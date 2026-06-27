Тошкентда шубҳали 176 килограмм гўшт йўқ қилинди

·0·Жамият
Тошкентда шубҳали 176 килограмм гўшт йўқ қилинди

Шайхонтоҳур тумани Санэпидқўмита мутахассислари озиқ-овқатдан заҳарланиш ҳолатларининг олдини олиш мақсадида «Эски Жува» деҳқон бозорида рейд ўтказди.

Мониторинг давомида бозор автотураргоҳида 176 килограмм музлатилган мол гўшти аниқланган. Маҳсулот қора полиэтилен пакетларда сақланган бўлиб, унга тегишли ветеринария ҳужжатлари бўлмаган. Шунингдек, гўштни сақлашда санитария талабларига риоя қилинмаган.

Аҳоли саломатлиги учун эҳтимолий хавф туғдириши сабабли мазкур гўшт савдо муомаласидан олиб қўйилган ва белгиланган тартибда йўқ қилинган.

Текширув якунларига кўра, озиқ-овқат маҳсулотларини ташиш ва сақлаш қоидалари билан боғлиқ яна олтита қоидабузарлик аниқланган. Масъул шахсларга нисбатан маъмурий баённомалар расмийлаштирилган.

Harbiy kiyimdagi shaxslar yuk mashinasidan go‘sht mahsulotlarini tushirishmoqda.
Эски ЖуваШайхонтоҳурСанэпидқўмитаМол гўштиТошкентОзиқ-овқат хавфсизлиги
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда қарийб уч тонна гиёҳванд модда йўқ қилиндиЎзбекистонда қарийб уч тонна гиёҳванд модда йўқ қилиндиБугун, 15:28“Итни қийнаймиз” номли канал жамоатчиликнинг кескин норозилигига сабаб бўлди“Итни қийнаймиз” номли канал жамоатчиликнинг кескин норозилигига сабаб бўлдиБугун, 15:272027 йилдан АЁҚШ ходимларига расмий рухсат талаб қилинади2027 йилдан АЁҚШ ходимларига расмий рухсат талаб қилинадиБугун, 15:22«Олтин қалам» миллий мукофотининг янги ғолиблари эълон қилинди!«Олтин қалам» миллий мукофотининг янги ғолиблари эълон қилинди!Бугун, 13:01Тиббиёт тизимида ишга киритиш учун пул олган икки мансабдор ушландиТиббиёт тизимида ишга киритиш учун пул олган икки мансабдор ушландиБугун, 12:20Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилдиТошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилдиБугун, 03:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
PUBG орқали бошланган танишув тўй билан якунланди
PUBG орқали бошланган танишув тўй билан якунланди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Дам олувчилар Чорвоқда “Манчестер Юнайтед” юлдузини кўриб ҳайратда қолди
Дам олувчилар Чорвоқда “Манчестер Юнайтед” юлдузини кўриб ҳайратда қолди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Сурхандарё вилоятида тўрт оёқли чақалоқ дунёга келди
Сурхандарё вилоятида тўрт оёқли чақалоқ дунёга келди