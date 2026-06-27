Кремний даври якунланмоқдами: ASML фотонли чипларни оммавий ишлаб чиқаришга киришди

·24·Техно
Кремний даври якунланмоқдами: ASML фотонли чипларни оммавий ишлаб чиқаришга киришди

Яримўтказгичлар саноатининг гиганти ҳисобланган Нидерландиянинг ASML компанияси ТНО тадқиқот маркази билан ҳамкорликда фотонли чиплар технологиясини янги босқичга олиб чиқишини эълон қилди. Ушбу лойиҳадан кўзланган асосий мақсад Европада ёруғлик ёрдамида маълумот алмашувчи микросхемаларни оммавий ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш ва саноатда инқилобий ўзгариш ясашдир. Нидерландиянинг Эйндховен шаҳридаги Ҳигҳ Теч Кампус технологик марказида қурилаётган янги ишлаб чиқариш линияси бу борадаги асосий майдонга айланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Фотонли чиплар анъанавий кремнийли микросхемалардан тубдан фарқ қилади. Агар одатий чиплар маълумотларни электр сигналлари орқали узатса, фотонли технология бу жараённи ёруғлик (фотонлар) ёрдамида амалга оширади. ixbt.com маълумотига кўра, бундай ёндашув маълумот узатиш тезлигини бир неча баробар ошириш билан бирга, энергия сарфини кескин камайтириш имконини беради. Бу эса замонавий технологиялар оламидаги энг катта муаммолардан бири — қизиб кетиш ва юқори энергия истеъмоли масаласини ҳал қилиши кутилмоқда.

Янги технологик платформа ва имкониятлар

Лойиҳа доирасида ASML компанияси ўзининг энг илғор литографик ускуналарини, хусусан, ДУВ ва И-Лине сканерларини янги корхонага ўрнатади. Ушбу линия нафақат илмий тадқиқотлар, балки фотонли чипларни серияли ишлаб чиқариш технологияларини синовдан ўтказиш учун ҳам хизмат қилади. Мутахассисларнинг фикрича, бу қадам лаборатория шароитидаги тажриба намуналаридан реал саноат маҳсулотларига ўтишда ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

Ишлаб чиқариш жараёнида индий фосфиди (ИнП) асосидаги 6 дюймли пластиналардан фойдаланилади. Бу материал фотоника соҳасида кремнийга нисбатан самаралироқ ҳисобланиб, оптик сигналларни генерация қилиш ва бошқаришда юқори натижа беради. Янги технология биринчи навбатда қуйидаги соҳаларда қўлланилиши режалаштирилган:

  • Юқори тезликдаги маълумотлар марказлари (Дата-сентерс);
  • Телекоммуникация ва 5G/6G тармоқлари;
  • Квантўлчовлар ва квант компьютерлари;
  • Тиббий диагностика ускуналари ва юқори аниқликдаги датчиклар.
Лойиҳа фақат ишлаб чиқариш билан чекланиб қолмайди. Унда Эйндховен техника университети, Твенте университети ва ПИТК миллий маркази ҳам иштирок этмоқда. Ҳамкорлар биргаликда илмий семинарлар ўтказиш ва саноат вакиллари учун технологик намойишлар ташкил этишни мақсад қилган. Бу эса илмий ишланмаларни тижорий маҳсулотга айлантириш жараёнини сезиларли даражада тезлаштиради.

Европанинг технологик мустақиллиги

ASML раҳбарияти ушбу ҳамкорлик Европанинг яримўтказгичлар бозоридаги мавқейини мустаҳкамлашига ишонч билдирмоқда. Ҳозирги кунда микросхемалар ишлаб чиқаришда Осиё ва АҚШ компаниялари етакчилик қилаётган бир пайтда, фотоника соҳасидаги ютуқлар Европа Иттифоқига рақобатдош устунлик бериши мумкин. Бу стратегия минтақанинг ташқи етказиб берувчиларга бўлган қарамлигини камайтиришга қаратилган.

Ўзбекистон каби жадал рақамли трансформацияни бошдан кечираётган мамлакатлар учун ҳам бу каби технологиялар келажакда муҳим аҳамият касб этади. Маълумотлар марказларининг самарадорлигини ошириш ва интернет тезлигини янги даражага олиб чиқиш бевосита мана шундай фундаментал технологик ўзгаришларга боғлиқ. Фотонли чипларнинг оммалашиши яқин ўн йилликда гаджетларимиз ва алоқа тизимларимиз бутунлай ўзгаришидан далолат беради.

ASMLФотоникаТехнологияМикросхемаЯримўтказгичлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

OnePlus ҳамёнбоп сегментда инқилоб қилмоқчи: 8000 мАс аккумуляторли янги смартфонOnePlus ҳамёнбоп сегментда инқилоб қилмоқчи: 8000 мАс аккумуляторли янги смартфонБугун, 16:51Батареялар оламида инқилоб: Натрий-ионли аккумуляторлар оммавий ишлаб чиқарила бошландиБатареялар оламида инқилоб: Натрий-ионли аккумуляторлар оммавий ишлаб чиқарила бошландиБугун, 15:53Elon Muskнинг сирли «учар ликопчаси» илк бор коинотдан Ерга қайтдиElon Muskнинг сирли «учар ликопчаси» илк бор коинотдан Ерга қайтдиБугун, 15:29Маълумотлар марказларининг кўпайиши электр энергияси нархига қандай таъсир қилмоқдаМаълумотлар марказларининг кўпайиши электр энергияси нархига қандай таъсир қилмоқдаБугун, 14:57Apple Хитойдан хотира чиплари сотиб олиш учун Трамп маъмуриятидан рухсат сўрамоқдаApple Хитойдан хотира чиплари сотиб олиш учун Трамп маъмуриятидан рухсат сўрамоқдаБугун, 14:28Rocket Lab АҚШнинг махфий ҳарбий миссияси сабабли Япония сунъий йўлдошини кечиктирдиRocket Lab АҚШнинг махфий ҳарбий миссияси сабабли Япония сунъий йўлдошини кечиктирдиБугун, 13:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди