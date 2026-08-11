Йўл ўртасида миллий либосда рақсга тушган қизнинг ҳаракати эътирозларга сабаб бўлди (видео)
Ижтимоий тармоқларда автомобиллар ҳаракатланадиган йўл ўртасида, пиёдалар ўтиш йўлагида миллий либосда рақсга тушган қиз акс этган видео тарқалди. Ҳолат айрим фойдаланувчилар томонидан ижобий баҳоланган бўлса, бошқалар бундай ҳаракат хавфли эканини таъкидлаб, эътироз билдирди. Ҳозирча бу воқеа юзасидан Йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати расмий муносабат билдиргани йўқ.
Ижтимоий тармоқларда йўлнинг ўртасида миллий либосда рақсга тушган қиз акс этган видео тарқалди. Унда қиз автомобиллар ҳаракатланадиган йўлнинг ўртасида, яъни пиёдалар ўтиш йўлагида рақс ижро этгани кўринади.
Мазкур ҳолат ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари орасида турли муносабатларга сабаб бўлди. Айримлар қизнинг миллий либосда рақсга тушганини ижобий баҳолаган бўлса, бошқалар йўл ўртасида бундай ҳаракат қилиш хавфли эканини таъкидлаб, эътироз билдирди.
Ҳозирча ушбу ҳолат юзасидан Йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати томонидан расмий муносабат билдирилмаган.
Сизнингча, йўл ўртасида рақсга тушиш тўғрими? Фикрингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг.
…