Чирчиқда «Бўзсув» каналига тушиб кетган аёл қутқарилди

·1·Жамият
Чирчиқда «Бўзсув» каналига тушиб кетган аёл қутқарилди

26 июнь куни соат 09:50 да Чирчиқ шаҳридаги «Бўзсув» каналида сувга тушиб кетган аёл қутқарилди.

Кучли оқим олиб кетаётган аёлни Камолот ГЭСи ходимлари кўриб қолган ва дарҳол Фавқулодда вазиятлар вазирлигига хабар берган.

Воқеа жойига етиб келган қутқарувчилар аёлни сувдан олиб чиқиб, қирғоққа олиб чиққан. Унга биринчи тиббий ёрдам кўрсатилган.

Дастлабки маълумотларга кўра, аёл эҳтиётсизлик оқибатида каналга тушиб кетган. У сузишни билмагани учун мустақил равишда сувдан чиқа олмаган.

Ҳозирда унинг аҳволи барқарор деб баҳоланмоқда.

Ichki ishlar xodimlari koʻprik panjarasi ortidagi ayolga yordam bermoqda.Formadagi erkaklar oʻtirgan ayolga yordam bermoqda.
ЧирчиқБўзсувКамолот ГЭСиФавқулодда вазиятлар вазирлигиҚутқарувчиларАёл
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Электр таъминоти тизимида пора билан боғлиқ ҳолатлар аниқландиЭлектр таъминоти тизимида пора билан боғлиқ ҳолатлар аниқландиБугун, 08:36Тошкентда бир вақтнинг ўзида икки жойда ёнғин юз бердиТошкентда бир вақтнинг ўзида икки жойда ёнғин юз бердиКеча, 19:03“Андижон полкаси” йўлида фожиа: бир ўқувчи ҳалок бўлди“Андижон полкаси” йўлида фожиа: бир ўқувчи ҳалок бўлдиКеча, 18:06Ўзбекистонда тўртбурчак тарвузлар сотувга чиқди (видео)Ўзбекистонда тўртбурчак тарвузлар сотувга чиқди (видео)Кеча, 16:37Фарғонада автобусга газ тўлдириш пайтида баллон портладиФарғонада автобусга газ тўлдириш пайтида баллон портлади27.06, 23:57Хатирчида олти ойлик ўғлини ўлдирган ота 15 йилга қамалдиХатирчида олти ойлик ўғлини ўлдирган ота 15 йилга қамалди27.06, 23:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Ўзбекистондаги чўлнинг ўртасида пайдо бўлган улкан денгиз барчани ҳайратга солмоқда
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
PUBG орқали бошланган танишув тўй билан якунланди
PUBG орқали бошланган танишув тўй билан якунланди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Дам олувчилар Чорвоқда “Манчестер Юнайтед” юлдузини кўриб ҳайратда қолди
Дам олувчилар Чорвоқда “Манчестер Юнайтед” юлдузини кўриб ҳайратда қолди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Сурхандарё вилоятида тўрт оёқли чақалоқ дунёга келди
Сурхандарё вилоятида тўрт оёқли чақалоқ дунёга келди