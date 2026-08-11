Деан Хуйхен Реал Мадрид жамоасининг афсонавий 4-рақамли либосини олди

·29·Спорт
Деан Хуйхен Реал Мадрид жамоасининг афсонавий 4-рақамли либосини олди
Қисқача

Деан Хуйхен 2026/27 йилги мавсум олдидан Реал Мадриднинг афсонавий 4-рақамли либосини расман олди. У бу рақамда аввал Серхио Ramос ва Фернандо Ҳиерро ўйнагани, шунингдек, ўзи ҳам Малагадан экани сабабли ушбу воқеа алоҳида аҳамиятга эга эканини таъкидлади. Ўтган мавсумда 24-рақамда тўп сурган Хуйхен 4-рақамни кийиш болаликдаги орзуси бўлганини айтиб, унга муносиб бўлишга вада берди.

Мадриднинг Реал клуби марказий ҳимоячиси Деан Хуйхен 2026/27 йилги мавсум олдидан жамоанинг афсонавий 4-рақамли либосини расман қўлга киритди. Goal.com хабар беришича, ёш испаниялик футболчи ўзининг дебют мавсумида бошқа рақам остида тўп сурган бўлса-да, Серхио Ramос ва Фернандо Ҳиерро каби клуб афсоналарига тегишли бўлган ушбу рақамда ҳаракат қилиш унинг болаликдаги орзуси бўлганини таъкидлади ва унга муносиб бўлишга вада берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўтган мавсумда 24-рақамда ўйнаган Деан Хуйхен учун бу рақам профессионал фаолиятидаги энг юқори чўққилардан бири ҳисобланади. Айниқса, унинг ватани Малага шаҳри клубнинг яна бир афсонаси Фернандо Ҳиерро билан боғлиқлиги футболчи учун мазкур воқеани янада аҳамиятли қилади. Ҳимоячи ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида ўзининг янги тўплами туширилган сурат билан биргаликда юракдан чиққан миннатдорчилик ва эсдаликларини улашди.

Серхио Ramос ва Фернандо Ҳиерро изидан

Деан Хуйхен ўз баёнотида болалигида Серхио Ramос унинг бош кумири бўлганини, ҳатто унга тақлид қилиб SR4 буттсаларида тўп сурганини эсга олди. «Реал Мадрид сафида ўйнаш ва 4-рақамни кийиш ҳар доим менинг орзуим бўлган. Мендан олдин Фернандо Ҳиерро ҳам бу рақамда ўйнаган ва у ҳам худди мен каби Малагадан эканлиги буни янада ўзгача қилади», — деди ёш футболчи клуб матбуот хизматига.

Олдинда турган 2026/27 йилги мавсум Хуйхен учун фаолиятидаги ҳал қилувчи давр сифатида баҳоланмоқда. Мадридликлар сафидаги дебют йилида яхши ўйин намойиш этганига қарамай, ҳимоячи барқарорлик йўқлиги сабабли Луис де ла Фуентенинг Испания терма жамоасининг Жаҳон чемпионатидаги қайдномасига кира олмаган эди. Бироқ, мавсум якунидаги ишончли ўйинлар ҳамда Жозе Моуриньюнинг қаттиққўл қўл остидаги тўлақонли йиғин унинг ўз формасини тиклаб олишига умид уйғотмоқда.

Давид Алабанинг таъсири ва миннатдорчилик

Маълумки, охирги йилларда мазкур 4-рақамли либосни тажрибали австриялик футболчи Давид Алаба кийиб келган эди. Клубни тарк этишга қарор қилган жамоадошининг ёрдамини алоҳида эътироф этган Хуйхен Вальдебебасдаги машғулотлар вақтида унинг етакчилигидан кўп нарса ўрганганини таъкидлади. Алаба майдонда ҳам, унинг ташқарисида ҳам ўз тажрибаси билан ёшларга доимо кўмаклашганини қайд этди.

Янги мавсумга катта мақсадлар билан тайёргарлик кўраётган Деан Хуйхен клуб раҳбарияти, президент, мураббий ва барча мухлисларга ўз миннатдорчилигини билдирди. «Мен бу рақам катта тарих ва афсоналарга эгалигини биламан. Кун келиб одамлар мени ушбу либос ва рақамга муносиб деб топишлари учун ўз тарихимни ёзишга ҳаракат қиламан. Машғулотда бўладими ёки ўйинда — ҳар куни бор кучимни беришим аниқ», — дея якунлади футболчи.

Деан ХуйхенРеал МадридСерхио RamосЛа ЛигаТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жон Барнс Муҳаммад Салоҳнинг Trabzonsporга ўтишини юқори баҳоладиЖон Барнс Муҳаммад Салоҳнинг Trabzonsporга ўтишини юқори баҳоладиБугун, 18:38Арсенал Барселона ҳимоячиси Жюл Кундени ўз сафига қўшиб олмоқчиАрсенал Барселона ҳимоячиси Жюл Кундени ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 18:17Бен Уайт Арсеналдан кетиши керакми афсонавий футболчи маслаҳатиБен Уайт Арсеналдан кетиши керакми афсонавий футболчи маслаҳатиБугун, 17:36Энцо Мареска «Сити»даги ноодатий қоидаси ва Ҳоланд ҳақида гапирдиЭнцо Мареска «Сити»даги ноодатий қоидаси ва Ҳоланд ҳақида гапирдиБугун, 17:26Туркияда трансфер «бомбаси»: Душан Влахович «Бешиктош» билан келишиб олди!Туркияда трансфер «бомбаси»: Душан Влахович «Бешиктош» билан келишиб олди!Бугун, 17:21Маттиа Перин келажаги борасида иккиланмоқдаМаттиа Перин келажаги борасида иккиланмоқдаБугун, 16:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)