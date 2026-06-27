OnePlus ҳамёнбоп сегментда инқилоб қилмоқчи: 8000 мАс аккумуляторли янги смартфон

·0·Техно
OnePlus ҳамёнбоп сегментда инқилоб қилмоқчи: 8000 мАс аккумуляторли янги смартфон

Смартфонлар бозорида ўзининг юқори унумдорликка эга қурилмалари билан танилган OnePlus компанияси ҳамёнбоп моделлар сегментида янги стандартларни ўрнатишга тайёрланмоқда. Тармоқларда ҳали расман тақдим этилмаган OnePlus Н6 моделининг илк "жонли" суратлари пайдо бўлди. Мазкур қурилма ўзининг рекорд даражадаги автоном қуввати ва ҳамёнбоп нархи билан кўпчиликнинг эътиборини тортиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Таниқли инсайдер Абҳишек Ядав томонидан эълон қилинган суратларда смартфоннинг нафақат ташқи кўриниши, балки унинг тўлиқ жамланмаси ҳам акс этган. Бугунги кунда кўплаб ишлаб чиқарувчилар қадоқ таркибини қисқартираётган бир пайтда, OnePlus Н6 бой комплектацияга эга бўлади. Қурилма билан бирга қувватлаш блоки, USB кабели ва махсус ғилоф (чехол) ҳам тақдим этилади.

Техник хусусиятлар ва имкониятлар

ixbt.com маълумотига кўра, янги смартфоннинг энг асосий устунлиги унинг 8000 мАс сиғимли улкан аккумуляторидир. Бу кўрсаткич замонавий смартфонлар учун камёб ҳодиса бўлиб, қурилманинг бир неча кун давомида қувват олмасдан ишлашини таъминлайди. Шунингдек, аккумулятор 45 В қувватга эга тезкор қувватлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди.

Қурилманинг аппарат қисми MediaTek Dimensity 6300 процессорига асосланиши кутилмоқда. Бу чипсет ўрта даражадаги унумдорликни ва 5G тармоқларида барқарор ишлашни кафолатлайди. Дисплей борасида ҳам компания тежамкорликка йўл қўймаган: OnePlus Н6 модели 120 Hz янгиланиш частотасига эга AMOLED экран билан жиҳозланади, бу эса тасвирнинг силлиқ ва сифатли бўлишини таъминлайди.

  • Асосий камера: 50 мегапикселли сенсор;
  • Олд камера: 8 мегапикселли селфи-модул;
  • Батарея: 8000 мАс, 45 В қувватлаш;
  • Экран: AMOLED, 120 Hz.
Смартфоннинг расмий тақдимоти жорий йилнинг 30-июн куни Ҳиндистонда бўлиб ўтиши режалаштирилган. Дастлабки маълумотларга кўра, қурилманинг нархи 20 минг ҳинд рупиясидан (тахминан 210 АҚШ доллари) ошмайди. Бу эса уни ўз тоифасидаги энг рақобатбардош моделлардан бирига айлантиради.

Ўзбекистон бозори учун ҳам ушбу модел жуда долзарб ҳисобланади. Мамлакатимизда фойдаланувчилар асосан батареяси узоққа етадиган ва экрани сифатли бўлган ҳамёнбоп смартфонларни афзал кўришади. Агар OnePlus ушбу нарх сиёсатини сақлаб қолса, янги модел Redmi ва Samsung қурилмаларига жиддий рақиб бўлиши мумкин.

Маълумот ўрнида таъкидлаш жоизки, инсайдер Абҳишек Ядав аввал ҳам Xiaomi Ми 10Т сериясига оид маълумотларни улар тақдим этилишидан олдин аниқ эълон қилган эди. Шу сабабли, OnePlus Н6 ҳақидаги ушбу хабарлар ҳақиқатга жуда яқин деб баҳоланмоқда.

OnePlusСмартфонТехнологияАккумуляторMediaTek
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кремний даври якунланмоқдами: ASML фотонли чипларни оммавий ишлаб чиқаришга киришдиКремний даври якунланмоқдами: ASML фотонли чипларни оммавий ишлаб чиқаришга киришдиБугун, 16:20Батареялар оламида инқилоб: Натрий-ионли аккумуляторлар оммавий ишлаб чиқарила бошландиБатареялар оламида инқилоб: Натрий-ионли аккумуляторлар оммавий ишлаб чиқарила бошландиБугун, 15:53Elon Muskнинг сирли «учар ликопчаси» илк бор коинотдан Ерга қайтдиElon Muskнинг сирли «учар ликопчаси» илк бор коинотдан Ерга қайтдиБугун, 15:29Маълумотлар марказларининг кўпайиши электр энергияси нархига қандай таъсир қилмоқдаМаълумотлар марказларининг кўпайиши электр энергияси нархига қандай таъсир қилмоқдаБугун, 14:57Apple Хитойдан хотира чиплари сотиб олиш учун Трамп маъмуриятидан рухсат сўрамоқдаApple Хитойдан хотира чиплари сотиб олиш учун Трамп маъмуриятидан рухсат сўрамоқдаБугун, 14:28Rocket Lab АҚШнинг махфий ҳарбий миссияси сабабли Япония сунъий йўлдошини кечиктирдиRocket Lab АҚШнинг махфий ҳарбий миссияси сабабли Япония сунъий йўлдошини кечиктирдиБугун, 13:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди