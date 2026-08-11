Деан Хуйхен Реал Мадрид жамоасининг афсонавий 4-рақамли либосини олди
Деан Хуйхен 2026/27 йилги мавсум олдидан Реал Мадриднинг афсонавий 4-рақамли либосини расман олди. У бу рақамда аввал Серхио Ramос ва Фернандо Ҳиерро ўйнагани, шунингдек, ўзи ҳам Малагадан экани сабабли ушбу воқеа алоҳида аҳамиятга эга эканини таъкидлади. Ўтган мавсумда 24-рақамда тўп сурган Хуйхен 4-рақамни кийиш болаликдаги орзуси бўлганини айтиб, унга муносиб бўлишга вада берди.
Мадриднинг Реал клуби марказий ҳимоячиси Деан Хуйхен 2026/27 йилги мавсум олдидан жамоанинг афсонавий 4-рақамли либосини расман қўлга киритди. Goal.com хабар беришича, ёш испаниялик футболчи ўзининг дебют мавсумида бошқа рақам остида тўп сурган бўлса-да, Серхио Ramос ва Фернандо Ҳиерро каби клуб афсоналарига тегишли бўлган ушбу рақамда ҳаракат қилиш унинг болаликдаги орзуси бўлганини таъкидлади ва унга муносиб бўлишга вада берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ўтган мавсумда 24-рақамда ўйнаган Деан Хуйхен учун бу рақам профессионал фаолиятидаги энг юқори чўққилардан бири ҳисобланади. Айниқса, унинг ватани Малага шаҳри клубнинг яна бир афсонаси Фернандо Ҳиерро билан боғлиқлиги футболчи учун мазкур воқеани янада аҳамиятли қилади. Ҳимоячи ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида ўзининг янги тўплами туширилган сурат билан биргаликда юракдан чиққан миннатдорчилик ва эсдаликларини улашди.
Серхио Ramос ва Фернандо Ҳиерро изиданДеан Хуйхен ўз баёнотида болалигида Серхио Ramос унинг бош кумири бўлганини, ҳатто унга тақлид қилиб SR4 буттсаларида тўп сурганини эсга олди. «Реал Мадрид сафида ўйнаш ва 4-рақамни кийиш ҳар доим менинг орзуим бўлган. Мендан олдин Фернандо Ҳиерро ҳам бу рақамда ўйнаган ва у ҳам худди мен каби Малагадан эканлиги буни янада ўзгача қилади», — деди ёш футболчи клуб матбуот хизматига.
Олдинда турган 2026/27 йилги мавсум Хуйхен учун фаолиятидаги ҳал қилувчи давр сифатида баҳоланмоқда. Мадридликлар сафидаги дебют йилида яхши ўйин намойиш этганига қарамай, ҳимоячи барқарорлик йўқлиги сабабли Луис де ла Фуентенинг Испания терма жамоасининг Жаҳон чемпионатидаги қайдномасига кира олмаган эди. Бироқ, мавсум якунидаги ишончли ўйинлар ҳамда Жозе Моуриньюнинг қаттиққўл қўл остидаги тўлақонли йиғин унинг ўз формасини тиклаб олишига умид уйғотмоқда.
Давид Алабанинг таъсири ва миннатдорчиликМаълумки, охирги йилларда мазкур 4-рақамли либосни тажрибали австриялик футболчи Давид Алаба кийиб келган эди. Клубни тарк этишга қарор қилган жамоадошининг ёрдамини алоҳида эътироф этган Хуйхен Вальдебебасдаги машғулотлар вақтида унинг етакчилигидан кўп нарса ўрганганини таъкидлади. Алаба майдонда ҳам, унинг ташқарисида ҳам ўз тажрибаси билан ёшларга доимо кўмаклашганини қайд этди.
Янги мавсумга катта мақсадлар билан тайёргарлик кўраётган Деан Хуйхен клуб раҳбарияти, президент, мураббий ва барча мухлисларга ўз миннатдорчилигини билдирди. «Мен бу рақам катта тарих ва афсоналарга эгалигини биламан. Кун келиб одамлар мени ушбу либос ва рақамга муносиб деб топишлари учун ўз тарихимни ёзишга ҳаракат қиламан. Машғулотда бўладими ёки ўйинда — ҳар куни бор кучимни беришим аниқ», — дея якунлади футболчи.
…