Баллистик зарбалар статистикаси тўхтатилгани нега катта шов-шувга сабаб бўлди?

·3·Дунё
Баллистик зарбалар статистикаси тўхтатилгани нега катта шов-шувга сабаб бўлди?

Украина Қуролли кучлари Ҳарбий-ҳаво кучлари томонидан Россиянинг баллистик ракеталари ва уларнинг уриб туширилишига оид расмий статистикани эълон қилиш тўхтатилгани мамлакат ичида ва халқаро майдонда кескин баҳс-мунозараларга сабаб бўлмоқда.

Украина собиқ президенти Леонид Кучманинг собиқ маслаҳатчиси, сиёсий эксперт Олег Соскин ўзининг YouTube каналида бундай қарорни «жиноий буйруқ» деб атаб, амалдаги расмийларни қаттиқ танқид қилди.

«Маълумотларни яшириш вазиятни қутқармайди»

Олег Соскин ракета зарбалари пайтида фуқароларни огоҳлантириш тизими ва ҳақиқий аҳвол ҳақида қуйидаги фикрларни билдирди:

  • Огоҳлантиришсиз қолган шаҳарлар: «Бу жиноий буйруқ. Чунки Кропивницкийда, менимча, ракета тревогаси эълон қилинмаган. Кривий Риҳда хабар беришганми-йўқми, билмадим... Бу энди соф жиноят. Ракеталар бор эди, нишонга тегди, ракеталарни уриб туширишнинг имкони бўлмади. Худога шукур, қурбонлар кўп эмас, бироқ бу ҳақиқат»;

  • Ахборотни яшириш оқибатлари: Экспертнинг таъкидлашича, статистик маълумотларни яшириш воқеликни ўзгартирмайди — зарбалар ва мудофаадаги қийинчиликлар барибир муқобил манбалар ҳамда Ғарб ОАВ орқали ошкор бўлаверади;

  • Кескин сиёсий баҳо: «Вазият янада ёмонлашди. Бу, албатта, соф хунта ва диктатуранинг белгиларидир», — дея қўшимча қилди Соскин.

Расмий позиция ва Юлия Менделнинг муносабати

Украина Қуролли кучлари Ҳаво кучлари коммуникация бошқармаси бошлиғи Юрий Игнат учирилган ва уриб туширилган баллистик ракеталар ҳақидаги маълумотларни оммавий равишда эълон қилиш тўхтатилганини расман тасдиқлаган эди.

Ушбу ҳолатга «Bloomberg» нашрининг мақоласи ортидан Украина президенти Владимир Зеленскийнинг собиқ матбуот котиби Юлия Мендель ҳам «X» ижтимоий тармоғида кинояли муносабат билдирди:

  • «Ғалати усул»: Мендель маълумотларни ёпиш қарорини расмийларнинг фуқароларни ҳимоя қилиш ва урушдаги муаммоларни яшириш учун топган энг ғалати ҳамда ноўрин усули деб баҳолади.

Мутахассисларнинг фикрича, баллистик ҳужумлар тўғрисидаги маълумотларнинг чекланиши аҳоли ўртасидаги ишончга ва фуқаролик хавфсизлигининг таъминланишига жиддий салбий таъсир кўрсатиши мумкин.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Қочишга атиги 30 сония бор»: Кулеба баллистик зарбалар ҳақида баёнот берди«Қочишга атиги 30 сония бор»: Кулеба баллистик зарбалар ҳақида баёнот бердиКеча, 23:31Она фарзанди билан мулоқот учун қўлига клавиатура татуировка чиздирдиОна фарзанди билан мулоқот учун қўлига клавиатура татуировка чиздирдиКеча, 23:09Тунги оммавий ҳужум: Россиянинг 16 регионига 800 дан ортиқ дрон учирилдиТунги оммавий ҳужум: Россиянинг 16 регионига 800 дан ортиқ дрон учирилдиКеча, 22:29Украина Россия ҳудудига илк бор Британия дронлари билан зарба бердиУкраина Россия ҳудудига илк бор Британия дронлари билан зарба бердиКеча, 22:19Бразилияда 10 йил пол остида қолиб кетган тошбақа тирик ҳолда топилди — у қандай омон қолди?Бразилияда 10 йил пол остида қолиб кетган тошбақа тирик ҳолда топилди — у қандай омон қолди?Кеча, 17:53Бутун бир шаҳарни сотиб олиб, 6 йилдан бери ёлғиз яшаб келаётган АҚШлик тадбиркор ҳаёти!Бутун бир шаҳарни сотиб олиб, 6 йилдан бери ёлғиз яшаб келаётган АҚШлик тадбиркор ҳаёти!Кеча, 17:48
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди