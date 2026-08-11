Жиззахда Onix ва Volkswagen тўқнашуви натижасида икки киши ҳалок бўлди

·29·Жамият
Жиззахда Onix ва Volkswagen тўқнашуви натижасида икки киши ҳалок бўлди
Қисқача

Жиззах вилояти Зомин туманида Оних ва Volkswagen автомобиллари тўқнашиши оқибатида ҳар икки транспорт воситаси ҳайдовчиси ҳалок бўлди. ЙТ 11 август куни соат 10:05 лар атрофида Алишер Навоий маҳалласидан ўтувчи Жиззах–Равот–Зомин–Савот автомобил йўлида содир бўлган. Дастлабки маълумотларга кўра, 1998 йилда туғилган Ф.Э. бошқарган Оних қарама-қарши йўналишда келаётган, Тошкент шаҳрида яшовчи 28 ёшли А.Р. бошқарувидаги Volkswagen билан тўқнашган.

Жиззах вилоятининг Зомин туманида икки енгил автомобиль иштирокида оғир йўл-транспорт ҳодисаси содир бўлди. Onix ва Volkswagen автомобилларининг тўқнашуви оқибатида ҳар икки транспорт воситасининг ҳайдовчиси ҳам ҳаётдан кўз юмди.

Kun.uz” хабар беришича, ЙТҲ 11 август куни соат 10:05 лар атрофида Алишер Навоий маҳалласи ҳудудидан ўтувчи Жиззах–Равот–Зомин–Савот автомобиль йўлида рўй берган.

Дастлабки маълумотларга кўра, 1998 йилда туғилган Ф.Э. Onix автомобилини бошқариб кетаётган вақтида ҳаракат йўналишини ўзгартириб, қарама-қарши томондан келаётган Volkswagen билан тўқнашиб кетган. Volkswagen автомашинасига эса Тошкент шаҳрида яшовчи, 28 ёшли А.Р. бошчилик қилган.

Икки ҳайдовчи ҳам вафот этди

Кучли тўқнашув натижасида ҳар икки автомобиль ҳайдовчиси оғир тан жароҳатларини олган. Шифокорлар кўрсатган ёрдамга қарамай, уларнинг ҳаётини сақлаб қолишнинг имкони бўлмаган.

Ҳодисанинг дастлабки сабаби сифатида Onix ҳайдовчисининг бошқарув вақтида ухлаб қолгани ва шу сабабли қарама-қарши ҳаракатланиш қисмига чиқиб кетгани кўрсатилмоқда. Воқеанинг барча тафсилотлари тегишли тартибда ўрганилмоқда.

ЖиззахЗоминТошкентVolkswagenOnix
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Блогер Азиз Ҳакимов 4 йилдан ортиқ муддатга қамалдиБлогер Азиз Ҳакимов 4 йилдан ортиқ муддатга қамалдиБугун, 17:56Атиргуллардан ясалган улкан оқ от кимга совға қилинди? (видео)Атиргуллардан ясалган улкан оқ от кимга совға қилинди? (видео)Бугун, 17:52Ўзбекистонда Блогерлар кенгаши: У блогерларга қандай имкониятлар беради?Ўзбекистонда Блогерлар кенгаши: У блогерларга қандай имкониятлар беради?Бугун, 17:52Наманганда қизни шантаж қилиб, iPhone талаб қилган йигит ушландиНаманганда қизни шантаж қилиб, iPhone талаб қилган йигит ушландиБугун, 16:49Йўл ўртасида миллий либосда рақсга тушган қизнинг ҳаракати эътирозларга сабаб бўлди (видео)Йўл ўртасида миллий либосда рақсга тушган қизнинг ҳаракати эътирозларга сабаб бўлди (видео)Бугун, 16:20Қўй сотиб олиш баҳонасида таксичини ўлдирган йигит 20 йилга қамалдиҚўй сотиб олиш баҳонасида таксичини ўлдирган йигит 20 йилга қамалдиБугун, 14:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди