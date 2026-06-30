Ёқилғи нархини назорат қилиш тизими: Британия тажрибаси кутилган натижани бермоқдами?

·0·Авто
Ёқилғи нархини назорат қилиш тизими: Британия тажрибаси кутилган натижани бермоқдами?

Буюк Британия ҳукумати томонидан ҳайдовчиларга энг арзон ёқилғи қуйиш шохобчаларини топишда кўмаклашиш мақсадида ишга туширилган Фуел Финдер тизими ҳозирча кутилганидек нархларнинг пасайишига олиб келгани йўқ. Соҳа мутахассислари ва автомобилчилар бирлашмалари ушбу рақамли ечимнинг самарадорлиги борасида турлича фикр билдиришмоқда. Мазкур тизим ҳайдовчиларга реал вақт режимида нархларни солиштириш имконини берган бўлса-да, бозор конъюнктурасига таъсири ҳали ҳам сўроқ остида қолмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Тўрт ой муқаддам ишга туширилган Фуел Финдер хизмати айни пайтда Вазе, Петрол Присес ва АА каби машҳур иловалар орқали ишламоқда. Буюк Британия Энергетика хавфсизлиги ва нет-зеро департаменти (ДEСНЗ) маълумотларига кўра, тизим мамлакатдаги ёқилғи шохобчаларининг 95 фоизини қамраб олган. Рақобат ва бозорлар бошқармаси (КМА) ҳисоб-китобларига кўра, ҳайдовчилар энг қиммат ва энг арзон шохобча ўртасидаги фарқ ҳисобига бир марта бакни тўлдиришда 9 фунт стерлинггача маблағ тежашлари мумкин.

Рақобатнинг заифлиги ва нархлар шаффофлиги

КМА катта директори Джефф Стеадман сўнгги ойларда ёқилғи нархи ошиши ҳайдовчилар ҳамёнига жиддий зарба бўлаётганини таъкидлади. Унинг фикрича, Фуел Финдер каби хизматлар нархларни шаффофлаштириш орқали шохобчаларни ўзаро рақобат қилишга мажбур қилиши ва узоқ муддатли истиқболда нархларни пасайтириши керак. Бироқ, соҳадаги заиф рақобат муҳити ҳайдовчиларнинг ҳали ҳам ортиқча пул тўлашига сабаб бўлмоқда.

Британиянинг нуфузли РАК автомобилчилар ташкилоти вакили Симон Виллиаms Autocar нашрига берган интервюсида, тизимнинг ишлаш механизми ҳақида якуний хулоса чиқаришга ҳали эрта эканлигини билдирди. Унинг сўзларига кўра, айниқса дизел ёқилғиси нархи кутилганидан анча секин пасаймоқда. Шунга қарамай, Виллиаms келажакда ушбу тизим бозорда сезиларли ўзгариш ясашига умид билдирган.

Истеъмолчилар хулқ-атвори ва бозор фактори

Ёқилғи сотувчилари ассоциацияси (PRА) ижрочи директори Гордон Балмер эса Фуел Финдер тизими харидорларнинг танловига сезиларли таъсир кўрсатганига ишонмайди. Балмернинг таъкидлашича, истеъмолчилар ушбу тизиmsиз ҳам супермаркетлардаги шохобчалар арзонроқ, магистрал йўллардагиси эса қимматроқ эканини яхши билишади. Яқин Шарқдаги инқироз даврида супермаркетларда савдо ҳажми ошгани нарх шаффофлиги билан эмас, балки одамларнинг нарх кўтарилишидан олдин захира қилиш истаги билан боғлиқ эди.

Қизиқарли жиҳати шундаки, АА (Аутомобиле Ассосиатион) вакили Луке Босдет бошқача манзарани кузатган. Унинг сўзларига кўра, улгуржи нархлар ошаётган бир пайтда, кўплаб магистрал йўл бўйидаги сервис марказлари ўз нархларини туширишга мажбур бўлган. Бу эса рақамли мониторинг тизимлари билвосита бўлса-да, нархларни жиловлашда рол ўйнаётганидан далолат бериши мумкин.

Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам ёқилғи нархларининг ўзгарувчанлиги шароитида, халқаро тажрибадаги бундай рақамли мониторинг воситалари муҳим аҳамиятга эга. Британия тажрибаси шуни кўрсатмоқдаки, шунчаки нархни кўрсатиш кифоя эмас, балки бозорда реал рақобат муҳитини яратиш ва истеъмолчиларнинг ушбу маълумотлардан фаол фойдаланишини таъминлаш лозим. Ҳозирча Британия ҳукумати тизимнинг муваффақиятини баҳолаш учун қўшимча маълумотлар тўплашда давом этмоқда.

АвтомобилЁқилғиИқтисодиётТехнологияБуюк Британия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

JLR Хитой бозорида қандай қилиб BMW ва Porsche каби гигантлардан ўзиб кетмоқдаJLR Хитой бозорида қандай қилиб BMW ва Porsche каби гигантлардан ўзиб кетмоқдаБугун, 06:55Jeep Европа бозори учун учта янги йўлтанламас, жумладан Хитой билан ҳамкорликдаги моделни тақдим этадиJeep Европа бозори учун учта янги йўлтанламас, жумладан Хитой билан ҳамкорликдаги моделни тақдим этадиКеча, 23:58Porsche янги 520 от кучи ва 375 минг долларлик пойга автомобили яратдиPorsche янги 520 от кучи ва 375 минг долларлик пойга автомобили яратдиКеча, 20:00Янги авлод BMW X5 бутунлай ўзгача дизайнда тақдим этилади: илк суратлар эълон қилиндиЯнги авлод BMW X5 бутунлай ўзгача дизайнда тақдим этилади: илк суратлар эълон қилиндиКеча, 16:51Volkswagen автомобиллари логотиплари ўғрилар нишонида: Муаммо ўн йилдирки ечилмаяптиVolkswagen автомобиллари логотиплари ўғрилар нишонида: Муаммо ўн йилдирки ечилмаяптиКеча, 15:53Ўзбекистонда автомобиллар сони 4,9 миллиондан ошдиЎзбекистонда автомобиллар сони 4,9 миллиондан ошдиКеча, 14:44
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Янги двигателли ва рухланган кузовли Lada Niva Legend ишлаб чиқарилади
Янги двигателли ва рухланган кузовли Lada Niva Legend ишлаб чиқарилади
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик