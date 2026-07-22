Apple қурилмаларни ижарага беришни бошламоқда: iPhone ва Мак учун обуна тизими

·29·Техно
Apple қурилмаларни ижарага беришни бошламоқда: iPhone ва Мак учун обуна тизими

Apple корпорацияси ўз маҳсулотларини сотиш стратегиясида инқилобий ўзгаришга қўл урмоқда. Компания фойдаланувчиларга iPhone, iPad ва Мак компьютерларини узоқ муддатли ижара асосида фойдаланиш имконини берувчи янги сервисни ишга туширишга тайёрланмоқда. Bloomberg нашри берган маълумотларга кўра, Apple Упграде деб номланувчи ушбу дастур жорий йилнинг 28-июльидан бошлаб АҚШ ҳудудида расман тақдим этилиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги лойиҳа Кларна тўлов платформаси билан ҳамкорликда ишлаб чиқилган бўлиб, у фойдаланувчиларга қурилма учун тўлиқ суммани бирданига тўламасдан, ҳар ойлик обуна ҳақи эвазига энг сўнгги технологиялардан фойдаланиш имконини беради. Шартнома муддати якунлангач, мижоз қурилмани сотиб олиши, уни янги моделга алмаштириши ёки шунчаки қайтариб бериши мумкин бўлади.

Хизматнинг ўзига хос жиҳатлари ва муддатлари

Ҳозирда мавжуд бўлган iPhone Упграде Програм фақат смартфонлар билан чекланган бўлса, янги Apple Упграде сервиси анча кенг қамровли бўлади. Унга кўра, турли гаджетлар учун турлича ижара муддатлари белгиланмоқда:

  • iPhone смартфонлари ва Apple Watch ақлли соатлари учун максимал ижара муддати — 24 ой;
  • iPad планшетлари ва Мак компьютерлари учун — 36 ой.
Фойдаланувчилар шартнома давомида ёки у тугагач, бир нечта танловга эга бўладилар. Масалан, тўловларни давом эттирган ҳолда қурилмани ўз мулкига айлантириш ёки муддат тугашидан олдин уни янги авлод моделига алмаштириш мумкин. Бироқ, Bloomberg экспертлари муддатидан олдин алмаштириш ёки шартномани бекор қилиш учун қўшимча комиссия тўловлари ундирилиши мумкинлигидан огоҳлантирмоқда.

Чекловлар ва ҳамкорлик шартлари

Шуни таъкидлаш жоизки, ушбу дастур барча қурилмалар учун ҳам амал қилмайди. Дастлабки маълумотларга кўра, Apple Watch SE, базавий iPad, iPhone 16 ва MacBook Neo каби моделлар ижарага бериладиган қурилмалар рўйхатига киритилмаган. Шунингдек, хизматдан фақат жисмоний шахслар фойдалана олади — корпоратив мижозлар ва таълим муассасалари учун бу имконият ёпиқ қолади.

Яна бир муҳим жиҳат шундаки, янги обуна пакетига AppleКаре+ кенгайтирилган кафолати киритилмаган. Агар фойдаланувчи ўз қурилмасини суғурта қилишни истаса, ушбу хизмат учун алоҳида ҳақ тўлашига тўғри келади. Дастурга уланиш учун Кларна платформаси орқали мижознинг кредитга лаёқатлилиги соддалаштирилган тартибда текширилади.

Apple компанияси Apple Pay Латер сервисини ёпганидан сўнг, Кларна каби ташқи ҳамкорлар билан алоқаларни янада мустаҳкамламоқда. Ҳозирда ушбу тўлов тизими Apple Pay ва Валлет иловаларига интеграция қилинган бўлиб, харидларни бўлиб тўлаш имконини беради. Янги ижара тизими Apple учун нафақат савдо ҳажмини ошириш, балки фойдаланувчиларни ўз экотизимида узоқроқ ушлаб туриш стратегиясининг бир қисмидир.

Ўзбекистон бозорида ушбу хизматнинг расман ишга тушиши ҳозирча кутилмаяпти, чунки Apple Упграде дастури дастлаб фақат ривожланган молия тизимига эга бўлган АҚШ бозорига мўлжалланган. Бироқ, халқаро тажриба шуни кўрсатадики, бундай сервислар муваффақият қозонса, вақт ўтиши билан бошқа минтақалардаги расмий дилерлар орқали ҳам жорий этилиши мумкин.

AppleiPhoneОбунаТехнологияBloomberg
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сомон йўли галактикаси қадимда кучли тўқнашув туфайли ағдарилиб кетган бўлиши мумкинСомон йўли галактикаси қадимда кучли тўқнашув туфайли ағдарилиб кетган бўлиши мумкинБугун, 03:57Google сунъий интеллект пойгасида янги босқичга ўтди: Gemini 3.6 ва Gemini 4 анонс қилиндиGoogle сунъий интеллект пойгасида янги босқичга ўтди: Gemini 3.6 ва Gemini 4 анонс қилиндиБугун, 03:26Дунё йўлларида ўлим хавфи: Камбағал давлатларда кўрсаткич 6 баравар юқориДунё йўлларида ўлим хавфи: Камбағал давлатларда кўрсаткич 6 баравар юқориБугун, 02:29Авиасия инқилоби: ЖетЗеро компанияси фюзеляжсиз янги авлод самолётини яратмоқдаАвиасия инқилоби: ЖетЗеро компанияси фюзеляжсиз янги авлод самолётини яратмоқдаБугун, 01:56OpenAI янги авлод моделлари Hugging Face платформасига киберҳужум уюштирдиOpenAI янги авлод моделлари Hugging Face платформасига киберҳужум уюштирдиБугун, 01:55Болалар учун ижтимоий тармоқлар тақиқланмоқда: Дунё бўйлаб янги чекловлар тўлқиниБолалар учун ижтимоий тармоқлар тақиқланмоқда: Дунё бўйлаб янги чекловлар тўлқиниБугун, 01:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди