OnePlus бренди АҚШ ва Европа бозорларини тарк этишга тайёрланмоқда
Смартфонлар бозорида кутилаётган жиддий ўзгаришлар фонида машҳур OnePlus бренди ўзининг халқаро фаолиятини сезиларли даражада қисқартиришни режалаштирмоқда. Bloomberg нашри берган маълумотларга кўра, компания жорий ҳафта давомида АҚШ ва Европадаги операцияларини тўхтатиш ҳақида қарор қабул қилиши мумкин. Бу қадам нафақат ғарб бозорларини, балки бренд учун Хитойдан ташқаридаги энг йирик савдо нуқтаси ҳисобланган Ҳиндистонни ҳам қамраб олиши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Мазкур стратегик чекиниш OnePlus брендининг бош компанияси ҳисобланган Oppo таркибидаги кенг кўламли қайта ташкиллаш жараёнларининг бир қисмидир. Маълумотларга кўра, компания ўз ресурсларини оптималлаштириш ва асосий эътиборни ички бозорга қаратишни мақсад қилган. Бу ҳолат кўп йиллар давомида "флагманлар қотили" сифатида танилган бренднинг мухлислари учун кутилмаган янгилик бўлди.
Бозордаги пасайиш ва RAMагеддон хавфиЭкспертларнинг фикрича, бундай кескин қарорга истеъмол электрониğи нархларининг ошиши ва янги қурилмаларга бўлган талабнинг пасайиши сабаб бўлган. ИДК ва Коунтерпоинт таҳлилий агентликлари 2026-йилга бориб смартфонлар етказиб бериш ҳажми 13 фоиздан кўпроққа қисқаришини башорат қилмоқда. Бунга хотира чиплари етишмовчилиги, яни соҳа мутахассислари тилида "RAMагеддон" деб аталаётган инқироз сабаб бўлиши мумкин.
Oppo компаниясининг ўзи ҳам жиддий қийинчиликларга дуч келмоқда. Коунтерпоинт ҳисоботига кўра, компаниянинг иккинчи чоракдаги кўрсаткичлари ўтган йилга нисбатан икки хонали сонларда пасайган. Дунё бўйлаб харид қобилиятининг сустлашиши ва асосий бозорлардаги турғунлик бренднинг глобал режаларини қайта кўриб чиқишга мажбур қилди.
Бренд тарихи ва келажакдаги режаларOnePlus компаниясига 2013-йилда Пете Лау ва Карл Пеи томонидан асос солинган эди. Дастлаб технология ишқибозлари учун ҳамёнбоп, аммо кучли Android смартфонлар ишлаб чиқаришни мақсад қилган бренд тезда жаҳон миқёсида танилди. Бироқ вақт ўтиши билан флагман қурилмалар нархи ошиб борди ва компания Норд серияси орқали яна арзонроқ сегментга қайтишга уринди. 2020-йилда асосчилардан бири Карл Пеи компанияни тарк этиб, ўзининг Nothing лойиҳасини бошлаган эди.
Янги режага кўра, OnePlus бренди фақат Хитой бозорида ўз фаолиятини давом эттиради. Халқаро майдонда, хусусан, Скандинавия мамлакатлари каби муваффақият қозонилган ҳудудларда эса Oppo ўзининг Realme бренди орқали савдоларни юритишни режалаштирмоқда. Ўзбекистонлик фойдаланувчилар учун ҳам OnePlus моделлари норасмий каналлар орқали кириб келишини ҳисобга олсак, глобал қўллаб-қувватлашнинг камайиши келгусида сервис ва дастурий таъминот масалаларида қийинчиликлар туғдириши мумкин.
…