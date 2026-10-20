Самарқандда Марко Рубио билан боғлиқ шов-шувли видео бўйича ҳақиқат очиқланди (видео)

·0·Жамият
Самарқандда Марко Рубио билан боғлиқ шов-шувли видео бўйича ҳақиқат очиқланди (видео)

АҚШ Давлат котиби Марко Рубионинг Ўзбекистонга ташрифи давомида Самарқанд шаҳридаги тарихий Регистон майдонида ОАВ вакиллари билан ўтказилган мулоқотидан олинган қисқа видеолавҳа ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамалар ва тушунмовчиликларга сабаб бўлди.

Тармоқ фойдаланувчилари орасида гўёки маҳаллий ўзбек журналисти АҚШ Давлат котибига рус тилида мурожаат қилгани ҳақида нотўғри талқинлар тарқалди. Бироқ видеонинг тўлиқ контексти ва асл ҳолати ўрганилганда, вазият мутлақо бошқача бўлгани ойдинлашди.

Савол берган шахс ким эди ва у қайси тилда мурожаат қилди?

Муҳокамаларга сабаб бўлган видеодаги муҳим фактлар қуйидагича:

  • Журналист шахси: Савол берган шахс маҳаллий оммавий ахборот воситалари вакили эмас, балки АҚШ делегацияси ҳамроҳлигида келган нуфузли Bloomberg халқаро ахборот агентлиги мухбири Эрик Мартин бўлган;

  • Мулоқот тили: Эрик Мартин Давлат котиби Марко Рубиога ўз она тили бўлмиш инглиз тилида савол билан юзланган; савол рус тилида берилмаган.

Рубио ва журналист ўртасида тил ҳақидаги суҳбат қандай кечди?

Тил масаласининг кун тартибига чиқишига америкалик журналистнинг Ўзбекистондаги лингвистик вазият ҳақидаги тасаввури сабаб бўлган:

  • Маҳаллий тил ҳақидаги савол: Саволга жавоб қайтаргач, Марко Рубио мухбир Эрик Мартиндан Ўзбекистоннинг маҳаллий тилини билиш-билмаслигини сўраган;

  • Журналистнинг чалкашлиги: Bloomberg мухбири маҳаллий тилни рус тили деб тахмин қилиб, «рус тилини бироз, чала билишини» айтган;

  • Давлат котибининг тушунтириши: Шу пайтда Марко Рубио вазиятга аниқлик киритиб, мамлакатнинг асосий ва маҳаллий тили ўзбек тили эканини, бироқ бу ерда рус тили давлат тили бўлмаса-да, аҳолининг маълум қисми уни тушунишини қўшимча қилиб ўтган.

Контекстдан узилган лавҳа ва тармоқдаги нотўғри хулосалар

Тармоқларда айнан мана шу қисқа диалог контекстдан узиб олиниб, тарқатилгани боис кўплаб фойдаланувчилар суҳбатдошни маҳаллий ОАВ вакили сифатида қабул қилган ва асоссиз танқидларга йўл қўйган.

Аслида эса мулоқот хорижлик дипломат ва хорижлик мухбир ўртасида инглиз тилида кечган бўлиб, унда ўзбек тилининг мақоми тўғри эътироф этилган.

Марко РубиоЭрик МартинРегистон майдониBloomberg
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Регистондан мурожаат: Саида Мирзиёева ва Марко Рубио ОАВ қаршисида нималарни очиқлади?Регистондан мурожаат: Саида Мирзиёева ва Марко Рубио ОАВ қаршисида нималарни очиқлади?Кеча 14:51АҚШ компаниялари Ўзбекистонга сармоя киритмоқда: Саида Мирзиёева асосий мақсадни очиқладиАҚШ компаниялари Ўзбекистонга сармоя киритмоқда: Саида Мирзиёева асосий мақсадни очиқладиБугун 13:03Марко Рубио «Боқий шаҳар»да ўзбек маданияти ва қадимий ҳунармандчилигига қойил қолдиМарко Рубио «Боқий шаҳар»да ўзбек маданияти ва қадимий ҳунармандчилигига қойил қолдиБугун 00:01Самарқандда тарихий воқеа: Марко Рубио ва Сержио Гор юксак мукофотларга сазовор бўлдиСамарқандда тарихий воқеа: Марко Рубио ва Сержио Гор юксак мукофотларга сазовор бўлдиКеча 23:51Шавкат Мирзиёев АҚШ Давлат котиби Марко Рубио билан тарихий учрашув ўтказди (видео)Шавкат Мирзиёев АҚШ Давлат котиби Марко Рубио билан тарихий учрашув ўтказди (видео)Кеча 23:11Саида Мирзиёева АҚШ Давлат котибининг рафиқаси Жанетт Рубиога Самарқандни таништирдиСаида Мирзиёева АҚШ Давлат котибининг рафиқаси Жанетт Рубиога Самарқандни таништирдиКеча 18:06
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
Ўзбекистон паспорти билан қайси давлатларга визасиз бориш мумкин?
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди
3 ёшли қизни уриб ўлдирган онадан бошқа фарзанд олиб қўйилди