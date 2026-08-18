Ролик учган ёшлар ИИО ходимлари талабига бўйсунмади

·1·Жамият
Ролик учган ёшлар ИИО ходимлари талабига бўйсунмади

Тошкентдаги Ислом цивилизацияси маркази ҳудудида ролик учиш қоидаларини бузган ва ички ишлар органлари ходимларининг қонуний талабларига бўйсунмаган бир гуруҳ ёшлар суд томонидан жазоланди. Бу ҳақда Тошкент шаҳар Ички ишлар бош бошқармаси маълум қилди.

Ижтимоий тармоқларда тарқалган видеоларда ёшларнинг ИИО ходимлари билан тортишаётгани ва уларнинг талабларига қаршилик кўрсатаётгани акс этган. Қайд этилишича, воқеа 16 август куни тахминан соат 21:00 да содир бўлган.

Маълумотларга кўра, бир гуруҳ ёшлар фуқаролар гавжум бўлган марказ ҳудудида ролик учмоқчи бўлган. Воқеа жойига келган ИИО ходимлари уларга ушбу ҳудудда ролик учиш мумкин эмаслигини тушунтириб, тегишли огоҳлантириш берган.

Бироқ ёшлар ходимларнинг қонуний талабига бўйсунмаган. Ҳолат юзасидан расмийлаштирилган ҳужжатлар Олмазор тумани жиноят ишлари бўйича судига юборилган.

Суд қарорига кўра, Ю., С. ва А. Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 183-моддаси (майда безорилик) ҳамда 194-моддаси 1-қисмида (ички ишлар органи ходимининг қонуний талабини бажармаслик) назарда тутилган ҳуқуқбузарликларни содир этганликда айбдор деб топилган.

Уларга нисбатан турли маъмурий жазолар тайинланган. Хусусан, Ю. ва С. жаримага тортилган бўлса, А. га 10 сутка маъмурий қамоқ жазоси белгиланган.

Ҳодисадан сўнг ёшлар қилган ишидан пушаймонлигини билдириб, жамоатчиликдан узр сўраган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Намангандаги қурилиш бозорда ёнғин чиқдиНамангандаги қурилиш бозорда ёнғин чиқдиБугун, 20:271 курсга кирганлар учун муҳим хабар: талабалар ётоқхонасига ариза қабул қилиш бошланди1 курсга кирганлар учун муҳим хабар: талабалар ётоқхонасига ариза қабул қилиш бошландиБугун, 16:01Сирдарё вилоятида эридан ўч олиш учун икки фарзандини бўғиб ўлдирган аёлга қамоқ жазоси берилдиСирдарё вилоятида эридан ўч олиш учун икки фарзандини бўғиб ўлдирган аёлга қамоқ жазоси берилдиБугун, 15:56Ўзбекистонда ярим йилда 70 ёшдан ошган 29 нафар эркак ота бўлдиЎзбекистонда ярим йилда 70 ёшдан ошган 29 нафар эркак ота бўлдиБугун, 14:52Бир дона печенье ортидан бошланган можаро: Қозоғистонда 19 ёшли ўзбекистонлик аёл вафот этдиБир дона печенье ортидан бошланган можаро: Қозоғистонда 19 ёшли ўзбекистонлик аёл вафот этдиБугун, 09:48Солиқ қарзига бефарқ бўлманг ...Солиқ қарзига бефарқ бўлманг ...Бугун, 08:05
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди