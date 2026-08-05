21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди

·3.4K·Жамият
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
Қисқача

Жиззах шаҳрида 5 август куни соат тахминан 03:00 ларда Гентра автомобили дарахтга урилиши оқибатида 21 ёшли блогер Орзигул Уразматова вафот этди. Дастлабки маълумотларга кўра, у “Ўратепалик” маҳалласидан ўтувчи йўлда рул бошқарувини йўқотган. Автомобилда бўлган 18 ёшли йўловчи қиз жароҳатланиб, шифохонага ётқизилган. Ҳодиса юзасидан Жиззах шаҳар ИИБ Тергов бўлими томонидан терговга қадар текширув олиб борилмоқда.

Жиззах шаҳрида Gentra автомобили иштирокида юз берган йўл-транспорт ҳодисаси инсон ўлими билан якунланди. Фожиа оқибатида 21 ёшли блогер Орзигул Уразматова ҳаётдан кўз юмди. Бу ҳақда Жиззах вилояти ИИБ Жамоат хавфсизлиги хизмати Йўл ҳаракати хавфсизлиги бошқармаси ахборот хизмати маълум қилди.

Дастлабки маълумотларга кўра, воқеа 5 август куни соат тахминан 03:00 ларда Жиззах шаҳрининг “Ўратепалик” маҳалласи ҳудудидан ўтувчи автомобиль йўлида содир бўлган.

Қайд этилишича, Шароф Рашидов туманида яшовчи, 2005 йилда туғилган Орзигул Уразматова ўзи бошқараётган Gentra автомобилида ҳаракатланаётиб, рул бошқарувини йўқотган. Оқибатда машина йўл четидаги дарахтга келиб урилган.

Тўқнашув натижасида ҳайдовчи оғир тан жароҳатлари билан Жиззах вилояти тиббиёт бирлашмасининг жонлантириш бўлимига олиб борилган. Шифокорларнинг барча саъй-ҳаракатларига қарамасдан, унинг ҳаётини сақлаб қолишнинг иложи бўлмаган.

Автомобилда йўловчи сифатида бўлган 18 ёшли қиз ҳам жароҳатланган. У шифохонага ётқизилган бўлиб, айни вақтда унга зарур тиббий ёрдам кўрсатилмоқда.

Ҳозирда мазкур йўл-транспорт ҳодисаси юзасидан Жиззах шаҳар ИИБ Тергов бўлими томонидан терговга қадар текширув ишлари олиб борилмоқда. Ҳодисанинг барча ҳолатлари ва сабаблари ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан ўрганилмоқда.

Орзигул УразматоваЖиззахГентраШароф Рашидов
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россия Ўзбекистондан келган 20 тонна узумни хавфли бегона ўт сабабли тўхтатдиРоссия Ўзбекистондан келган 20 тонна узумни хавфли бегона ўт сабабли тўхтатдиБугун, 06:07Самарқандда қочишга урунган ҳайдовчи ЙПХ ҳодимини судраб кетгани акс этган ҳолат барчани эътиборини тортдиСамарқандда қочишга урунган ҳайдовчи ЙПХ ҳодимини судраб кетгани акс этган ҳолат барчани эътиборини тортдиБугун, 06:03Олмалиқда чиқинди қувури ёрилиб кетдиОлмалиқда чиқинди қувури ёрилиб кетдиБугун, 05:42«Кобалт»да кетаётган чет эллик йўловчидан 2 килодан кўп опий топилди«Кобалт»да кетаётган чет эллик йўловчидан 2 килодан кўп опий топилдиКеча, 22:5910 та iPhone учун 3 минг доллар: божхоначи пулни олаётганда ушланди10 та iPhone учун 3 минг доллар: божхоначи пулни олаётганда ушландиКеча, 21:35Зоминда суд қарори ижроси таъминланиб, ноқонуний қурилма бартараф этилдиЗоминда суд қарори ижроси таъминланиб, ноқонуний қурилма бартараф этилдиКеча, 16:03
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди