Илон Маск SpaceX собиқ муҳандислари асос солган Mesh стартапини сотиб олмоқда

·0·Техно
Илон Маск SpaceX собиқ муҳандислари асос солган Mesh стартапини сотиб олмоқда

Технология олами гиганти Илон Маск ўзининг космик ва сунъий интеллект лойиҳаларини янада кучайтириш мақсадида янги стратегик харидга қўл урди. Регуляторлар Маскка SpaceX компаниясининг собиқ муҳандислари томонидан ташкил этилган Mesh Оптикал Течнологиес стартапини сотиб олишга рухсат берди. Ушбу келишув нафақат технологик трансфер, балки келажакдаги коинот маълумотлар марказлари учун пойдевор вазифасини ўтайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Mesh компанияси маълумотларни қайта ишлаш марказлари ўртасида ахборот алмашиш учун ёруғликдан фойдаланадиган оптик трансиверларни ишлаб чиқиш билан шуғулланади. ixbt.com маълумотларига кўра, ушбу қурилмалар ҳозирги мавжуд муқобилларга қараганда анча энергия тежамкор ва маълумот узатишдаги кечикишлар (латенкй) даражаси сезиларли даражада пастлиги билан ажралиб туради.

Starlink тажрибаси ва янги уфқлари

Эътиборли жиҳати шундаки, Mesh асосчилари ўз вақтида SpaceX тизимида Starlink сунъий йўлдош интернети учун лазерли алоқа технологияларини яратишда бевосита иштирок этишган. Феврал ойида ушбу стартап Триве Капитал жамғармасидан 50 миллион доллар инвестиция жалб қилишга улгурган эди. Эндиликда ушбу тажриба қайтадан Илон Маск империяси таркибига қайтмоқда.

Mesh технологиялари фақат ер усти марказлари билан чекланиб қолмайди. Компания ўз ишланмаларини очиқ коинотда қўллашга катта қизиқиш билдирган. Бу эса SpaceX компаниясининг яқинда эълон қилинган Старминд лойиҳаси учун айни муддао ҳисобланади. Старминд — бу коинотда жойлашадиган улкан маълумотлар марказлари тизими бўлиб, у ерда сунъий йўлдошлараро лазерли алоқа асосий рол ўйнайди.

Коинотдаги сунъий интеллект марказлари

SpaceX аллақачон ўзининг AI1 кодли номи остидаги биринчи космик маълумотлар марказини ёки сунъий интеллект ҳисоб-китоблари учун мўлжалланган сунъий йўлдошини расман тақдим этган. Ушбу қурилмаларни оммавий ишлаб чиқариш учун компания 1 миллион квадрат метр майдонга эга улкан завод қурилишини бошлаб юборган. Бу Маскнинг коинотни нафақат алоқа, балки ҳисоблаш қуввати марказига айлантириш ниятида эканини кўрсатади.

Илон Маскнинг фикрича, сунъий интеллект учун мўлжалланган орбитал маълумотлар марказларини ишлаб чиқиш бугунги кундаги мураккаб Starlink алоқа йўлдошларига қараганда анча осонроқ кечади. Mesh технологиялари эса ушбу марказлар ўртасида маълумотларнинг ёруғлик тезлигида ва минимал энергия сарфи билан алмашинишини таъминлайди.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар ва технология ихлосмандлари учун бу янгилик глобал интернет тезлиги ва булутли ҳисоблаш технологияларининг янги босқичга чиқишини англатади. Коинотдаги серверлар ер юзидаги инфратузилмага боғлиқликни камайтиради ва глобал рақамли экотизимнинг барқарорлигини оширади. Маскнинг ушбу хариди орқали SpaceX ўзининг коинотдаги технологик устунлигини янада мустаҳкамлаши шубҳасиз.

Elon MuskSpaceXStarlinkMeshТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект аслида фикрламайдими? Олимлар “мулоҳаза” занжирлари ортидаги сирни очдиСунъий интеллект аслида фикрламайдими? Олимлар “мулоҳаза” занжирлари ортидаги сирни очдиКеча, 23:24Коинот нурланишига чидамли: БАE Сйстеms янги Эндура СоК процессорини синовдан ўтказдиКоинот нурланишига чидамли: БАE Сйстеms янги Эндура СоК процессорини синовдан ўтказдиКеча, 22:58Samsung Galaxy M47: 6000 мАс аккумулятор ва 6 йиллик янгиланишга эга янги «монстр»Samsung Galaxy M47: 6000 мАс аккумулятор ва 6 йиллик янгиланишга эга янги «монстр»Кеча, 22:22Apple Vision Pro лойиҳаси раҳбари OpenAI жамоасига ўтиб кетдиApple Vision Pro лойиҳаси раҳбари OpenAI жамоасига ўтиб кетдиКеча, 21:55Смартфонлар қувватида инқилоб: Honor 14 000 мА/соат сиғимли аккумуляторлар устида ишламоқдаСмартфонлар қувватида инқилоб: Honor 14 000 мА/соат сиғимли аккумуляторлар устида ишламоқдаКеча, 21:54Космик двигателлар учун инқилоб: 2400 даражага чидамли янги қотишма яратилдиКосмик двигателлар учун инқилоб: 2400 даражага чидамли янги қотишма яратилдиКеча, 20:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги