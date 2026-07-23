Темур Алихонов ва Фарида ўғли Имроннинг юзини илк бор оммага кўрсатди!
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Блогер Темур Алихонов ва Фарида ўғли Имроннинг юзини илк бор оммага кўрсатди. Фарида ижтимоий тармоқда оилавий суратларни жойлаб, уларда ўғлининг юзини яширмади.
Жуфтлик Имрон туғилганидан буён унинг юзини оммага кўрсатмай келаётган эди. Улар фарзанди қатнашган сурат ва видеоларда турли стикерлардан фойдаланиб, унинг чеҳрасини беркитишарди.
Яқинда Фарида Инстаграм саҳифасида Имрон билан бирга тушган бир нечта кадрни эълон қилди. Бу сафар боланинг юзи тўлиқ кўринди.
Суратлар қисқа вақт ичида кузатувчилар эътиборини тортди. Изоҳларда мухлислар Имрон ҳақида илиқ фикрлар ёзиб, оилага яхши тилаклар билдиришди.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…