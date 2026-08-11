Жиззахда Onix ва Volkswagen тўқнашуви натижасида икки киши ҳалок бўлди
Жиззах вилояти Зомин туманида Оних ва Volkswagen автомобиллари тўқнашиши оқибатида ҳар икки транспорт воситаси ҳайдовчиси ҳалок бўлди. ЙТ 11 август куни соат 10:05 лар атрофида Алишер Навоий маҳалласидан ўтувчи Жиззах–Равот–Зомин–Савот автомобил йўлида содир бўлган. Дастлабки маълумотларга кўра, 1998 йилда туғилган Ф.Э. бошқарган Оних қарама-қарши йўналишда келаётган, Тошкент шаҳрида яшовчи 28 ёшли А.Р. бошқарувидаги Volkswagen билан тўқнашган.
Жиззах вилоятининг Зомин туманида икки енгил автомобиль иштирокида оғир йўл-транспорт ҳодисаси содир бўлди. Onix ва Volkswagen автомобилларининг тўқнашуви оқибатида ҳар икки транспорт воситасининг ҳайдовчиси ҳам ҳаётдан кўз юмди.
“Kun.uz” хабар беришича, ЙТҲ 11 август куни соат 10:05 лар атрофида Алишер Навоий маҳалласи ҳудудидан ўтувчи Жиззах–Равот–Зомин–Савот автомобиль йўлида рўй берган.
Дастлабки маълумотларга кўра, 1998 йилда туғилган Ф.Э. Onix автомобилини бошқариб кетаётган вақтида ҳаракат йўналишини ўзгартириб, қарама-қарши томондан келаётган Volkswagen билан тўқнашиб кетган. Volkswagen автомашинасига эса Тошкент шаҳрида яшовчи, 28 ёшли А.Р. бошчилик қилган.
Икки ҳайдовчи ҳам вафот этди
Кучли тўқнашув натижасида ҳар икки автомобиль ҳайдовчиси оғир тан жароҳатларини олган. Шифокорлар кўрсатган ёрдамга қарамай, уларнинг ҳаётини сақлаб қолишнинг имкони бўлмаган.
Ҳодисанинг дастлабки сабаби сифатида Onix ҳайдовчисининг бошқарув вақтида ухлаб қолгани ва шу сабабли қарама-қарши ҳаракатланиш қисмига чиқиб кетгани кўрсатилмоқда. Воқеанинг барча тафсилотлари тегишли тартибда ўрганилмоқда.
…