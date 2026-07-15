OnePlus бренди АҚШ ва Европа бозорларини тарк этишга тайёрланмоқда

·30·Техно
OnePlus бренди АҚШ ва Европа бозорларини тарк этишга тайёрланмоқда

Смартфонлар бозорида кутилаётган жиддий ўзгаришлар фонида машҳур OnePlus бренди ўзининг халқаро фаолиятини сезиларли даражада қисқартиришни режалаштирмоқда. Bloomberg нашри берган маълумотларга кўра, компания жорий ҳафта давомида АҚШ ва Европадаги операцияларини тўхтатиш ҳақида қарор қабул қилиши мумкин. Бу қадам нафақат ғарб бозорларини, балки бренд учун Хитойдан ташқаридаги энг йирик савдо нуқтаси ҳисобланган Ҳиндистонни ҳам қамраб олиши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Мазкур стратегик чекиниш OnePlus брендининг бош компанияси ҳисобланган Oppo таркибидаги кенг кўламли қайта ташкиллаш жараёнларининг бир қисмидир. Маълумотларга кўра, компания ўз ресурсларини оптималлаштириш ва асосий эътиборни ички бозорга қаратишни мақсад қилган. Бу ҳолат кўп йиллар давомида "флагманлар қотили" сифатида танилган бренднинг мухлислари учун кутилмаган янгилик бўлди.

Бозордаги пасайиш ва RAMагеддон хавфи

Экспертларнинг фикрича, бундай кескин қарорга истеъмол электрониğи нархларининг ошиши ва янги қурилмаларга бўлган талабнинг пасайиши сабаб бўлган. ИДК ва Коунтерпоинт таҳлилий агентликлари 2026-йилга бориб смартфонлар етказиб бериш ҳажми 13 фоиздан кўпроққа қисқаришини башорат қилмоқда. Бунга хотира чиплари етишмовчилиги, яни соҳа мутахассислари тилида "RAMагеддон" деб аталаётган инқироз сабаб бўлиши мумкин.

Oppo компаниясининг ўзи ҳам жиддий қийинчиликларга дуч келмоқда. Коунтерпоинт ҳисоботига кўра, компаниянинг иккинчи чоракдаги кўрсаткичлари ўтган йилга нисбатан икки хонали сонларда пасайган. Дунё бўйлаб харид қобилиятининг сустлашиши ва асосий бозорлардаги турғунлик бренднинг глобал режаларини қайта кўриб чиқишга мажбур қилди.

Бренд тарихи ва келажакдаги режалар

OnePlus компаниясига 2013-йилда Пете Лау ва Карл Пеи томонидан асос солинган эди. Дастлаб технология ишқибозлари учун ҳамёнбоп, аммо кучли Android смартфонлар ишлаб чиқаришни мақсад қилган бренд тезда жаҳон миқёсида танилди. Бироқ вақт ўтиши билан флагман қурилмалар нархи ошиб борди ва компания Норд серияси орқали яна арзонроқ сегментга қайтишга уринди. 2020-йилда асосчилардан бири Карл Пеи компанияни тарк этиб, ўзининг Nothing лойиҳасини бошлаган эди.

Янги режага кўра, OnePlus бренди фақат Хитой бозорида ўз фаолиятини давом эттиради. Халқаро майдонда, хусусан, Скандинавия мамлакатлари каби муваффақият қозонилган ҳудудларда эса Oppo ўзининг Realme бренди орқали савдоларни юритишни режалаштирмоқда. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам OnePlus моделлари норасмий каналлар орқали кириб келишини ҳисобга олсак, глобал қўллаб-қувватлашнинг камайиши келгусида сервис ва дастурий таъминот масалаларида қийинчиликлар туғдириши мумкин.

OnePlusOppoСмартфонТехнологияBloomberg
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX акциялари Starship парвози арафасида IPO нархидан пастга тушдиSpaceX акциялари Starship парвози арафасида IPO нархидан пастга тушдиКеча, 23:28Cloud Маил хизматида смартфон хотирасини тозалаш учун янги восита ишга туширилдиCloud Маил хизматида смартфон хотирасини тозалаш учун янги восита ишга туширилдиКеча, 23:26Apple Мапс реклама сиёсати: Apple ва Google ўртасидаги асосий фарқлар маълум бўлдиApple Мапс реклама сиёсати: Apple ва Google ўртасидаги асосий фарқлар маълум бўлдиКеча, 23:20Google АҚШда тарихдаги энг йирик қуёш энергияси лойиҳасини ишга туширмоқдаGoogle АҚШда тарихдаги энг йирик қуёш энергияси лойиҳасини ишга туширмоқдаКеча, 22:58Whатнот платформаси Шапед стартапини сотиб олди: Жонли савдода AI инқилобиWhатнот платформаси Шапед стартапини сотиб олди: Жонли савдода AI инқилобиКеча, 22:22Suno сунъий интеллекти YouTube ва бошқа платформалардан маълумот ўғирлашда айбланмоқдаSuno сунъий интеллекти YouTube ва бошқа платформалардан маълумот ўғирлашда айбланмоқдаКеча, 22:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди