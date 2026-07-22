Apple қурилмаларни ижарага беришни бошламоқда: iPhone ва Мак учун обуна тизими
Apple корпорацияси ўз маҳсулотларини сотиш стратегиясида инқилобий ўзгаришга қўл урмоқда. Компания фойдаланувчиларга iPhone, iPad ва Мак компьютерларини узоқ муддатли ижара асосида фойдаланиш имконини берувчи янги сервисни ишга туширишга тайёрланмоқда. Bloomberg нашри берган маълумотларга кўра, Apple Упграде деб номланувчи ушбу дастур жорий йилнинг 28-июльидан бошлаб АҚШ ҳудудида расман тақдим этилиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги лойиҳа Кларна тўлов платформаси билан ҳамкорликда ишлаб чиқилган бўлиб, у фойдаланувчиларга қурилма учун тўлиқ суммани бирданига тўламасдан, ҳар ойлик обуна ҳақи эвазига энг сўнгги технологиялардан фойдаланиш имконини беради. Шартнома муддати якунлангач, мижоз қурилмани сотиб олиши, уни янги моделга алмаштириши ёки шунчаки қайтариб бериши мумкин бўлади.
Хизматнинг ўзига хос жиҳатлари ва муддатлариҲозирда мавжуд бўлган iPhone Упграде Програм фақат смартфонлар билан чекланган бўлса, янги Apple Упграде сервиси анча кенг қамровли бўлади. Унга кўра, турли гаджетлар учун турлича ижара муддатлари белгиланмоқда:
- iPhone смартфонлари ва Apple Watch ақлли соатлари учун максимал ижара муддати — 24 ой;
- iPad планшетлари ва Мак компьютерлари учун — 36 ой.
Чекловлар ва ҳамкорлик шартлариШуни таъкидлаш жоизки, ушбу дастур барча қурилмалар учун ҳам амал қилмайди. Дастлабки маълумотларга кўра, Apple Watch SE, базавий iPad, iPhone 16 ва MacBook Neo каби моделлар ижарага бериладиган қурилмалар рўйхатига киритилмаган. Шунингдек, хизматдан фақат жисмоний шахслар фойдалана олади — корпоратив мижозлар ва таълим муассасалари учун бу имконият ёпиқ қолади.
Яна бир муҳим жиҳат шундаки, янги обуна пакетига AppleКаре+ кенгайтирилган кафолати киритилмаган. Агар фойдаланувчи ўз қурилмасини суғурта қилишни истаса, ушбу хизмат учун алоҳида ҳақ тўлашига тўғри келади. Дастурга уланиш учун Кларна платформаси орқали мижознинг кредитга лаёқатлилиги соддалаштирилган тартибда текширилади.
Apple компанияси Apple Pay Латер сервисини ёпганидан сўнг, Кларна каби ташқи ҳамкорлар билан алоқаларни янада мустаҳкамламоқда. Ҳозирда ушбу тўлов тизими Apple Pay ва Валлет иловаларига интеграция қилинган бўлиб, харидларни бўлиб тўлаш имконини беради. Янги ижара тизими Apple учун нафақат савдо ҳажмини ошириш, балки фойдаланувчиларни ўз экотизимида узоқроқ ушлаб туриш стратегиясининг бир қисмидир.
Ўзбекистон бозорида ушбу хизматнинг расман ишга тушиши ҳозирча кутилмаяпти, чунки Apple Упграде дастури дастлаб фақат ривожланган молия тизимига эга бўлган АҚШ бозорига мўлжалланган. Бироқ, халқаро тажриба шуни кўрсатадики, бундай сервислар муваффақият қозонса, вақт ўтиши билан бошқа минтақалардаги расмий дилерлар орқали ҳам жорий этилиши мумкин.
…