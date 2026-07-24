Midjourney кутилмаган харидни амалга оширди: Ко-Стар астрология иловаси сотиб олинди
Сунъий интеллект ёрдамида тасвирлар яратиш соҳасида дунёда етакчи ҳисобланган Midjourney лабораторияси ўз фаолият доирасини кенгайтиришда давом этмоқда. Bloomberg нашрининг хабар беришича, компания машҳур Ко-Стар ижтимоий астрология иловасини сотиб олган. Ушбу келашув Midjourney учун кутилмаган стратегик қадам сифатида баҳоланмоқда, чунки компания шу пайтгача асосан визуал контент яратиш технологиялари билан танилган эди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ко-Стар иловаси ҳозирги кунда ойига 4,3 миллиондан ортиқ фаол фойдаланувчига эга бўлиб, у одамларга туғилганлик хариталарини (астрологик чарт) тузиш ва уларни дўстлари билан улашиш имконини беради. Мазкур платформа ўзининг мунажжимлар башорати, мослик таҳлиллари ва турли маслаҳатларини шакллантиришда ҳам сунъий интеллект, ҳам профессионал ёзувчилар хизматидан фойдаланади. Келашувнинг молиявий тафсилотлари ҳозирча очиқланмаган.
Midjourney нима учун астрологияга қизиқиб қолди?Midjourney ўз маҳсулотлари қаторини диверсификация қилишга жиддий эътибор қаратмоқда. Компания нафақат матн асосида расм ва видео генерация қилиш, балки тиббиёт ҳамда соғломлаштириш (спа) йўналишларида ҳам ўз бўлимларини ташкил этишга уринмоқда. Астрология иловасининг сотиб олиниши ушбу кенг кўламли экотизимнинг бир қисми бўлиши мумкин. Ихчам ва ихтисослашган жамоага эга бўлган Ко-Стар эндиликда Midjourney таркибида фаолиятини давом эттиради.
Ушбу хариднинг яна бир муҳим жиҳати шундаки, Ко-Стар жамоасининг 24 нафар ходими тўлиқ таркибда Midjourney сафига қўшилди. Бу мутахассислар истеъмолчилар учун мўлжалланган мобил иловаларни яратиш ва бошқаришда катта тажрибага эга. Маълумки, Midjourney ҳозиргача ўзининг шахсий мустақил иловасига эга эмас ва фойдаланувчилар асосан Discord сервери орқали хизматдан фойдаланишади.
Мобил илова сари ташланган қадамЭкспертларнинг фикрича, Ко-Стар жамоасининг тажрибаси Midjourney учун узоқ кутилган шахсий мобил иловани ишга туширишда ҳал қилувчи рол ўйнаши мумкин. Фойдаланувчилар учун қулай интерфейс яратиш ва ижтимоий тармоқ элементларини интеграция қилиш бўйича Ко-Старнинг муваффақияти сунъий интеллект лабораторияси учун янги имкониятлар эшигини очади.
Ўзбекистондаги технология ихлосмандлари учун ҳам бу янгилик қизиқарли бўлиши табиий. Midjourney хизматлари маҳаллий дизайнерлар ва маркетологлар орасида жуда оммалашган. Ко-Стар каби платформанинг сотиб олиниши келажакда Midjourney алгоритмларининг янада шахсийлаштирилган ва фойдаланувчи қизиқишларига мослашган контент тақдим этишига хизмат қилиши кутилмоқда.
Ҳозирча Midjourney ва Ко-Стар келажакдаги қўшма лойиҳалар ҳақида расмий баёнот беришмади. Бироқ, сунъий интеллектнинг инсон туйғулари, тақдири ва кундалик ҳаёти билан боғлиқ соҳаларга кириб бориши технологик оламдаги навбатдаги катта тренддан дарак бермоқда.
…