Bill Gatesнинг қизи асос солган Пҳиа стартапи фирибгарликда айбланмоқда

·0·Техно
Bill Gatesнинг қизи асос солган Пҳиа стартапи фирибгарликда айбланмоқда

Миллиардер Bill Gatesнинг қизи Пҳоэбе Гатес ва унинг ҳамкори Сопҳиа Kiaнни томонидан асос солинган Пҳиа шоппинг-стартапи жиддий можаролар марказида қолди. Bloomberg ўтказган суриштирув натижаларига кўра, платформа “коокие стуффинг” деб номланувчи ноҳалол усулдан фойдаланганликда айбланмоқда. Бу усул стартапга ўзи амалга оширмаган савдолардан ноқонуний равишда комиссия пулларини олиш имконини берган бўлиши мумкин. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Пҳиа лойиҳаси 2025-йилда ташкил этилган бўлиб, қисқа вақт ичида 40 миллион доллардан ортиқ инвестиция жалб қилишга улгурган эди. Инвесторлар орасида Ким Кардашиан ва Ҳаилей Биебер каби дунёга машҳур юлдузлар борлиги лойиҳага бўлган қизиқишни янада оширган. Бироқ сўнгги айбловлар стартапнинг обрўсига жиддий путур етказиши ва унинг келажагини сўроқ остида қолдириши кутилмоқда.

Bloomberg маълумотига кўра, Пҳиа браузер кенгайтмаси кўринишида ишлайди ва фойдаланувчиларга турли интернет-дўконлардаги энг арзон нархларни ҳамда чегирма кодларини топишда ёрдам беради. Тизим аффилиате маркетинг (ҳамкорлик дастури) асосида ишлайди, яни фойдаланувчи илова орқали харид амалга оширса, дўкон стартапга маълум миқдорда комиссия тўлайди.

Ноҳалол рақобат ва “коокие стуффинг” механизми

Суриштирув давомида аниқланишича, фойдаланувчи бирор онлайн-дўкон сайтига ўзи ёки бошқа бир платформа орқали кирган тақдирда ҳам, Пҳиа фонда (баккгроунд) яширинча янги саҳифа очган. Тўловни амалга ошириш жараёнида дастур бошқа ҳамкорларнинг реферрал кодларини ўчириб ташлаб, уларнинг ўрнига ўз кодини киритган. Натижада, харид учун мукофот пули ҳақиқий йўналтирувчига эмас, балки Пҳиа ҳисобига тушган.

Ушбу ҳолат фош этилгач, энг йирик ҳамкорлик платформаларидан бири бўлган Impact.com Пҳиа билан ишлашни тўхтатди ва уни тизимдан четлатди. Таъкидлаш жоизки, бундай амалиёт аввал ҳам йирик компаниялар ўртасида низоларга сабаб бўлган. Масалан, PayPal эгалигидаги Ҳоней сервиси ҳам худди шундай айблов билан ҳозирда судлашмоқда.

Пҳиа вакиллари Bloomberg нашрига берган изоҳида муаммо аниқланганини ва уни бартараф этиш учун барча зарур чоралар кўрилганини маълум қилди. Нашр томонидан ўтказилган такрорий текширув хатолик тузатилганини тасдиқлаган бўлса-да, стартапнинг ҳамкорлари ва йирик ритейллар ушбу “тузатиш” билан қониқадими ёки йўқми, ҳозирча номаълум.

Ўзбекистонда ҳам онлайн харидлар ва кешбэк хизматлари оммалашиб бораётган бир пайтда, бундай технологик фирибгарликлар халқаро бозорда рақамли этика масаласини кун тартибига чиқармоқда. Ҳозирча Пҳиа раҳбарияти ва Пҳоэбе Гатес ушбу вазият юзасидан қўшимча расмий баёнот беришдан тийилиб турибди.

ПҳиаBill GatesСтартапТехнологияBloomberg
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Космик инқилоб: Zenно Астронаутикс ёқилғисиз ишлайдиган магнит двигателни синовдан ўтказдиКосмик инқилоб: Zenно Астронаутикс ёқилғисиз ишлайдиган магнит двигателни синовдан ўтказдиБугун, 05:20Xiaomi компанияси кийим парвариши учун инқилобий Mijia Вашинг анд Дрйинг Сет Pro тўпламини тақдим этдиXiaomi компанияси кийим парвариши учун инқилобий Mijia Вашинг анд Дрйинг Сет Pro тўпламини тақдим этдиБугун, 04:52Meta фойдаланувчилар эътирозидан сўнг Instagramдаги баҳсли AI функциясини ўчириб ташладиMeta фойдаланувчилар эътирозидан сўнг Instagramдаги баҳсли AI функциясини ўчириб ташладиБугун, 04:51Redmi Ноте 17 туркуми қимматлашади: Xiaomi янги флагман даражасидаги сифатни вада қилмоқдаRedmi Ноте 17 туркуми қимматлашади: Xiaomi янги флагман даражасидаги сифатни вада қилмоқдаБугун, 04:283 дақиқада тўлиқ қувват: Хитойда рекорд даражадаги қаттиқ танали аккумулятор яратилди3 дақиқада тўлиқ қувват: Хитойда рекорд даражадаги қаттиқ танали аккумулятор яратилдиБугун, 03:53Тиббиётда инқилоб: Unitree G1 гуманоид роботи илк бор жарроҳлик амалиётида қатнашдиТиббиётда инқилоб: Unitree G1 гуманоид роботи илк бор жарроҳлик амалиётида қатнашдиБугун, 03:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги