85 ёшли ҳарбийлаштирилган Виллйс Jeep: Британиялик қария супермаркетга танкдек машинада боради

·0·Авто
85 ёшли ҳарбийлаштирилган Виллйс Jeep: Британиялик қария супермаркетга танкдек машинада боради

Автомобил оламида классик моделларга бўлган қизиқиш ҳеч қачон сўнмайди, бироқ баъзи коллекционерлар ўз танлови билан барчани ҳайратда қолдиришни хуш кўрадилар. Британиялик Иан Ватсон ўзининг 85 ёшли Виллйс Jeep йўлтанламасини нафақат тарихий экспонат сифатида сақлайди, балки ундан кундалик эҳтиёжлар, хусусан, дўконга харидлар учун боришда ҳам фаол фойдаланади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Ушбу ноёб ҳарбий автомобил ўзининг ташқи кўриниши билан замонавий кроссоверлар ва седанлар орасида дарҳол ажралиб туради. Ватсон ушбу машинани 10 йилдан буён бошқариб келмоқда. Автомобилнинг энг диққатга сазовор жиҳати шундаки, унда пулемёт ўрнатиш учун махсус мосламалар сақланиб қолган. Эгасининг сўзларига кўра, унинг уйида ушбу мосламаларга тушадиган 30-калибрли қуролларнинг нусхалари ҳам мавжуд.

Супермаркетдаги эътибор ва хавфсизлик

Иан Ватсон ва унинг рафиқаси Вив маҳаллий Асда супермаркетига йўл олганларида, ушбу Виллйс Jeep доимо диққат марказида бўлади. "Биз ҳар доим автотураргоҳнинг энг олди қисмидан жой топамиз", дея ҳазиллашади Иан. Машинанинг жиддий ва бироз қўрқинчли кўриниши бошқа ҳайдовчиларда ҳурмат ва қизиқиш уйғотиши табиий.

Қизиғи шундаки, автомобилнинг асбоблар панелида ҳатто қўл гранатаси (албатта, у ўқув-машқ варианти ёки нусха бўлиши керак) ҳам ўрнатилган. Гарчи бу шунчаки декоратив элемент бўлса-да, жамоат жойларида бундай деталлар билан ҳаракатланиш ўзига хос жасорат талаб қилади. Британия нашрлари хабарига кўра, Ватсон харидлар вақтида одамларни ваҳимага солмаслик учун баъзи "қурол" элементларини олиб қўйишга ҳаракат қилади.

Виллйс Jeep Иккинчи жаҳон уруши даврининг рамзи ҳисобланади ва бугунги кунда бундай техникани ишчи ҳолатда сақлаш катта меҳнат талаб қилади. Ўзбекистон шароитида ҳам ретро автомобилларга, айниқса, ҳарбий йўлтанламасларга қизиқиш юқори, бироқ 85 ёшли машинадан кундалик транспорт воситаси сифатида фойдаланиш камдан-кам учрайдиган ҳолатдир.

Ушбу ҳолат шуни кўрсатадики, автомобил ишқибозлари учун ёш ва қулайлик ҳар доим ҳам асосий мезон бўлавермайди. Иан Ватсон учун ўзининг Виллйс Jeep автомобили нафақат транспорт, балки ўтмиш билан боғловчи жонли тарих ва ўзига хос турмуш тарзидир. Бундай машиналар йўлларда ҳаракатланар экан, автомобилсозлик тарихининг энг ёрқин саҳифалари унутилмайди.

Виллйс JeepРетро автомобилИан ВатсонҲарбий техникаАвто янгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

КАТЛ совуқдан қўрқмайдиган натрий-ионли аккумуляторларни оммавий ишлаб чиқаришни бошладиКАТЛ совуқдан қўрқмайдиган натрий-ионли аккумуляторларни оммавий ишлаб чиқаришни бошладиБугун, 11:56Масерати МК20 Сиело билан Британиянинг сирли "51-ҳудуди"га саёҳатМасерати МК20 Сиело билан Британиянинг сирли "51-ҳудуди"га саёҳатБугун, 10:52Toyota ўзининг афсонавий Кровн оиласини янгиламоқда: Кроссовер, Sport ва Седан моделларида нималар ўзгаради?Toyota ўзининг афсонавий Кровн оиласини янгиламоқда: Кроссовер, Sport ва Седан моделларида нималар ўзгаради?Бугун, 05:21Volkswagen заводлари ёпиладими? Минглаб ходимлар тақдири ҳал бўлмоқдаVolkswagen заводлари ёпиладими? Минглаб ходимлар тақдири ҳал бўлмоқдаБугун, 02:07Amazon Зоох ўзининг серияли роботаксисини намойиш этди: ҳафтасига 100 та машинаAmazon Зоох ўзининг серияли роботаксисини намойиш этди: ҳафтасига 100 та машинаКеча, 22:20АҚШ Polestar электромобилларини тақиқлади: Geely билан алоқадорлик брендга қимматга тушдиАҚШ Polestar электромобилларини тақиқлади: Geely билан алоқадорлик брендга қимматга тушдиКеча, 20:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди