«Олтин қалам» миллий мукофотининг янги ғолиблари эълон қилинди!

·1·Жамият
«Олтин қалам» миллий мукофотининг янги ғолиблари эълон қилинди!

Мамлакатимизда сўз ва матбуот эркинлигини таъминлаш, жамиятдаги энг оғриқли ва долзарб мавзуларни холис ҳамда ҳаққоний ёритиб келаётган ижодкорларни рағбатлантириш гўзал анъанага айланган. Соҳанинг энг нуфузи ва интиқлик билан кутилган тадбирларидан бири — «Олтин қалам» халқаро миллий мукофотининг навбатдаги ғолиб ва совриндорлари номи ниҳоят очиқланди.

Ташкилотчилар тўртта асосий йўналиш — босма нашрлар, интернет журналистикаси, радио ва телевидение соҳасида маҳорат кўрсатган, заҳматкаш ижодкорларни муносиб тақдирладилар. Қани, кетдик, ушбу йилги зафар қучган соҳа юлдузлари билан яқиндан танишамиз.

1. Босма нашрлар: Таҳлил ва миллий маърифат етакчилари

Ижтимоий-сиёсий ва маърифий жараёнларни чуқур мушоҳада қилиб келаётган газета-журналлар ўртасидаги баҳс жуда қизғин кечди. Кучли учлик билан танишинг:

  • 1-ўрин: Миллий маърифат ва жадидчилик ғояларини қайта жонлантириш ва кенг тарғиб этишдаги улкан ҳиссаси учун Бош муҳаррир Иқбол Мирзо раҳбарлигидаги «Жадид» газетаси таҳририяти жамоасига насиб этди.

  • 2-ўрин: Таниқли журналист, Мудофаа вазири маслаҳатчиси Олимжон Ўсаров муносиб кўрилди.

  • 3-ўрин: Қорақалпоғистон ҳудудидаги ижтимоий-иқтисодий мавзуларни тинимсиз ва фаол ёритиб келаётган мухбир Алёна Аминовага топширилди.

2. Интернет журналистикаси: Тезкорлик ва рақамли макон шиддати

Замон билан ҳамнафас одимлаётган, сониялар ичида ахборот етказувчи рақамли ОАВ вакиллари орасида шоҳсупани қуйидагилар эгаллади:

  • 1-ўрин: Салмоқли ва чуқур таҳлилий материаллари билан кўпчиликнинг эътирофини қозонган Anhor.uz нашри Бош муҳаррири ўринбосари Бобуржон Каримовга берилди.

  • 2-ўрин: Тезкорлик ва юқори сифатни ўзида мужассам эта олган Zamon.uz нашри Бош муҳаррири ўринбосари Жавоҳирбек Турсунов лойиқ кўрилди.

  • 3-ўрин: Ижтимоий ҳаёт ва меҳнат ҳуқуқлари тизимидаги энг долзарб муаммоларни дадил кўтариб чиқаётган Ishonch.uz нашри муҳаррири Мафтуна Каримовага насиб этди.

3. Радио: Овоз орқали қалбларга йўл топганлар

Аудиожурналистика ривожига беқиёс ҳисса қўшиб, ғойибона эфир орқали миллионлаб тингловчилар меҳрини қозонган ижодкорлар ҳам эътибордан четда қолмади:

  • 1-ўрин: «Ёшлар» телерадиоканали бош муҳаррири Наргиза Камолова ғолиб деб топилди. Эътиборли жиҳати, маҳоратли ижодкор бундан аввал 2019 йилда ҳам ушбу нуфузли мукофотни қўлга киритган эди!

  • 2-ўрин: Кўпчилик севиб тинглайдиган «Орият Доно» радиосининг хушовоз ва маҳоратли бошловчиси Санжар Турсуновга насиб қилди.

  • 3-ўрин: Ҳудудий радиоэшиттиришларни янги босқичга олиб чиқишда жонбозлик кўрсатаётган «Навоий» радиоси катта муҳаррири Шаҳноза Маҳмудова лойиқ деб топилди.

4. Телевидение: Тезкор лавҳалар ва экран сеҳри

Энг қайноқ воқеалар марказидан лавҳалар узатувчи, томошабинларнинг нигоҳини экранга занжирбанд қилувчи тележурналистлар ўртасидаги баҳс натижалари:

  • 1-ўрин: Ўзига хос ижодий услуби ва дадил чиқишлари билан ажралиб турувчи «Руҳсор» телеканали мухбири Аҳроржон Зиятовга топширилди.

  • 2-ўрин: Кенг оммалашиб, мухлислар тилига тушишга улгурган «Сафар» телелойиҳаси муаллифи Умидахон Нурматовага насиб этди.

  • 3-ўрин: «Renessans» телеканалининг ҳамиша изланишда бўлган, ёш ва интилувчан журналисти Оллоёрхон Хасанов эгаллади.

Муҳаррирдан: «Олтин қалам» миллий мукофоти соҳа вакиллари учун шунчаки чиройли соврин эмас. Бу — халқ ишончи, юксак шараф ва келажакдаги янги ижодий парвозлар учун улкан масъулиятдир.

Барча ғолиб ва совриндорларни ушбу тарихий муваффақият билан чин қалбдан қутлаймиз! Қаламингиз ҳамиша ўткир, овозингиз баланд бўлсин, азиз ҳамкасблар!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тиббиёт тизимида ишга киритиш учун пул олган икки мансабдор ушландиТиббиёт тизимида ишга киритиш учун пул олган икки мансабдор ушландиБугун, 12:20Тошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилдиТошкент тирбандлигида мўъжиза: чақалоқ тез ёрдам машинасида туғилдиБугун, 03:48Тошкентда 5 ёшли қизалоқ ҳожатхонага тушиб кетдиТошкентда 5 ёшли қизалоқ ҳожатхонага тушиб кетдиКеча, 19:45Тошкентда 5 ёшли қизалоқ ҳожатхона чуқурига тушиб кетдиТошкентда 5 ёшли қизалоқ ҳожатхона чуқурига тушиб кетдиКеча, 18:42Тўйда кутилмаган манзара: меҳмонлар футболга берилиб кетдиТўйда кутилмаган манзара: меҳмонлар футболга берилиб кетдиКеча, 18:14Телефонга тикилиш ўрнига: Тошкентда илк бор «спорт-бекат» ишга тушдиТелефонга тикилиш ўрнига: Тошкентда илк бор «спорт-бекат» ишга тушдиКеча, 16:45
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Катта Фарғона каналида тимсоҳ борлиги тасдиқландими?
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
PUBG орқали бошланган танишув тўй билан якунланди
PUBG орқали бошланган танишув тўй билан якунланди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Дам олувчилар Чорвоқда “Манчестер Юнайтед” юлдузини кўриб ҳайратда қолди
Дам олувчилар Чорвоқда “Манчестер Юнайтед” юлдузини кўриб ҳайратда қолди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди