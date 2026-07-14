DeepSeek асосчиси дунёнинг энг бой сунъий интеллект яратувчисига айланди
Сунъий интеллект (СИ) соҳасидаги глобал пойга нафақат технологик кашфиётлар, балки улкан молиявий муваффақиятларни ҳам келтириб чиқармоқда. DeepSeek компанияси асосчиси Лян Венфен СИ моделларини ишлаб чиқишга ихтисослашган тадбиркорлар орасида дунёдаги энг бой инсонга айланди. Bloomberg Биллионаирес Индех маълумотларига кўра, унинг бойлиги қисқа муддат ичида икки баравардан кўпроққа кўпайиб, 36 миллиард долларга етди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Лян Венфеннинг сармояси бир неча ой ичида 16,7 миллиард долларга ўсган. Бу натижа билан у Anthropic ҳаммуассиси Dario Amodei ва OpenAI асосчиларидан бири Грег Брокман каби соҳа гигантларини ортда қолдирди. Bloomberg ушбу рейтингни тузишда фақатгина асосий фаолияти бевосита СИ моделларини яратиш билан боғлиқ бўлган компанияларни ҳисобга олган. Шу сабабли, Алибаба ва Тенсент каби кўп тармоқли технологик гигантлар ёки яримўтказгич ишлаб чиқарувчи NVIDIA каби корпорациялар эгалари ушбу рўйхатга киритилмаган.
Тадбиркор капиталининг асосий қисмини DeepSeek компаниясидаги улуши ташкил этади. Компаниянинг бозор қиймати жорий йилнинг июн ойидаги инвестиция раундидан сўнг кескин кўтарилди. Сармоядорлар томонидан киритилган 7,4 миллиард долларлик маблағ DeepSeek қийматини 50 миллиард долларга баҳолаш имконини берди. Таққослаш учун, жорий йилнинг баҳорида компания қиймати бундан беш баравар пастроқ баҳоланаётган эди.
Инвестициялар ва бозор улушиИнвестицияларни жалб қилиш жараёнида Лян Венфеннинг компаниядаги улуши бироз қисқариб, тахминан 78 фоизни ташкил этган бўлса-да, DeepSeek қийматининг шиддатли ўсиши унинг шахсий бойлигини рекорд даражага олиб чиқди. Бу ҳолат Хитойнинг сунъий интеллект бозоридаги позицияси нақадар мустаҳкамланиб бораётганини кўрсатади.
DeepSeek ўзининг самарали ва арзон моделларини тақдим этиши билан жаҳон бозорида шов-шув кўтарган эди. Ғарбнинг OpenAI ва Google каби компаниялари билан рақобатда DeepSeek ўзининг ресурсларни тежовчи алгоритмлари билан ажралиб туради. Бу эса инвесторларнинг компанияга бўлган қизиқишини янада оширди.
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар ва дастурчилар учун ҳам DeepSeek моделлари охирги пайтларда очиқлиги ва самарадорлиги билан қизиқиш уйғотмоқда. Глобал миқёсда бундай йирик капиталлашув СИ соҳасидаги янги "олтин давр" бошланганидан далолат беради. Лян Венфеннинг муваффақияти эса ушбу соҳада нафақат АҚШ, балки Осиё минтақаси ҳам етакчиликка даъвогарлик қилаётганини тасдиқлайди.
…