Бобур Йўлдошев: “Ота-онангиз вафот этганда нега йиғлашингизни биласизми?” (видео)

·0·Маданият
Бобур Йўлдошев: “Ота-онангиз вафот этганда нега йиғлашингизни биласизми?” (видео)

Актёр Бобур Йўлдошев интервюларидан бирида ота-онани йўқотиш ва инсон кечинмалари ҳақида ўзига хос фикрлари билан ўртоқлашди. Унинг айтган сўзлари ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди.

Суҳбат давомида актёр бошловчига: “Ота-она вафот этганда одам нега йиғлайди?” деган саволни берди. Бошловчи эса бунга: “Афсусдан”, дея жавоб қайтарди.

Бобур Йўлдошев эса бунга бошқача ёндашишини айтди.

“Йўқ. Ота-онангиз вафот этганда сиз уларсиз қолганингизни ҳис қиласиз. Аслида, ўзингиз ёлғиз қолганингиз учун йиғлайсиз. Бу — инсон табиатидаги эгоизм. Ҳар бир одамда бу туйғу бор”, — деди актёр.

Шундан сўнг у фикрига изоҳ бериб, ота-онанинг дард чекаётганини кўриш эса мутлақо бошқа туйғу эканини таъкидлади.

“Сиз ота-онангизни улар қаттиқ касал бўлганда ёки оғриқдан азоб чекаётганини кўрганингизда йиғлайсиз. Мен буни бошдан кечирганман. Онам қаттиқ оғриқни менга сездирмасликка ҳаракат қилардилар. Мен эса хонага кириб йиғлардим. Ана ўша ҳолатда эгоизм йўқ, у ерда фақат ота-онага бўлган меҳр ва ачиниш ҳисси бор”, — дея қўшимча қилди Бобур Йўлдошев.

Мазкур видео ижтимоий тармоқларда кенг тарқалди. Изоҳларда кўплаб фойдаланувчилар актёрнинг фикрларини қўллаб-қувватлаб, унинг айтганлари ҳаётий ва чуқур мулоҳаза эканини таъкидлашмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Раъно Ярашева шов-шувга сабаб бўлган гапларига изоҳ берди (видео)Раъно Ярашева шов-шувга сабаб бўлган гапларига изоҳ берди (видео)Бугун, 15:57Лос-Анжелесда 360 даражали “Гарри Поттер” кинотеатри иш бошладиЛос-Анжелесда 360 даражали “Гарри Поттер” кинотеатри иш бошладиБугун, 15:24Райҳондан кутилмаган эътироф: Юлдуз Усмонова ҳақидаги фикрлари тармоқларда барчани қизиқишини уйғотдиРайҳондан кутилмаган эътироф: Юлдуз Усмонова ҳақидаги фикрлари тармоқларда барчани қизиқишини уйғотдиБугун, 13:01Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотдиМаданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотдиБугун, 03:56Кун фотоси: Ўзбекистоннинг ёш шахматчилари футболчиларимизни АҚШда қўллаб-қувватладиКун фотоси: Ўзбекистоннинг ёш шахматчилари футболчиларимизни АҚШда қўллаб-қувватладиБугун, 03:44Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшдаСанъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшдаБугун, 03:38
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Гули Асалхўжаева учинчи бор неварали бўлди
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...