Нилуфар Усмонова онасининг уйидан яна нималарни олиб кетди? (видео)

·37·Маданият
Нилуфар Усмонова онасининг уйидан яна нималарни олиб кетди? (видео)

Юлдуз Усмонова Instagram саҳифасига илиқ ва самимий видеопост жойлади. Унда хонанданинг қизи Нилуфар Усмонова онасининг уйига келгани акс этган.

Видеода Нилуфар Усмонова ҳазил аралаш гапириб, кўплаб қизлар каби ўзида ҳам қизиқ одат борлигини айтади. Унинг сўзларига кўра, онасининг уйига келганда кўзига ёққан буюмни олиб кетгиси келиб қолади. Бу сафар ҳам у ёқтириб қолган стаканлар тўпламини олиб кетаётганини кулиб айтиб ўтади.

“Баъзида ўзимга ёқиб қолса, 'буни олсам бўладими?' деб сўрайман. Онам эса 'олавер' дейдилар. Агар тезроқ чиқиб кетмасам, яна бошқа нарсаларни ҳам олиб кетишим мумкин,” — дея ҳазиллашади у.

Мазкур видеога Юлдуз Усмонова ҳам ўзига хос, маъноли изоҳ қолдирди:

“Қиз бола онасининг уйига келса, ҳатто эски супурги ҳам қалтираб турар экан. Чунки қизининг кўзига нима чиройли кўринса, 'шу менга керак экан', деб олиб кетиши мумкин.”

Ушбу самимий ва кулгили лавҳа мухлислар томонидан илиқ кутиб олиниб, изоҳларда кўплаб кулгили фикрлар ва қўллаб-қувватловлар ёзилмоқда.

Нилуфар УсмоноваЮлдуз УсмоноваInstagram
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тўйдаги чиқиш: Муниса Ризаева мухлисларни ҳайратда қолдирдиТўйдаги чиқиш: Муниса Ризаева мухлисларни ҳайратда қолдирдиБугун, 21:12Хонанда Восидбекнинг янги “Тиқир-тиқир”и сизга кайфият улашади (видео)Хонанда Восидбекнинг янги “Тиқир-тиқир”и сизга кайфият улашади (видео)Кеча, 18:41Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...Кеча, 17:43Хусен Амридиновнинг ота-она ҳақидаги таъсирли қўшиғи ҳақида (видео)Хусен Амридиновнинг ота-она ҳақидаги таъсирли қўшиғи ҳақида (видео)Кеча, 15:27«Вир ва Зара» юлдузи Зара турмуш ўртоғи билан кўриниш берди (видео)«Вир ва Зара» юлдузи Зара турмуш ўртоғи билан кўриниш берди (видео)Кеча, 15:10Тейлор Свифт ва Тревис Келси тўйи: афсонавий арена танландими?Тейлор Свифт ва Тревис Келси тўйи: афсонавий арена танландими?Кеча, 13:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Озода Нурсаидова “Тўйлар муборак” билан портлади — клип қисқа вақтда оммалашди (видео)
Озода Нурсаидова “Тўйлар муборак” билан портлади — клип қисқа вақтда оммалашди (видео)
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Ботир Қодиров ва Шаҳло Салаевадан "Хоразмлик қизлари" номли янги дуэт!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Женисбек Пиязов Озода Нурсаидованинг концертига бостириб кириб борди, вазият жиддийлашмоқда!
Муниса Ризаева имиджини кескин ўзгартиришга қарор қилди (видео)
Муниса Ризаева имиджини кескин ўзгартиришга қарор қилди (видео)
Юлдуз Ражабова онаси ва қайнонаси билан кўриниш берди
Юлдуз Ражабова онаси ва қайнонаси билан кўриниш берди