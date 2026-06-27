85 ёшли ҳарбийлаштирилган Виллйс Jeep: Британиялик қария супермаркетга танкдек машинада боради
Автомобил оламида классик моделларга бўлган қизиқиш ҳеч қачон сўнмайди, бироқ баъзи коллекционерлар ўз танлови билан барчани ҳайратда қолдиришни хуш кўрадилар. Британиялик Иан Ватсон ўзининг 85 ёшли Виллйс Jeep йўлтанламасини нафақат тарихий экспонат сифатида сақлайди, балки ундан кундалик эҳтиёжлар, хусусан, дўконга харидлар учун боришда ҳам фаол фойдаланади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Ушбу ноёб ҳарбий автомобил ўзининг ташқи кўриниши билан замонавий кроссоверлар ва седанлар орасида дарҳол ажралиб туради. Ватсон ушбу машинани 10 йилдан буён бошқариб келмоқда. Автомобилнинг энг диққатга сазовор жиҳати шундаки, унда пулемёт ўрнатиш учун махсус мосламалар сақланиб қолган. Эгасининг сўзларига кўра, унинг уйида ушбу мосламаларга тушадиган 30-калибрли қуролларнинг нусхалари ҳам мавжуд.
Супермаркетдаги эътибор ва хавфсизликИан Ватсон ва унинг рафиқаси Вив маҳаллий Асда супермаркетига йўл олганларида, ушбу Виллйс Jeep доимо диққат марказида бўлади. "Биз ҳар доим автотураргоҳнинг энг олди қисмидан жой топамиз", дея ҳазиллашади Иан. Машинанинг жиддий ва бироз қўрқинчли кўриниши бошқа ҳайдовчиларда ҳурмат ва қизиқиш уйғотиши табиий.
Қизиғи шундаки, автомобилнинг асбоблар панелида ҳатто қўл гранатаси (албатта, у ўқув-машқ варианти ёки нусха бўлиши керак) ҳам ўрнатилган. Гарчи бу шунчаки декоратив элемент бўлса-да, жамоат жойларида бундай деталлар билан ҳаракатланиш ўзига хос жасорат талаб қилади. Британия нашрлари хабарига кўра, Ватсон харидлар вақтида одамларни ваҳимага солмаслик учун баъзи "қурол" элементларини олиб қўйишга ҳаракат қилади.
Виллйс Jeep Иккинчи жаҳон уруши даврининг рамзи ҳисобланади ва бугунги кунда бундай техникани ишчи ҳолатда сақлаш катта меҳнат талаб қилади. Ўзбекистон шароитида ҳам ретро автомобилларга, айниқса, ҳарбий йўлтанламасларга қизиқиш юқори, бироқ 85 ёшли машинадан кундалик транспорт воситаси сифатида фойдаланиш камдан-кам учрайдиган ҳолатдир.
Ушбу ҳолат шуни кўрсатадики, автомобил ишқибозлари учун ёш ва қулайлик ҳар доим ҳам асосий мезон бўлавермайди. Иан Ватсон учун ўзининг Виллйс Jeep автомобили нафақат транспорт, балки ўтмиш билан боғловчи жонли тарих ва ўзига хос турмуш тарзидир. Бундай машиналар йўлларда ҳаракатланар экан, автомобилсозлик тарихининг энг ёрқин саҳифалари унутилмайди.
…