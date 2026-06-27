«Олтин қалам» миллий мукофотининг янги ғолиблари эълон қилинди!
Мамлакатимизда сўз ва матбуот эркинлигини таъминлаш, жамиятдаги энг оғриқли ва долзарб мавзуларни холис ҳамда ҳаққоний ёритиб келаётган ижодкорларни рағбатлантириш гўзал анъанага айланган. Соҳанинг энг нуфузи ва интиқлик билан кутилган тадбирларидан бири — «Олтин қалам» халқаро миллий мукофотининг навбатдаги ғолиб ва совриндорлари номи ниҳоят очиқланди.
Ташкилотчилар тўртта асосий йўналиш — босма нашрлар, интернет журналистикаси, радио ва телевидение соҳасида маҳорат кўрсатган, заҳматкаш ижодкорларни муносиб тақдирладилар. Қани, кетдик, ушбу йилги зафар қучган соҳа юлдузлари билан яқиндан танишамиз.
1. Босма нашрлар: Таҳлил ва миллий маърифат етакчилари
Ижтимоий-сиёсий ва маърифий жараёнларни чуқур мушоҳада қилиб келаётган газета-журналлар ўртасидаги баҳс жуда қизғин кечди. Кучли учлик билан танишинг:
1-ўрин: Миллий маърифат ва жадидчилик ғояларини қайта жонлантириш ва кенг тарғиб этишдаги улкан ҳиссаси учун Бош муҳаррир Иқбол Мирзо раҳбарлигидаги «Жадид» газетаси таҳририяти жамоасига насиб этди.
2-ўрин: Таниқли журналист, Мудофаа вазири маслаҳатчиси Олимжон Ўсаров муносиб кўрилди.
3-ўрин: Қорақалпоғистон ҳудудидаги ижтимоий-иқтисодий мавзуларни тинимсиз ва фаол ёритиб келаётган мухбир Алёна Аминовага топширилди.
2. Интернет журналистикаси: Тезкорлик ва рақамли макон шиддати
Замон билан ҳамнафас одимлаётган, сониялар ичида ахборот етказувчи рақамли ОАВ вакиллари орасида шоҳсупани қуйидагилар эгаллади:
1-ўрин: Салмоқли ва чуқур таҳлилий материаллари билан кўпчиликнинг эътирофини қозонган Anhor.uz нашри Бош муҳаррири ўринбосари Бобуржон Каримовга берилди.
2-ўрин: Тезкорлик ва юқори сифатни ўзида мужассам эта олган Zamon.uz нашри Бош муҳаррири ўринбосари Жавоҳирбек Турсунов лойиқ кўрилди.
3-ўрин: Ижтимоий ҳаёт ва меҳнат ҳуқуқлари тизимидаги энг долзарб муаммоларни дадил кўтариб чиқаётган Ishonch.uz нашри муҳаррири Мафтуна Каримовага насиб этди.
3. Радио: Овоз орқали қалбларга йўл топганлар
Аудиожурналистика ривожига беқиёс ҳисса қўшиб, ғойибона эфир орқали миллионлаб тингловчилар меҳрини қозонган ижодкорлар ҳам эътибордан четда қолмади:
1-ўрин: «Ёшлар» телерадиоканали бош муҳаррири Наргиза Камолова ғолиб деб топилди. Эътиборли жиҳати, маҳоратли ижодкор бундан аввал 2019 йилда ҳам ушбу нуфузли мукофотни қўлга киритган эди!
2-ўрин: Кўпчилик севиб тинглайдиган «Орият Доно» радиосининг хушовоз ва маҳоратли бошловчиси Санжар Турсуновга насиб қилди.
3-ўрин: Ҳудудий радиоэшиттиришларни янги босқичга олиб чиқишда жонбозлик кўрсатаётган «Навоий» радиоси катта муҳаррири Шаҳноза Маҳмудова лойиқ деб топилди.
4. Телевидение: Тезкор лавҳалар ва экран сеҳри
Энг қайноқ воқеалар марказидан лавҳалар узатувчи, томошабинларнинг нигоҳини экранга занжирбанд қилувчи тележурналистлар ўртасидаги баҳс натижалари:
1-ўрин: Ўзига хос ижодий услуби ва дадил чиқишлари билан ажралиб турувчи «Руҳсор» телеканали мухбири Аҳроржон Зиятовга топширилди.
2-ўрин: Кенг оммалашиб, мухлислар тилига тушишга улгурган «Сафар» телелойиҳаси муаллифи Умидахон Нурматовага насиб этди.
3-ўрин: «Renessans» телеканалининг ҳамиша изланишда бўлган, ёш ва интилувчан журналисти Оллоёрхон Хасанов эгаллади.
Муҳаррирдан: «Олтин қалам» миллий мукофоти соҳа вакиллари учун шунчаки чиройли соврин эмас. Бу — халқ ишончи, юксак шараф ва келажакдаги янги ижодий парвозлар учун улкан масъулиятдир.
Барча ғолиб ва совриндорларни ушбу тарихий муваффақият билан чин қалбдан қутлаймиз! Қаламингиз ҳамиша ўткир, овозингиз баланд бўлсин, азиз ҳамкасблар!
…