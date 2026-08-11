Anthropic сунъий интеллект матнларини махсус белгилар билан белгилайди
Anthropic 2-августдан кейин чиқарилган барча моделлари яратган матнлар ва файлларга махсус рақамли белгилар қўшади. Файлларда C2PA технологияси, матнларда эса модел даражасидаги яширин усуллар қўлланади. Белгилар матнга сингдирилгани сабабли нусхалаш ёки айрим таҳрирлаш жараёнларидан кейин ҳам сақланиб қолиши мумкин.
Сунъий интеллект соҳасидаги етакчи компаниялардан бири бўлган Anthropic ўзининг нейротармоқлари, жумладан Claude моделлари томонидан яратилган матнларга махсус рақамли белгилар қўшишини маълум қилди. Ixbt.com нашрининг хабар беришича, мазкур қадам Европа Иттифоқининг сунъий интеллект бўйича қатъий қоидаларига тўлиқ мослашиш мақсадида ташланмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Европа Иттифоқининг Сунъий интеллект тўғрисидаги қонуни доирасидаги Шаффофлик кодекси жорий йилнинг 2-августидан бошлаб кучга кирди. Ушбу ҳужжат сунъий интеллект ишлаб чиқарувчиларидан компьютер ёрдамида яратилган ёки таҳрирланган контентни бошқа тизимлар осонликча таниб олишини таъминлайдиган усуллар билан белгилаб боришни талаб қилади. Шундан келиб чиқиб, Anthropic компанияси ўз сиёсатини янгилашга мажбур бўлди.
Янги технология қандай ишлайди?Компаниянинг янгиланган қўллаб-қувватлаш саҳифасида келтирилишича, 2-августдан кейин чиқарилган барча моделлар матнлар ҳамда файлларни автоматик равишда рақамли белгилар билан таъминлайди. Файллар учун очиқ стандарт ҳисобланган C2PA технологияси қўлланилаётган бўлса, матнлар учун модел даражасидаги яширин усуллар ишга туширилади.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, ушбу рақамли белгилар матннинг ўзига сингдириб юборилади. Натижада фойдаланувчи маълумотни нусхалаб бошқа жойга қўчирган тақдирда ҳам, белги матн билан бирга кўчиб ўтади ва ҳатто муайян таҳрирлаш жараёнларига ҳам бардош бера олади. Ҳозирча фойдаланувчилар матндан ушбу белгини бутунлай йўқ қилиш учун уни қанчалик ўзгартириши кераклиги номаълум қолмоқда.
Саноат миқёсидаги ўзгаришларРақамли белгилаш тизими Claude платформаси API, Claude иловаси, шунингдек, Claude Коде, Claude Коворк ва Claude Таг каби турли хизматларга татбиқ этилади. Anthropic компанияси вақт ўтиши билан ушбу қўллаб-қувватлашни эски моделларга ҳам кенгайтиришни режалаштирмоқда.
Сўнгги пайтларда йирик технология гигантлари ва платформалар фойдаланувчиларнинг эътирозлари ҳамда юзага келиши мумкин бўлган ҳуқуқий муаммоларнинг олдини олиш учун сунъий интеллект контентини белгилашга шошилмоқда. Хусусан, ўтган ҳафта Suno мусиқий платформаси ҳам ўз тизимида яратилган трекларни белгилашини эълон қилганди.
Шунингдек, Google, Meta, Microsoft, OpenAI, Блакк Форест Лабс ва Сйнтесиа каби етакчи ташкилотлар ҳам Европа Иттифоқининг мазкур шаффофлик кодексига риоя қилиш мажбуриятини олган. Экспертларнинг фикрича, бундай ташаббуслар келгусида рақамли муҳитда ҳақиқий ва сунъий интеллект яратган контентни фарқлашни сезиларли даражада осонлаштиради.
…