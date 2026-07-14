DeepSeek асосчиси дунёнинг энг бой сунъий интеллект яратувчисига айланди

·22·Техно
DeepSeek асосчиси дунёнинг энг бой сунъий интеллект яратувчисига айланди

Сунъий интеллект (СИ) соҳасидаги глобал пойга нафақат технологик кашфиётлар, балки улкан молиявий муваффақиятларни ҳам келтириб чиқармоқда. DeepSeek компанияси асосчиси Лян Венфен СИ моделларини ишлаб чиқишга ихтисослашган тадбиркорлар орасида дунёдаги энг бой инсонга айланди. Bloomberg Биллионаирес Индех маълумотларига кўра, унинг бойлиги қисқа муддат ичида икки баравардан кўпроққа кўпайиб, 36 миллиард долларга етди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Лян Венфеннинг сармояси бир неча ой ичида 16,7 миллиард долларга ўсган. Бу натижа билан у Anthropic ҳаммуассиси Dario Amodei ва OpenAI асосчиларидан бири Грег Брокман каби соҳа гигантларини ортда қолдирди. Bloomberg ушбу рейтингни тузишда фақатгина асосий фаолияти бевосита СИ моделларини яратиш билан боғлиқ бўлган компанияларни ҳисобга олган. Шу сабабли, Алибаба ва Тенсент каби кўп тармоқли технологик гигантлар ёки яримўтказгич ишлаб чиқарувчи NVIDIA каби корпорациялар эгалари ушбу рўйхатга киритилмаган.

Тадбиркор капиталининг асосий қисмини DeepSeek компаниясидаги улуши ташкил этади. Компаниянинг бозор қиймати жорий йилнинг июн ойидаги инвестиция раундидан сўнг кескин кўтарилди. Сармоядорлар томонидан киритилган 7,4 миллиард долларлик маблағ DeepSeek қийматини 50 миллиард долларга баҳолаш имконини берди. Таққослаш учун, жорий йилнинг баҳорида компания қиймати бундан беш баравар пастроқ баҳоланаётган эди.

Инвестициялар ва бозор улуши

Инвестицияларни жалб қилиш жараёнида Лян Венфеннинг компаниядаги улуши бироз қисқариб, тахминан 78 фоизни ташкил этган бўлса-да, DeepSeek қийматининг шиддатли ўсиши унинг шахсий бойлигини рекорд даражага олиб чиқди. Бу ҳолат Хитойнинг сунъий интеллект бозоридаги позицияси нақадар мустаҳкамланиб бораётганини кўрсатади.

DeepSeek ўзининг самарали ва арзон моделларини тақдим этиши билан жаҳон бозорида шов-шув кўтарган эди. Ғарбнинг OpenAI ва Google каби компаниялари билан рақобатда DeepSeek ўзининг ресурсларни тежовчи алгоритмлари билан ажралиб туради. Бу эса инвесторларнинг компанияга бўлган қизиқишини янада оширди.

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар ва дастурчилар учун ҳам DeepSeek моделлари охирги пайтларда очиқлиги ва самарадорлиги билан қизиқиш уйғотмоқда. Глобал миқёсда бундай йирик капиталлашув СИ соҳасидаги янги "олтин давр" бошланганидан далолат беради. Лян Венфеннинг муваффақияти эса ушбу соҳада нафақат АҚШ, балки Осиё минтақаси ҳам етакчиликка даъвогарлик қилаётганини тасдиқлайди.

DeepSeekСунъий ИнтеллектЛян ВенфенBloombergТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA ва Роскосмос ҳамкорлиги: Soyuz MS-29 кемаси Халқаро коинот станциясига йўл олмоқдаNASA ва Роскосмос ҳамкорлиги: Soyuz MS-29 кемаси Халқаро коинот станциясига йўл олмоқдаБугун, 18:24Илон Маскнинг Grok 4.5 модели мураккаб вазифалар бўйича жаҳон рейтингида пешқадам бўлдиИлон Маскнинг Grok 4.5 модели мураккаб вазифалар бўйича жаҳон рейтингида пешқадам бўлдиБугун, 17:26Дунёдаги илк қуёш энергиясида юрувчи поезд сайёҳларни ҳайратга солмоқдаДунёдаги илк қуёш энергиясида юрувчи поезд сайёҳларни ҳайратга солмоқдаБугун, 17:11Россияда янги Танго самолётларини серияли ишлаб чиқариш масаласи чалкашликка учрадиРоссияда янги Танго самолётларини серияли ишлаб чиқариш масаласи чалкашликка учрадиБугун, 16:54Сунъий интеллект меҳнат бозорига қандай таъсир қилади: Иқтисодчилар хавотирдаСунъий интеллект меҳнат бозорига қандай таъсир қилади: Иқтисодчилар хавотирдаБугун, 16:28Huawei жаҳон бозорига қайтди: Пура 90s Pro Max флагмани расман тақдим этилдиHuawei жаҳон бозорига қайтди: Пура 90s Pro Max флагмани расман тақдим этилдиБугун, 15:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди