OnePlus ҳамёнбоп сегментда инқилоб қилмоқчи: 8000 мАс аккумуляторли янги смартфон
Смартфонлар бозорида ўзининг юқори унумдорликка эга қурилмалари билан танилган OnePlus компанияси ҳамёнбоп моделлар сегментида янги стандартларни ўрнатишга тайёрланмоқда. Тармоқларда ҳали расман тақдим этилмаган OnePlus Н6 моделининг илк "жонли" суратлари пайдо бўлди. Мазкур қурилма ўзининг рекорд даражадаги автоном қуввати ва ҳамёнбоп нархи билан кўпчиликнинг эътиборини тортиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Таниқли инсайдер Абҳишек Ядав томонидан эълон қилинган суратларда смартфоннинг нафақат ташқи кўриниши, балки унинг тўлиқ жамланмаси ҳам акс этган. Бугунги кунда кўплаб ишлаб чиқарувчилар қадоқ таркибини қисқартираётган бир пайтда, OnePlus Н6 бой комплектацияга эга бўлади. Қурилма билан бирга қувватлаш блоки, USB кабели ва махсус ғилоф (чехол) ҳам тақдим этилади.
Техник хусусиятлар ва имкониятларixbt.com маълумотига кўра, янги смартфоннинг энг асосий устунлиги унинг 8000 мАс сиғимли улкан аккумуляторидир. Бу кўрсаткич замонавий смартфонлар учун камёб ҳодиса бўлиб, қурилманинг бир неча кун давомида қувват олмасдан ишлашини таъминлайди. Шунингдек, аккумулятор 45 В қувватга эга тезкор қувватлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди.
Қурилманинг аппарат қисми MediaTek Dimensity 6300 процессорига асосланиши кутилмоқда. Бу чипсет ўрта даражадаги унумдорликни ва 5G тармоқларида барқарор ишлашни кафолатлайди. Дисплей борасида ҳам компания тежамкорликка йўл қўймаган: OnePlus Н6 модели 120 Hz янгиланиш частотасига эга AMOLED экран билан жиҳозланади, бу эса тасвирнинг силлиқ ва сифатли бўлишини таъминлайди.
- Асосий камера: 50 мегапикселли сенсор;
- Олд камера: 8 мегапикселли селфи-модул;
- Батарея: 8000 мАс, 45 В қувватлаш;
- Экран: AMOLED, 120 Hz.
Ўзбекистон бозори учун ҳам ушбу модел жуда долзарб ҳисобланади. Мамлакатимизда фойдаланувчилар асосан батареяси узоққа етадиган ва экрани сифатли бўлган ҳамёнбоп смартфонларни афзал кўришади. Агар OnePlus ушбу нарх сиёсатини сақлаб қолса, янги модел Redmi ва Samsung қурилмаларига жиддий рақиб бўлиши мумкин.
Маълумот ўрнида таъкидлаш жоизки, инсайдер Абҳишек Ядав аввал ҳам Xiaomi Ми 10Т сериясига оид маълумотларни улар тақдим этилишидан олдин аниқ эълон қилган эди. Шу сабабли, OnePlus Н6 ҳақидаги ушбу хабарлар ҳақиқатга жуда яқин деб баҳоланмоқда.
…