Блогер Азиз Ҳакимов 4 йилдан ортиқ муддатга қамалди

·41·Жамият
Блогер Азиз Ҳакимов 4 йилдан ортиқ муддатга қамалди
Қисқача

Блогер Азиз Ҳакимов 4 йил 2 ой муддатга озодликдан маҳрум қилинди. У туҳмат, ҳақорат қилиш ҳамда миллий, ирқий, этник ёки диний адоват қўзғатишда айбдор деб топилди, бироқ урушни тарғиб қилиш билан боғлиқ айблов бўйича оқланди. Жазони ўташ муддати 2025 йил 26 сентябрдан ҳисобланади. Суд Рақамли технологиялар вазирлигига «Комраде_Азиз» Telegram каналини блоклаш мажбуриятини юклади.

Блогер Азиз Ҳакимовга нисбатан суд ҳукми ўқилди. У 4 йил 2 ой муддатга озодликдан маҳрум қилинди. Бу ҳақда Тошкент шаҳар судлари маълум қилди.

Қайд этилишича, 11 август куни жиноят ишлари бўйича Шайхонтоҳур туман судининг ёпиқ суд мажлисида Азиз Ҳакимовга доир жиноят иши кўриб чиқилиб, якуний қарор эълон қилинган.

Суд жараёнида Ҳакимов Жиноят кодексининг 150-моддаси, яъни урушни тарғиб қилиш билан боғлиқ айблов бўйича оқланган. Суд унинг ҳаракатларида мазкур жиноят таркиби мавжуд эмас, деган хулосага келган.

Бироқ блогер Жиноят кодексининг 139-моддаси 2-қисмида назарда тутилган туҳмат, 140-моддаси 2-қисмидаги ҳақорат қилиш ҳамда 156-моддаси 2-қисмидаги миллий, ирқий, этник ёки диний адоват қўзғатиш билан боғлиқ жиноятларни содир этганликда айбдор деб топилган.

Суд томонидан жазоларни қисман қўшиш тартибида Азиз Ҳакимовга якуний 4 йил 2 ой муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланган. Жазони ўташ муддати 2025 йил 26 сентябрдан ҳисобланиши белгиланган.

Шу билан бирга, суд ҳукмига кўра, Рақамли технологиялар вазирлигига блогер томонидан Telegram мессенжерида юритилган «Comrade_Aziz» каналини блоклаш мажбурияти юклатилган.

Иш доирасида жабрланувчи деб топилган олти нафар шахсга етказилган моддий ва маънавий зарарни ундириш масаласида фуқаролик ишлари бўйича судга мурожаат қилиш ҳуқуқи тушунтирилган.

Шунингдек, судланувчига ҳукм устидан юқори суд инстанциясига шикоят бериш тартиби ва муддатлари ҳам маълум қилинган.

Азиз ҲакимовТошкентТелеграмРақамли технологиялар вазирлиги
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Атиргуллардан ясалган улкан оқ от кимга совға қилинди? (видео)Атиргуллардан ясалган улкан оқ от кимга совға қилинди? (видео)Бугун, 17:52Ўзбекистонда Блогерлар кенгаши: У блогерларга қандай имкониятлар беради?Ўзбекистонда Блогерлар кенгаши: У блогерларга қандай имкониятлар беради?Бугун, 17:52Жиззахда Onix ва Volkswagen тўқнашуви натижасида икки киши ҳалок бўлдиЖиззахда Onix ва Volkswagen тўқнашуви натижасида икки киши ҳалок бўлдиБугун, 17:49Наманганда қизни шантаж қилиб, iPhone талаб қилган йигит ушландиНаманганда қизни шантаж қилиб, iPhone талаб қилган йигит ушландиБугун, 16:49Йўл ўртасида миллий либосда рақсга тушган қизнинг ҳаракати эътирозларга сабаб бўлди (видео)Йўл ўртасида миллий либосда рақсга тушган қизнинг ҳаракати эътирозларга сабаб бўлди (видео)Бугун, 16:20Қўй сотиб олиш баҳонасида таксичини ўлдирган йигит 20 йилга қамалдиҚўй сотиб олиш баҳонасида таксичини ўлдирган йигит 20 йилга қамалдиБугун, 14:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди