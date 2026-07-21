Қибрайда сохта прокуратура гувоҳномаси билан йигит ушланди
Тошкент вилоятининг Қибрай туманида ўзини прокуратура ходими сифатида таништириб, сохта хизмат гувоҳномасидан фойдаланган 2007 йилда туғилган фуқаро аниқланди. У ЙҲХБ ходимлари қонуний чора кўрмаслиги учун мансабдор шахс сифатида кўринишга урингани айтилмоқда.
Автомашина кўздан кечирилганда сохта гувоҳнома билан бирга бошқа давлат рақам белгиси ҳам топилган. Ҳолат юзасидан жиноят иши қўзғатилиб, тергов бошланган.
Тезкор маълумотдан сўнг рейд ўтказилди
Бош прокуратура маълумотига кўра, 2007 йилда туғилган К.Х. онасига тегишли Cobalt русумли автомашинада ҳаракатланган.
Тезкор маълумотларда у ўзини Қибрай тумани прокуратураси ходими сифатида таништириб, сохта хизмат гувоҳномасини кўрсатиб юргани қайд этилган.
12 июль куни Бош прокуратура Шахсий хавфсизлик бошқармаси ва ЙҲХБ ходимлари Қибрай туманида рейд ўтказиб, мазкур автомашинани тўхтатган.
ЙҲХБ ходимларига сохта гувоҳнома кўрсатилган
Расмий маълумотга кўра, ҳайдовчи унга нисбатан қонуний чора кўрилмаслиги учун ўзини прокуратура ходими сифатида таништирган.
У ходимларга сохта хизмат гувоҳномасини тақдим этган. Шундан сўнг унга нисбатан маъмурий баённома расмийлаштирилиб, Cobalt жарима майдончасига жойлаштирилган.
Ҳайдовчининг ҳаракатлари бўйича якуний ҳуқуқий баҳо тергов ва суд жараёнлари натижасида берилади.
Ўриндиқ остидан бошқа давлат рақами топилди
Автомашина кўздан кечирилганда ўриндиқ остидан «25 C 836 AA» давлат рақам белгиси топилган.
Ҳодиса жойига тезкор-тергов гуруҳи чақирилиб, фуқародан:
сохта хизмат гувоҳномаси;
автомашинадан топилган давлат рақам белгилари олиб қўйилган.
Ушбу ашёларнинг келиб чиқиши ва қандай мақсадда сақлангани тергов давомида аниқланади.
Қайси моддалар бўйича иш қўзғатилди?
Мазкур ҳолат юзасидан Жиноят кодексининг 228-моддаси иккинчи қисми «б» банди ва шу модданинг учинчи қисми билан жиноят иши қўзғатилган.
Ушбу модда ҳужжатлар, штамплар, муҳрлар ва бланкаларни қалбакилаштириш, тайёрлаш, сотиш ёки улардан фойдаланиш билан боғлиқ қилмишларни назарда тутади.
Айни пайтда тергов ҳаракатлари давом этмоқда.
Бош прокуратура фуқароларни огоҳлантирди
Бош прокуратура ўзини давлат идораси ходими сифатида таништириб, пул ёки бошқа манфаат талаб қиладиган шахсларга ишонмасликка чақирди.
Шундай ҳолатга дуч келган фуқаролардан Бош прокуратуранинг «1161» ишонч телефони орқали хабар бериш сўралган.
Расмий идора ходими эканини айтган шахснинг гувоҳномаси шубҳа уйғотса, унинг маълумотларини тегишли ташкилот орқали текшириш тавсия этилади.
…