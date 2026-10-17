Ўқитувчининг қизиқарли кимё тажрибалари эътибор тортди (видео)
Ўзбекистонда кимё фанини ноодатий тажрибалар ва кўргазмали намойишлар орқали ўргатаётган ўқитувчи ижтимоий тармоқ фойдаланувчиларининг эътиборини тортмоқда. Унинг дарслари ўқувчиларга мураккаб мавзуларни амалий тажрибалар ёрдамида тушунтириши билан ажралиб туради.
Дарс жараёнида ўқувчилар турли кимёвий тажрибаларни катта қизиқиш билан кузатади. Айримлари эса машғулотларни видеога олиб, ижтимоий тармоқларга жойлаштирмоқда. Ушбу видеоларнинг баъзилари юз минглаб марта томоша қилиниб, кенг муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.
Фойдаланувчилар ўқитувчининг дарсларни қизиқарли ташкил этиши, мураккаб мавзуларни содда тилда тушунтириши ва ўқувчиларда кимё фанига нисбатан қизиқиш уйғотишга интилишини эътироф этмоқда.
Бундай ёндашув назарий билимларни амалий тажрибалар билан уйғунлаштириш орқали дарсларни янада жонли ва тушунарли ташкил этиш мумкинлигини кўрсатади.
Изоҳлар 0
…