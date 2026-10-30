Қурилмаларни қувватлаб олинг: Бугун Тошкентнинг 8 та туманида свет 6 соатга ўчирилади

·43·Жамият
Қурилмаларни қувватлаб олинг: Бугун Тошкентнинг 8 та туманида свет 6 соатга ўчирилади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Тошкент шаҳрининг саккизта туманида электр тармоқларини куз-қиш мавсумига тайёрлаш мақсадида 30 октябр куни соат 10:00 дан 16:00 гача электр энергияси вақтинча ўчирилади.
  • Бектемир, Олмазор, Яккасарой, Мирзо Улуғбек, Шайхонтоҳур, Учтепа, Чилонзор ва Яшнобод туманларидаги қатор маҳаллаларда режали таъмирлаш ишлари олиб борилади.

Тошкент шаҳри аҳолиси ва корхона-ташкилотлари диққатига: бугун, 30 октябрь куни пойтахтнинг саккизта йирик туманидаги айрим маҳалла ва кўчаларда электр таъминоти вақтинча тўхтатилади.

Мутасадди ташкилотлар томонидан электр тармоқларини куз-қиш мавсумига сифатли тайёрлаш ҳамда тармоқларда зарур режали таъмирлаш ишларини олиб бориш мақсадида соат 10:00 дан 16:00 гача (жами 6 соат) электр энергияси узиб турилади.

Чироқ ўчадиган ҳудудлар ва маҳаллалар рўйхати

Режали таъмирлаш ишлари сабабли қуйидаги туманлар ва маҳаллаларда вақтинча чекловлар жорий этилади:

  • Бектемир тумани: «Абай», «Соҳил», «Чашма», «Нурли Йўл» ва «Мусаффо» маҳаллалари;

  • Олмазор тумани: «Себзор», «Янги Себзор», «Аҳил» ва «Умид» маҳаллалари;

  • Яккасарой тумани: «Мерос» маҳалласи;

  • Мирзо Улуғбек тумани: «Катта Қорасув» маҳалласи;

  • Шайхонтоҳур тумани: «Ибн Сино» маҳалласи;

  • Учтепа тумани: «Чаманзор» маҳалласи;

  • Чилонзор тумани: «Чилонзор» маҳалласи;

  • Яшнобод тумани: «Чинор» маҳалласи.

Истеъмолчиларга тавсия ва огоҳлантириш

Режали ўчириш вақтида аҳолига ноқулайликларни камайтириш мақсадида қуйидаги чораларни кўриш тавсия этилади:

  • Қурилмаларни қувватлаш: Смартфонлар, ноутбуклар, пауэрбанклар (powerbank) ҳамда зарур аккумуляторли асбобларни олдиндан тўлиқ зарядлаб олиш;

  • Маиший техника хавфсизлиги: Электр таъминоти тармоққа қайта уланганда кучланишнинг кескин ўзгариши (перепад) хавфини олдини олиш учун сезгир маиший техникаларни розеткадан суғуриб қўйиш;

  • Қайта тикланиш: Мазкур маҳаллаларда таъмирлаш-тиклаш ишлари белгиланган вақтдан олдинроқ якунланса, электр таъминоти соат 16:00 дан аввал ҳам тармоққа уланиши мумкин.

Келтирилган вақтинчалик ноқулайликлар тармоқлардаги барқарорликни таъминлаш ва келгусидаги авариявий ҳолатларнинг олдини олишга қаратилгани маълум қилинган.

Тошкент электр таъминотиЭлектр энергияси узилишиҲудудий электр тармоқлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

МИБ Самарқандда «Ҳудудий электр тармоқлари» АЖ фойдасига 89,4 млрд сўм ундирдиМИБ Самарқандда «Ҳудудий электр тармоқлари» АЖ фойдасига 89,4 млрд сўм ундирди28 октябр 19:37Сардор Исақулов «Ҳудудий электр тармоқлари» АЖ раҳбари этиб тайинландиСардор Исақулов «Ҳудудий электр тармоқлари» АЖ раҳбари этиб тайинланди28 июл 12:22Электр таъминоти тизимида пора билан боғлиқ ҳолатлар аниқландиЭлектр таъминоти тизимида пора билан боғлиқ ҳолатлар аниқланди29 июн 08:3624 сентябрь куни Тошкентнинг икки туманида газ ўчирилади24 сентябрь куни Тошкентнинг икки туманида газ ўчирилади24 сентябр 07:00Тошкентнинг 3 та туманида иссиқ сув вақтинча ўчириладиТошкентнинг 3 та туманида иссиқ сув вақтинча ўчирилади7 сентябр 14:04Муниса Ризаева Тошкент манзарасини кўриб: «Дубайдамизми?» (видео)Муниса Ризаева Тошкент манзарасини кўриб: «Дубайдамизми?» (видео)16 август 12:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди