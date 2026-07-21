Қибрайда сохта прокуратура гувоҳномаси билан йигит ушланди

·19·Жамият
Қибрайда сохта прокуратура гувоҳномаси билан йигит ушланди

Тошкент вилоятининг Қибрай туманида ўзини прокуратура ходими сифатида таништириб, сохта хизмат гувоҳномасидан фойдаланган 2007 йилда туғилган фуқаро аниқланди. У ЙҲХБ ходимлари қонуний чора кўрмаслиги учун мансабдор шахс сифатида кўринишга урингани айтилмоқда.

Автомашина кўздан кечирилганда сохта гувоҳнома билан бирга бошқа давлат рақам белгиси ҳам топилган. Ҳолат юзасидан жиноят иши қўзғатилиб, тергов бошланган.

Тезкор маълумотдан сўнг рейд ўтказилди

Бош прокуратура маълумотига кўра, 2007 йилда туғилган К.Х. онасига тегишли Cobalt русумли автомашинада ҳаракатланган.

Тезкор маълумотларда у ўзини Қибрай тумани прокуратураси ходими сифатида таништириб, сохта хизмат гувоҳномасини кўрсатиб юргани қайд этилган.

12 июль куни Бош прокуратура Шахсий хавфсизлик бошқармаси ва ЙҲХБ ходимлари Қибрай туманида рейд ўтказиб, мазкур автомашинани тўхтатган.

ЙҲХБ ходимларига сохта гувоҳнома кўрсатилган

Расмий маълумотга кўра, ҳайдовчи унга нисбатан қонуний чора кўрилмаслиги учун ўзини прокуратура ходими сифатида таништирган.

У ходимларга сохта хизмат гувоҳномасини тақдим этган. Шундан сўнг унга нисбатан маъмурий баённома расмийлаштирилиб, Cobalt жарима майдончасига жойлаштирилган.

Ҳайдовчининг ҳаракатлари бўйича якуний ҳуқуқий баҳо тергов ва суд жараёнлари натижасида берилади.

Ўриндиқ остидан бошқа давлат рақами топилди

Автомашина кўздан кечирилганда ўриндиқ остидан «25 C 836 AA» давлат рақам белгиси топилган.

Ҳодиса жойига тезкор-тергов гуруҳи чақирилиб, фуқародан:

  • сохта хизмат гувоҳномаси;

  • автомашинадан топилган давлат рақам белгилари олиб қўйилган.

Ушбу ашёларнинг келиб чиқиши ва қандай мақсадда сақлангани тергов давомида аниқланади.

Қайси моддалар бўйича иш қўзғатилди?

Мазкур ҳолат юзасидан Жиноят кодексининг 228-моддаси иккинчи қисми «б» банди ва шу модданинг учинчи қисми билан жиноят иши қўзғатилган.

Ушбу модда ҳужжатлар, штамплар, муҳрлар ва бланкаларни қалбакилаштириш, тайёрлаш, сотиш ёки улардан фойдаланиш билан боғлиқ қилмишларни назарда тутади.

Айни пайтда тергов ҳаракатлари давом этмоқда.

Бош прокуратура фуқароларни огоҳлантирди

Бош прокуратура ўзини давлат идораси ходими сифатида таништириб, пул ёки бошқа манфаат талаб қиладиган шахсларга ишонмасликка чақирди.

Шундай ҳолатга дуч келган фуқаролардан Бош прокуратуранинг «1161» ишонч телефони орқали хабар бериш сўралган.

Расмий идора ходими эканини айтган шахснинг гувоҳномаси шубҳа уйғотса, унинг маълумотларини тегишли ташкилот орқали текшириш тавсия этилади.

ҚибрайТошкентКобальт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Rayxon» таъсисчиси Одилхон Исмоиловга қарийб 8 йил берилди«Rayxon» таъсисчиси Одилхон Исмоиловга қарийб 8 йил берилдиКеча, 22:12Қашқадарёда 500 доллар пора олган директор 5 йилга қамалдиҚашқадарёда 500 доллар пора олган директор 5 йилга қамалдиКеча, 22:01Жиззахда сунъий ҳовуз 3 нафар қиз умрига зомин бўлдиЖиззахда сунъий ҳовуз 3 нафар қиз умрига зомин бўлдиКеча, 20:50Қибрайда 19 ёшли йигит сохта прокурор бўлиб юргани аниқландиҚибрайда 19 ёшли йигит сохта прокурор бўлиб юргани аниқландиКеча, 19:31Аббосбек Файзуллаев қайси жамоага мухлислик қилганини очиқладиАббосбек Файзуллаев қайси жамоага мухлислик қилганини очиқладиКеча, 18:12Одилхон қори қарийб 8 йилга ҳукм қилиндиОдилхон қори қарийб 8 йилга ҳукм қилиндиКеча, 16:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди