Илон Маск SpaceX собиқ муҳандислари асос солган Mesh стартапини сотиб олмоқда
Технология олами гиганти Илон Маск ўзининг космик ва сунъий интеллект лойиҳаларини янада кучайтириш мақсадида янги стратегик харидга қўл урди. Регуляторлар Маскка SpaceX компаниясининг собиқ муҳандислари томонидан ташкил этилган Mesh Оптикал Течнологиес стартапини сотиб олишга рухсат берди. Ушбу келишув нафақат технологик трансфер, балки келажакдаги коинот маълумотлар марказлари учун пойдевор вазифасини ўтайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Mesh компанияси маълумотларни қайта ишлаш марказлари ўртасида ахборот алмашиш учун ёруғликдан фойдаланадиган оптик трансиверларни ишлаб чиқиш билан шуғулланади. ixbt.com маълумотларига кўра, ушбу қурилмалар ҳозирги мавжуд муқобилларга қараганда анча энергия тежамкор ва маълумот узатишдаги кечикишлар (латенкй) даражаси сезиларли даражада пастлиги билан ажралиб туради.
Starlink тажрибаси ва янги уфқлариЭътиборли жиҳати шундаки, Mesh асосчилари ўз вақтида SpaceX тизимида Starlink сунъий йўлдош интернети учун лазерли алоқа технологияларини яратишда бевосита иштирок этишган. Феврал ойида ушбу стартап Триве Капитал жамғармасидан 50 миллион доллар инвестиция жалб қилишга улгурган эди. Эндиликда ушбу тажриба қайтадан Илон Маск империяси таркибига қайтмоқда.
Mesh технологиялари фақат ер усти марказлари билан чекланиб қолмайди. Компания ўз ишланмаларини очиқ коинотда қўллашга катта қизиқиш билдирган. Бу эса SpaceX компаниясининг яқинда эълон қилинган Старминд лойиҳаси учун айни муддао ҳисобланади. Старминд — бу коинотда жойлашадиган улкан маълумотлар марказлари тизими бўлиб, у ерда сунъий йўлдошлараро лазерли алоқа асосий рол ўйнайди.
Коинотдаги сунъий интеллект марказлариSpaceX аллақачон ўзининг AI1 кодли номи остидаги биринчи космик маълумотлар марказини ёки сунъий интеллект ҳисоб-китоблари учун мўлжалланган сунъий йўлдошини расман тақдим этган. Ушбу қурилмаларни оммавий ишлаб чиқариш учун компания 1 миллион квадрат метр майдонга эга улкан завод қурилишини бошлаб юборган. Бу Маскнинг коинотни нафақат алоқа, балки ҳисоблаш қуввати марказига айлантириш ниятида эканини кўрсатади.
Илон Маскнинг фикрича, сунъий интеллект учун мўлжалланган орбитал маълумотлар марказларини ишлаб чиқиш бугунги кундаги мураккаб Starlink алоқа йўлдошларига қараганда анча осонроқ кечади. Mesh технологиялари эса ушбу марказлар ўртасида маълумотларнинг ёруғлик тезлигида ва минимал энергия сарфи билан алмашинишини таъминлайди.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар ва технология ихлосмандлари учун бу янгилик глобал интернет тезлиги ва булутли ҳисоблаш технологияларининг янги босқичга чиқишини англатади. Коинотдаги серверлар ер юзидаги инфратузилмага боғлиқликни камайтиради ва глобал рақамли экотизимнинг барқарорлигини оширади. Маскнинг ушбу хариди орқали SpaceX ўзининг коинотдаги технологик устунлигини янада мустаҳкамлаши шубҳасиз.
…