан қўлланилиш эҳтимоли ҳақида ҳазил аралаш фикр билдирди:

«Агар «Манчестер Сити» сардори Эрлинг Ҳоланд бўлганида, бизда ҳақиқий муаммолар юзага келган бўларди. Чунки у деярли ҳар бир ўйинда гол уради! Буни тасаввур қила оласизми?» — дея жилмайиб қўшимча қилди мураббий.

Ҳоланд ҳар бир ўйинда рақиблар дарвозасини тез-тез ишғол қилгани сабабли, Маресканинг бу қоидаси норвегиялик тўпурар сардор бўлган тақдирда бироз ўзгаришига тўғри келар эди.

Ҳоланднинг феноменал кўрсаткичлари

Маълумот ўрнида, норвегиялик феноменал ҳужумчи Эрлинг Ҳоланд «шаҳарликлар» сафида барқарор ва сермаҳсул ўйин намойиш этишда давом этмоқда:

  • Ўтган мавсумдаги ўйинлар сони: 52 та (барча турнирларда);

  • Урилган голлар: 38 та;

  • Голли узатмалар (ассист): 9 та.

Янги мавсум олдидан Энцо Мареска бошчилигидаги «Манчестер Сити» ўз таркибини янада мустаҳкамлаб, Англия Премьер-лигаси ва Чемпионлар Лигасида бош совринлар учун жиддий кураш олиб боришни мақсад қилган.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Энцо МарескаМанчестер СитиЭрлинг ХоландЛестер СитиЧелси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Барселона ҳимоячиси Жюл Кундени ўз сафига қўшиб олмоқчиАрсенал Барселона ҳимоячиси Жюл Кундени ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 18:17Бен Уайт Арсеналдан кетиши керакми афсонавий футболчи маслаҳатиБен Уайт Арсеналдан кетиши керакми афсонавий футболчи маслаҳатиБугун, 17:36Деан Хуйхен Реал Мадрид жамоасининг афсонавий 4-рақамли либосини олдиДеан Хуйхен Реал Мадрид жамоасининг афсонавий 4-рақамли либосини олдиБугун, 17:34Туркияда трансфер «бомбаси»: Душан Влахович «Бешиктош» билан келишиб олди!Туркияда трансфер «бомбаси»: Душан Влахович «Бешиктош» билан келишиб олди!Бугун, 17:21Маттиа Перин келажаги борасида иккиланмоқдаМаттиа Перин келажаги борасида иккиланмоқдаБугун, 16:51«Пахтакор» Элит ОЧЛ йўлида: Иорданиянинг «ноқулай» клубига қарши баҳс«Пахтакор» Элит ОЧЛ йўлида: Иорданиянинг «ноқулай» клубига қарши баҳсБугун, 16:42
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)