Anthropic сунъий интеллект матнларини махсус белгилар билан белгилайди

·30·Техно
Anthropic сунъий интеллект матнларини махсус белгилар билан белгилайди
Қисқача

Anthropic 2-августдан кейин чиқарилган барча моделлари яратган матнлар ва файлларга махсус рақамли белгилар қўшади. Файлларда C2PA технологияси, матнларда эса модел даражасидаги яширин усуллар қўлланади. Белгилар матнга сингдирилгани сабабли нусхалаш ёки айрим таҳрирлаш жараёнларидан кейин ҳам сақланиб қолиши мумкин.

Сунъий интеллект соҳасидаги етакчи компаниялардан бири бўлган Anthropic ўзининг нейротармоқлари, жумладан Claude моделлари томонидан яратилган матнларга махсус рақамли белгилар қўшишини маълум қилди. Ixbt.com нашрининг хабар беришича, мазкур қадам Европа Иттифоқининг сунъий интеллект бўйича қатъий қоидаларига тўлиқ мослашиш мақсадида ташланмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Европа Иттифоқининг Сунъий интеллект тўғрисидаги қонуни доирасидаги Шаффофлик кодекси жорий йилнинг 2-августидан бошлаб кучга кирди. Ушбу ҳужжат сунъий интеллект ишлаб чиқарувчиларидан компьютер ёрдамида яратилган ёки таҳрирланган контентни бошқа тизимлар осонликча таниб олишини таъминлайдиган усуллар билан белгилаб боришни талаб қилади. Шундан келиб чиқиб, Anthropic компанияси ўз сиёсатини янгилашга мажбур бўлди.

Янги технология қандай ишлайди?

Компаниянинг янгиланган қўллаб-қувватлаш саҳифасида келтирилишича, 2-августдан кейин чиқарилган барча моделлар матнлар ҳамда файлларни автоматик равишда рақамли белгилар билан таъминлайди. Файллар учун очиқ стандарт ҳисобланган C2PA технологияси қўлланилаётган бўлса, матнлар учун модел даражасидаги яширин усуллар ишга туширилади.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, ушбу рақамли белгилар матннинг ўзига сингдириб юборилади. Натижада фойдаланувчи маълумотни нусхалаб бошқа жойга қўчирган тақдирда ҳам, белги матн билан бирга кўчиб ўтади ва ҳатто муайян таҳрирлаш жараёнларига ҳам бардош бера олади. Ҳозирча фойдаланувчилар матндан ушбу белгини бутунлай йўқ қилиш учун уни қанчалик ўзгартириши кераклиги номаълум қолмоқда.

Саноат миқёсидаги ўзгаришлар

Рақамли белгилаш тизими Claude платформаси API, Claude иловаси, шунингдек, Claude Коде, Claude Коворк ва Claude Таг каби турли хизматларга татбиқ этилади. Anthropic компанияси вақт ўтиши билан ушбу қўллаб-қувватлашни эски моделларга ҳам кенгайтиришни режалаштирмоқда.

Сўнгги пайтларда йирик технология гигантлари ва платформалар фойдаланувчиларнинг эътирозлари ҳамда юзага келиши мумкин бўлган ҳуқуқий муаммоларнинг олдини олиш учун сунъий интеллект контентини белгилашга шошилмоқда. Хусусан, ўтган ҳафта Suno мусиқий платформаси ҳам ўз тизимида яратилган трекларни белгилашини эълон қилганди.

Шунингдек, Google, Meta, Microsoft, OpenAI, Блакк Форест Лабс ва Сйнтесиа каби етакчи ташкилотлар ҳам Европа Иттифоқининг мазкур шаффофлик кодексига риоя қилиш мажбуриятини олган. Экспертларнинг фикрича, бундай ташаббуслар келгусида рақамли муҳитда ҳақиқий ва сунъий интеллект яратган контентни фарқлашни сезиларли даражада осонлаштиради.

AnthropicClaudeСунъий интеллектЕвропа ИттифоқиТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Spotify сунъий интеллект яратган артистларни махсус нишонлайдиSpotify сунъий интеллект яратган артистларни махсус нишонлайдиБугун, 18:26Сунъий интеллект агентлари 4G ва 5G тармоқларида 84 та хавфли заифликни аниқладиСунъий интеллект агентлари 4G ва 5G тармоқларида 84 та хавфли заифликни аниқладиБугун, 18:22Европанинг РФА ОНE ракетаси синовдаги носозлик сабабли ангарга қайтарилдиЕвропанинг РФА ОНE ракетаси синовдаги носозлик сабабли ангарга қайтарилдиБугун, 17:59Хитой олимлари ўзини тиклайдиган янги мато яратдиХитой олимлари ўзини тиклайдиган янги мато яратдиБугун, 17:39Telegram бир кунда юз мингдан ортиқ гуруҳ ва каналларни блокладиTelegram бир кунда юз мингдан ортиқ гуруҳ ва каналларни блокладиБугун, 17:22Покта Маил хавфли РАР-архивлар тарқалишининг олдини олдиПокта Маил хавфли РАР-архивлар тарқалишининг олдини олдиБугун, 16:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди