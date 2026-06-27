2027 йилдан АЁҚШ ходимларига расмий рухсат талаб қилинади
2027 йил 1 январдан Ўзбекистонда ходимлари хавфли ишлаб чиқариш объектларида ишлаш учун расмий рухсатга эга бўлмаган автомобил ёқилғи қуйиш шохобчалари ва газ тўлдириш иншоотларидан фойдаланиш тақиқланади.
Янги тартибга кўра, объектда ишлайдиган мутахассисларда тегишли сертификат ва рухсатномалар бўлмаса, шохобча фаолияти қонунчиликда белгиланган тартибда вақтинча тўхтатилади.
Камчиликлар бартараф этилган, ходимларнинг малакаси ва ишлаш ҳуқуқи тасдиқланган куннинг ўзида объект фаолияти автоматик тарзда қайта тикланади.
Ушбу талаб ёқилғини сақлаш, тўлдириш ва сотиш билан боғлиқ объектларда саноат хавфсизлигини кучайтиришга қаратилган. Шунингдек, ходимларнинг малакасиз ишлаши оқибатида юзага келиши мумкин бўлган авария ва бошқа хавфларни камайтириш кўзда тутилган.
…