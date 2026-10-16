Олмазор туманида 16 ёшли қиз ўз уйида осилган ҳолда топилди

·69·Жамият
Олмазор туманида 16 ёшли қиз ўз уйида осилган ҳолда топилди

Тошкент шаҳрининг Олмазор туманида 16 ёшли қиз хонадонда вафот этган ҳолда топилди. Ҳозирда ҳолат юзасидан суриштирув ишлари олиб борилмоқда.

Бу ҳақда Бош прокуратура матбуот котиби Ҳаёт Шамсутдинов маълум қилди.

Унинг билдиришича, 2026 йил 12 октябрь куни соат 18:12 да «112» рақами орқали келиб тушган хабар асосида Тошкент шаҳри Олмазор туманидаги «Иброҳим ота» маҳалласи, Чуқурсой кўчасида жойлашган хонадонда 2010 йил 17 августда туғилган М.Р.нинг вафот этгани аниқланган.

Дастлабки маълумотларга кўра, қизнинг укаси уй эшиги қулфлангани сабабли балкон орқали хонадонга кирган ва опасини осилган ҳолатда кўрган. Ҳодиса жойига етиб келган тез тиббий ёрдам ходимлари унинг вафот этганини қайд этган.

Айни вақтда мазкур ҳолатнинг барча тафсилотларини аниқлаш бўйича суриштирув ишлари олиб борилмоқда.

М.Р.Олмазор туманиБош прокуратураИброҳим ота
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда вояга етмаган қиз билан яшаб келган эркак зўравонликда гумон қилинмоқдаТошкентда вояга етмаган қиз билан яшаб келган эркак зўравонликда гумон қилинмоқда7 октябр 13:49Эркатой қизга уйланиш керакми? Бахтли оиланинг кутилмаган сириЭркатой қизга уйланиш керакми? Бахтли оиланинг кутилмаган сири13 октябр 15:12Олмазор туманида трансформатор ёниб кетдиОлмазор туманида трансформатор ёниб кетди1 июн 22:46Қиз фарзанднинг карьерага таъсири: Эркак раҳбарлар хулқида ғаройиб ўзгариш аниқландиҚиз фарзанднинг карьерага таъсири: Эркак раҳбарлар хулқида ғаройиб ўзгариш аниқланди4 октябр 22:25Уч туманда иссиқ сув беш кунга ўчириладиУч туманда иссиқ сув беш кунга ўчирилади4 май 11:59Тошкентда қурилиш майдонида ер ўпирилди: расмийлар ҳодиса юзасидан баёнот бердиТошкентда қурилиш майдонида ер ўпирилди: расмийлар ҳодиса юзасидан баёнот берди3 август 01:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?