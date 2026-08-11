Блогер Азиз Ҳакимов 4 йилдан ортиқ муддатга қамалди
Блогер Азиз Ҳакимов 4 йил 2 ой муддатга озодликдан маҳрум қилинди. У туҳмат, ҳақорат қилиш ҳамда миллий, ирқий, этник ёки диний адоват қўзғатишда айбдор деб топилди, бироқ урушни тарғиб қилиш билан боғлиқ айблов бўйича оқланди. Жазони ўташ муддати 2025 йил 26 сентябрдан ҳисобланади. Суд Рақамли технологиялар вазирлигига «Комраде_Азиз» Telegram каналини блоклаш мажбуриятини юклади.
Блогер Азиз Ҳакимовга нисбатан суд ҳукми ўқилди. У 4 йил 2 ой муддатга озодликдан маҳрум қилинди. Бу ҳақда Тошкент шаҳар судлари маълум қилди.
Қайд этилишича, 11 август куни жиноят ишлари бўйича Шайхонтоҳур туман судининг ёпиқ суд мажлисида Азиз Ҳакимовга доир жиноят иши кўриб чиқилиб, якуний қарор эълон қилинган.
Суд жараёнида Ҳакимов Жиноят кодексининг 150-моддаси, яъни урушни тарғиб қилиш билан боғлиқ айблов бўйича оқланган. Суд унинг ҳаракатларида мазкур жиноят таркиби мавжуд эмас, деган хулосага келган.
Бироқ блогер Жиноят кодексининг 139-моддаси 2-қисмида назарда тутилган туҳмат, 140-моддаси 2-қисмидаги ҳақорат қилиш ҳамда 156-моддаси 2-қисмидаги миллий, ирқий, этник ёки диний адоват қўзғатиш билан боғлиқ жиноятларни содир этганликда айбдор деб топилган.
Суд томонидан жазоларни қисман қўшиш тартибида Азиз Ҳакимовга якуний 4 йил 2 ой муддатга озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланган. Жазони ўташ муддати 2025 йил 26 сентябрдан ҳисобланиши белгиланган.
Шу билан бирга, суд ҳукмига кўра, Рақамли технологиялар вазирлигига блогер томонидан Telegram мессенжерида юритилган «Comrade_Aziz» каналини блоклаш мажбурияти юклатилган.
Иш доирасида жабрланувчи деб топилган олти нафар шахсга етказилган моддий ва маънавий зарарни ундириш масаласида фуқаролик ишлари бўйича судга мурожаат қилиш ҳуқуқи тушунтирилган.
Шунингдек, судланувчига ҳукм устидан юқори суд инстанциясига шикоят бериш тартиби ва муддатлари ҳам маълум қилинган.
…