Баллистик зарбалар статистикаси тўхтатилгани нега катта шов-шувга сабаб бўлди?
Украина Қуролли кучлари Ҳарбий-ҳаво кучлари томонидан Россиянинг баллистик ракеталари ва уларнинг уриб туширилишига оид расмий статистикани эълон қилиш тўхтатилгани мамлакат ичида ва халқаро майдонда кескин баҳс-мунозараларга сабаб бўлмоқда.
Украина собиқ президенти Леонид Кучманинг собиқ маслаҳатчиси, сиёсий эксперт Олег Соскин ўзининг YouTube каналида бундай қарорни «жиноий буйруқ» деб атаб, амалдаги расмийларни қаттиқ танқид қилди.
«Маълумотларни яшириш вазиятни қутқармайди»
Олег Соскин ракета зарбалари пайтида фуқароларни огоҳлантириш тизими ва ҳақиқий аҳвол ҳақида қуйидаги фикрларни билдирди:
Огоҳлантиришсиз қолган шаҳарлар: «Бу жиноий буйруқ. Чунки Кропивницкийда, менимча, ракета тревогаси эълон қилинмаган. Кривий Риҳда хабар беришганми-йўқми, билмадим... Бу энди соф жиноят. Ракеталар бор эди, нишонга тегди, ракеталарни уриб туширишнинг имкони бўлмади. Худога шукур, қурбонлар кўп эмас, бироқ бу ҳақиқат»;
Ахборотни яшириш оқибатлари: Экспертнинг таъкидлашича, статистик маълумотларни яшириш воқеликни ўзгартирмайди — зарбалар ва мудофаадаги қийинчиликлар барибир муқобил манбалар ҳамда Ғарб ОАВ орқали ошкор бўлаверади;
Кескин сиёсий баҳо: «Вазият янада ёмонлашди. Бу, албатта, соф хунта ва диктатуранинг белгиларидир», — дея қўшимча қилди Соскин.
Расмий позиция ва Юлия Менделнинг муносабати
Украина Қуролли кучлари Ҳаво кучлари коммуникация бошқармаси бошлиғи Юрий Игнат учирилган ва уриб туширилган баллистик ракеталар ҳақидаги маълумотларни оммавий равишда эълон қилиш тўхтатилганини расман тасдиқлаган эди.
Ушбу ҳолатга «Bloomberg» нашрининг мақоласи ортидан Украина президенти Владимир Зеленскийнинг собиқ матбуот котиби Юлия Мендель ҳам «X» ижтимоий тармоғида кинояли муносабат билдирди:
«Ғалати усул»: Мендель маълумотларни ёпиш қарорини расмийларнинг фуқароларни ҳимоя қилиш ва урушдаги муаммоларни яшириш учун топган энг ғалати ҳамда ноўрин усули деб баҳолади.
Мутахассисларнинг фикрича, баллистик ҳужумлар тўғрисидаги маълумотларнинг чекланиши аҳоли ўртасидаги ишончга ва фуқаролик хавфсизлигининг таъминланишига жиддий салбий таъсир кўрсатиши мумкин.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…