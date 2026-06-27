Кремний даври якунланмоқдами: ASML фотонли чипларни оммавий ишлаб чиқаришга киришди
Яримўтказгичлар саноатининг гиганти ҳисобланган Нидерландиянинг ASML компанияси ТНО тадқиқот маркази билан ҳамкорликда фотонли чиплар технологиясини янги босқичга олиб чиқишини эълон қилди. Ушбу лойиҳадан кўзланган асосий мақсад Европада ёруғлик ёрдамида маълумот алмашувчи микросхемаларни оммавий ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш ва саноатда инқилобий ўзгариш ясашдир. Нидерландиянинг Эйндховен шаҳридаги Ҳигҳ Теч Кампус технологик марказида қурилаётган янги ишлаб чиқариш линияси бу борадаги асосий майдонга айланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Фотонли чиплар анъанавий кремнийли микросхемалардан тубдан фарқ қилади. Агар одатий чиплар маълумотларни электр сигналлари орқали узатса, фотонли технология бу жараённи ёруғлик (фотонлар) ёрдамида амалга оширади. ixbt.com маълумотига кўра, бундай ёндашув маълумот узатиш тезлигини бир неча баробар ошириш билан бирга, энергия сарфини кескин камайтириш имконини беради. Бу эса замонавий технологиялар оламидаги энг катта муаммолардан бири — қизиб кетиш ва юқори энергия истеъмоли масаласини ҳал қилиши кутилмоқда.
Янги технологик платформа ва имкониятларЛойиҳа доирасида ASML компанияси ўзининг энг илғор литографик ускуналарини, хусусан, ДУВ ва И-Лине сканерларини янги корхонага ўрнатади. Ушбу линия нафақат илмий тадқиқотлар, балки фотонли чипларни серияли ишлаб чиқариш технологияларини синовдан ўтказиш учун ҳам хизмат қилади. Мутахассисларнинг фикрича, бу қадам лаборатория шароитидаги тажриба намуналаридан реал саноат маҳсулотларига ўтишда ҳал қилувчи аҳамиятга эга.
Ишлаб чиқариш жараёнида индий фосфиди (ИнП) асосидаги 6 дюймли пластиналардан фойдаланилади. Бу материал фотоника соҳасида кремнийга нисбатан самаралироқ ҳисобланиб, оптик сигналларни генерация қилиш ва бошқаришда юқори натижа беради. Янги технология биринчи навбатда қуйидаги соҳаларда қўлланилиши режалаштирилган:
- Юқори тезликдаги маълумотлар марказлари (Дата-сентерс);
- Телекоммуникация ва 5G/6G тармоқлари;
- Квантўлчовлар ва квант компьютерлари;
- Тиббий диагностика ускуналари ва юқори аниқликдаги датчиклар.
Европанинг технологик мустақиллигиASML раҳбарияти ушбу ҳамкорлик Европанинг яримўтказгичлар бозоридаги мавқейини мустаҳкамлашига ишонч билдирмоқда. Ҳозирги кунда микросхемалар ишлаб чиқаришда Осиё ва АҚШ компаниялари етакчилик қилаётган бир пайтда, фотоника соҳасидаги ютуқлар Европа Иттифоқига рақобатдош устунлик бериши мумкин. Бу стратегия минтақанинг ташқи етказиб берувчиларга бўлган қарамлигини камайтиришга қаратилган.
Ўзбекистон каби жадал рақамли трансформацияни бошдан кечираётган мамлакатлар учун ҳам бу каби технологиялар келажакда муҳим аҳамият касб этади. Маълумотлар марказларининг самарадорлигини ошириш ва интернет тезлигини янги даражага олиб чиқиш бевосита мана шундай фундаментал технологик ўзгаришларга боғлиқ. Фотонли чипларнинг оммалашиши яқин ўн йилликда гаджетларимиз ва алоқа тизимларимиз бутунлай ўзгаришидан далолат беради.
…