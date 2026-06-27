Термизда она ва болалар ҳаётига хавф солган ҳайдовчи жазоланди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Термиз шаҳрида пиёдалар ўтиш жойидан ҳаракатланаётган она ва унинг болалари ҳаётига хавф солган «Оних» ҳайдовчисига нисбатан қонуний чора кўрилди.
Ҳайдовчининг ҳаракати бошқа йўл ҳаракати иштирокчиларига нисбатан ҳурматсизлик сифатида баҳоланиб, жамоатчилик норозилигига сабаб бўлган.
Текширув давомида автомобилни бошқарган шахс 20 ёшда экани ва ҳайдовчилик ҳуқуқига эга бўлмагани аниқланган. У транспорт воситасини рухсатсиз бошқариш билан бирга, қўпол йўл ҳаракати қоидабузарлигига ҳам йўл қўйган.
Ҳолат юзасидан амалдаги қонунчилик асосида тегишли чора кўрилган.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…