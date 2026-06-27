Раъно Ярашева: “Оилага тайёр бўлмаган қиз 29 ёшда ҳам тайёр бўлмайди” (видео)

·18·Маданият
Раъно Ярашева: “Оилага тайёр бўлмаган қиз 29 ёшда ҳам тайёр бўлмайди” (видео)

Актриса Раъно Ярашева “Менинг ошхонам” дастурида меҳмон бўлиб, 17 ёшида турмуш қургани ҳамда оилавий ҳаёт ҳақидаги қарашлари билан ўртоқлашди.

Суҳбат давомида бошловчи актрисадан: “17 ёшда турмуш қуриш жуда эрта эмасми? Ўша пайтда уй-рўзғор ва оилавий ҳаётга тайёр бўлганмисиз?” дея сўради.

Раъно Ярашеванинг айтишича, оилавий ҳаётга тайёргарлик фақат ёш билан белгиланмайди.

“Биласизми, оилага тайёр бўлмаган қиз 29 ёшга кирса ҳам тайёр бўлмайди. Лекин бу билан мен 17 ёшда турмушга чиқиш керак, демоқчи эмасман. Биз Самарқанднинг Каттақўрғониданмиз. Ота-онамиз ҳурматли инсонлар бўлгани учун совчиларимиз кўп бўларди. Мен ҳам, сингилларим ҳам 17–18 ёшимизда турмушга чиққанмиз. Кейинчалик ўқишни давом эттириб, олий таълимни тамомлаганмиз”, — деди актриса.

Шунингдек, у турмушга чиққан пайтда рўзғор ишларини мукаммал билмаганини ҳам яширмади.

“Тўғриси, мен унчалик рўзғорга тайёр эмасдим, лекин гапга уста эдим. Тушган хонадонимдагилар жуда яхши инсонлар эди. Қайнонам ҳам меҳрибон ва пазанда аёл бўлган. Ёнларида ёрдам бериб турсам ҳам хурсанд бўлардилар. Нон ёпганларида хамир қориб берардим”, — дея хотираларини бўлишди актриса.

Мазкур видео ижтимоий тармоқларда кенг муҳокама қилиниб, фойдаланувчилар актрисанинг фикрларига турлича муносабат билдирмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бобур Йўлдошев: “Ота-онангиз вафот этганда нега йиғлашингизни биласизми?” (видео)Бобур Йўлдошев: “Ота-онангиз вафот этганда нега йиғлашингизни биласизми?” (видео)Бугун, 16:49Раъно Ярашева шов-шувга сабаб бўлган гапларига изоҳ берди (видео)Раъно Ярашева шов-шувга сабаб бўлган гапларига изоҳ берди (видео)Бугун, 15:57Лос-Анжелесда 360 даражали “Гарри Поттер” кинотеатри иш бошладиЛос-Анжелесда 360 даражали “Гарри Поттер” кинотеатри иш бошладиБугун, 15:24Райҳондан кутилмаган эътироф: Юлдуз Усмонова ҳақидаги фикрлари тармоқларда барчани қизиқишини уйғотдиРайҳондан кутилмаган эътироф: Юлдуз Усмонова ҳақидаги фикрлари тармоқларда барчани қизиқишини уйғотдиБугун, 13:01Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотдиМаданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотдиБугун, 03:56Кун фотоси: Ўзбекистоннинг ёш шахматчилари футболчиларимизни АҚШда қўллаб-қувватладиКун фотоси: Ўзбекистоннинг ёш шахматчилари футболчиларимизни АҚШда қўллаб-қувватладиБугун, 03:44
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...