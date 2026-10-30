Қурилмаларни қувватлаб олинг: Бугун Тошкентнинг 8 та туманида свет 6 соатга ўчирилади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Тошкент шаҳрининг саккизта туманида электр тармоқларини куз-қиш мавсумига тайёрлаш мақсадида 30 октябр куни соат 10:00 дан 16:00 гача электр энергияси вақтинча ўчирилади.
- Бектемир, Олмазор, Яккасарой, Мирзо Улуғбек, Шайхонтоҳур, Учтепа, Чилонзор ва Яшнобод туманларидаги қатор маҳаллаларда режали таъмирлаш ишлари олиб борилади.
Тошкент шаҳри аҳолиси ва корхона-ташкилотлари диққатига: бугун, 30 октябрь куни пойтахтнинг саккизта йирик туманидаги айрим маҳалла ва кўчаларда электр таъминоти вақтинча тўхтатилади.
Мутасадди ташкилотлар томонидан электр тармоқларини куз-қиш мавсумига сифатли тайёрлаш ҳамда тармоқларда зарур режали таъмирлаш ишларини олиб бориш мақсадида соат 10:00 дан 16:00 гача (жами 6 соат) электр энергияси узиб турилади.
Чироқ ўчадиган ҳудудлар ва маҳаллалар рўйхати
Режали таъмирлаш ишлари сабабли қуйидаги туманлар ва маҳаллаларда вақтинча чекловлар жорий этилади:
Бектемир тумани: «Абай», «Соҳил», «Чашма», «Нурли Йўл» ва «Мусаффо» маҳаллалари;
Олмазор тумани: «Себзор», «Янги Себзор», «Аҳил» ва «Умид» маҳаллалари;
Яккасарой тумани: «Мерос» маҳалласи;
Мирзо Улуғбек тумани: «Катта Қорасув» маҳалласи;
Шайхонтоҳур тумани: «Ибн Сино» маҳалласи;
Учтепа тумани: «Чаманзор» маҳалласи;
Чилонзор тумани: «Чилонзор» маҳалласи;
Яшнобод тумани: «Чинор» маҳалласи.
Истеъмолчиларга тавсия ва огоҳлантириш
Режали ўчириш вақтида аҳолига ноқулайликларни камайтириш мақсадида қуйидаги чораларни кўриш тавсия этилади:
Қурилмаларни қувватлаш: Смартфонлар, ноутбуклар, пауэрбанклар (powerbank) ҳамда зарур аккумуляторли асбобларни олдиндан тўлиқ зарядлаб олиш;
Маиший техника хавфсизлиги: Электр таъминоти тармоққа қайта уланганда кучланишнинг кескин ўзгариши (перепад) хавфини олдини олиш учун сезгир маиший техникаларни розеткадан суғуриб қўйиш;
Қайта тикланиш: Мазкур маҳаллаларда таъмирлаш-тиклаш ишлари белгиланган вақтдан олдинроқ якунланса, электр таъминоти соат 16:00 дан аввал ҳам тармоққа уланиши мумкин.
Келтирилган вақтинчалик ноқулайликлар тармоқлардаги барқарорликни таъминлаш ва келгусидаги авариявий ҳолатларнинг олдини олишга қаратилгани маълум қилинган.
Изоҳлар 0
…