Тошкентда ўзини ободонлаштириш ходими деб таништириб, фуқаролардан пул сўраётганлар аниқланди
Тошкент шаҳрининг Олмазор туманида айрим шахслар ўзларини ободонлаштириш хизмати ходимлари сифатида таништириб, фуқаролардан пул талаб қилаётгани ҳақида хабарлар тарқалди.
Фуқароларга бундай вазиятларда ҳушёр бўлиш, ўзини хизмат ходими деб таништирган шахслардан хизмат гувоҳномаси ёки шахсини тасдиқловчи ҳужжатни кўрсатишни сўраш тавсия этилади.
Шунингдек, шубҳали ҳолатларга дуч келган фуқаролар тегишли идораларга мурожаат қилиб, вазият ҳақида хабар беришлари мумкин.
Ҳозирча мазкур ҳолат юзасидан расмий идораларнинг батафсил изоҳи келтирилмаган. Қўшимча маълумотлар эълон қилинса, вазиятга ойдинлик киритилиши мумкин.
Изоҳлар 0
…