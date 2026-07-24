Midjourney кутилмаган харидни амалга оширди: Ко-Стар астрология иловаси сотиб олинди

·62·Техно
Midjourney кутилмаган харидни амалга оширди: Ко-Стар астрология иловаси сотиб олинди

Сунъий интеллект ёрдамида тасвирлар яратиш соҳасида дунёда етакчи ҳисобланган Midjourney лабораторияси ўз фаолият доирасини кенгайтиришда давом этмоқда. Bloomberg нашрининг хабар беришича, компания машҳур Ко-Стар ижтимоий астрология иловасини сотиб олган. Ушбу келашув Midjourney учун кутилмаган стратегик қадам сифатида баҳоланмоқда, чунки компания шу пайтгача асосан визуал контент яратиш технологиялари билан танилган эди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ко-Стар иловаси ҳозирги кунда ойига 4,3 миллиондан ортиқ фаол фойдаланувчига эга бўлиб, у одамларга туғилганлик хариталарини (астрологик чарт) тузиш ва уларни дўстлари билан улашиш имконини беради. Мазкур платформа ўзининг мунажжимлар башорати, мослик таҳлиллари ва турли маслаҳатларини шакллантиришда ҳам сунъий интеллект, ҳам профессионал ёзувчилар хизматидан фойдаланади. Келашувнинг молиявий тафсилотлари ҳозирча очиқланмаган.

Midjourney нима учун астрологияга қизиқиб қолди?

Midjourney ўз маҳсулотлари қаторини диверсификация қилишга жиддий эътибор қаратмоқда. Компания нафақат матн асосида расм ва видео генерация қилиш, балки тиббиёт ҳамда соғломлаштириш (спа) йўналишларида ҳам ўз бўлимларини ташкил этишга уринмоқда. Астрология иловасининг сотиб олиниши ушбу кенг кўламли экотизимнинг бир қисми бўлиши мумкин. Ихчам ва ихтисослашган жамоага эга бўлган Ко-Стар эндиликда Midjourney таркибида фаолиятини давом эттиради.

Ушбу хариднинг яна бир муҳим жиҳати шундаки, Ко-Стар жамоасининг 24 нафар ходими тўлиқ таркибда Midjourney сафига қўшилди. Бу мутахассислар истеъмолчилар учун мўлжалланган мобил иловаларни яратиш ва бошқаришда катта тажрибага эга. Маълумки, Midjourney ҳозиргача ўзининг шахсий мустақил иловасига эга эмас ва фойдаланувчилар асосан Discord сервери орқали хизматдан фойдаланишади.

Мобил илова сари ташланган қадам

Экспертларнинг фикрича, Ко-Стар жамоасининг тажрибаси Midjourney учун узоқ кутилган шахсий мобил иловани ишга туширишда ҳал қилувчи рол ўйнаши мумкин. Фойдаланувчилар учун қулай интерфейс яратиш ва ижтимоий тармоқ элементларини интеграция қилиш бўйича Ко-Старнинг муваффақияти сунъий интеллект лабораторияси учун янги имкониятлар эшигини очади.

Ўзбекистондаги технология ихлосмандлари учун ҳам бу янгилик қизиқарли бўлиши табиий. Midjourney хизматлари маҳаллий дизайнерлар ва маркетологлар орасида жуда оммалашган. Ко-Стар каби платформанинг сотиб олиниши келажакда Midjourney алгоритмларининг янада шахсийлаштирилган ва фойдаланувчи қизиқишларига мослашган контент тақдим этишига хизмат қилиши кутилмоқда.

Ҳозирча Midjourney ва Ко-Стар келажакдаги қўшма лойиҳалар ҳақида расмий баёнот беришмади. Бироқ, сунъий интеллектнинг инсон туйғулари, тақдири ва кундалик ҳаёти билан боғлиқ соҳаларга кириб бориши технологик оламдаги навбатдаги катта тренддан дарак бермоқда.

MidjourneyКо-СтарСунъий ИнтеллектТехнологияBloomberg
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб