Уэйн Руни Томас Тухельга огоҳлантириш билан чиқди: Гарри Кейн хатоси такрорланмасин

·0·Спорт
Уэйн Руни Томас Тухельга огоҳлантириш билан чиқди: Гарри Кейн хатоси такрорланмасин

Англия терма жамоасининг афсонавий ҳужумчиси Уэйн Руни янги бош мураббий Томас Тухельга жамоа сардори Гарри Кейн борасида муҳим маслаҳат берди. Руни собиқ мураббий Гарет Соутгате йўл қўйган хатолардан хулоса чиқариш ва асосий тўпурарнинг жисмоний ҳолатини асраш зарурлигини таъкидламоқда. Бу ҳақда Goal.com нашри BBC Sport маълумотларига таяниб хабар бермоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Панама терма жамоасига қарши кечган ва 2:0 ҳисобидаги ғалаба билан якунланган баҳсда Гарри Кейн яна бир бор ўз ҳисобига гол ёздириб қўйди. Шу тариқа, унинг терма жамоадаги голлари сони 82 тага етди. Бироқ, ўйиннинг бориши ва ҳужумчининг майдонда қанча вақт ҳаракат қилиши мутахассислар ўртасида қизғин баҳсларга сабаб бўлмоқда. Рунининг фикрича, ғалаба тақдири ҳал бўлган ўйинларда Кейнни вақтлироқ захирага олиш унинг турнир охиригача кучини сақлаб қолишига ёрдам беради.

Чарчоқ омили ва Соутгате хатоси

Манчестер Юнайтед афсонаси ўтган йирик турнирларда Гарри Кейн мусобақа якунига келиб жисмоний жиҳатдан толиқиб қолганини эслатиб ўтди. "Олдинги турнирларда Кейн финалларга яқин чарчаб қолганини кўрдик. Панама билан ўйинда у 84-дақиқада захирага олинди, менимча, ҳисоб 2:0 бўлиб, ўйин тақдири ҳал бўлгач, уни дарҳол майдондан олиш керак эди. Ҳатто 20 дақиқа қолган бўлса ҳам, бу вақт ичида футболчи энг кўп энергия сарфлайди ва жароҳат олиш хавфи ортади", — дейди Руни.

Рунининг таъкидлашича, Гарет Соутгате даврида Кейн деярли ҳар доим ўйин охиригача майдонда қолдирилган. Бу эса плей-оффнинг ҳал қилувчи паллаларида ҳужумчининг самарадорлиги пасайишига олиб келган. Томас Тухель эса бундай тактик хатодан қочиши ва жамоа манфаатини шахсий рекордлардан устун қўйиши лозим.

Олтин бутса пойгаси ва жамоавий мақсад

Ҳозирги кунда жаҳон футболида Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор, Лионель Месси ва Криштиано Роналдо каби юлдузлар "Олтин бутса" учун кураш олиб боришмоқда. Руни Кейннинг ҳам бу пойгада қатнашаётганини тушунса-да, асосий эътибор мамлакат муваффақиятига қаратилиши кераклигини уқтирди. Унинг фикрича, шахсий совринлар учун футболчини майдонда ортиқча ушлаб туриш Жаҳон чемпионати каби муҳим мусобақаларда қимматга тушиши мумкин.

Томас Тухель эса Панама билан ўйиндан сўнг жамоасининг сабрли ўйинини юқори баҳолади. Германиялик мутахассис рақиб зич ҳимояланганини ва бўш ҳудудлар деярли қолдирмаганини қайд этди. "Биз керакли ишни бажардик. Жисмоний жиҳатдан кучли рақибга қарши қийин ўйин бўлди, аммо биз тажовузкорликни сақлаб қолдик ва муносиб ғалабага эришдик", — дея қўшимча қилди Тухель.

Англия терма жамоаси мухлислари ва мутахассислар эндиликда Тухельнинг кейинги ўйинлардаги ротацияларини диққат билан кузатишади. Гарри Кейннинг спорт формаси ва жисмоний ҳолати "Уч шерлар"нинг бўлажак турнирлардаги зафарларида ҳал қилувчи омил бўлиб қолиши шубҳасиз.

АнглияГарри КейнУэйн РуниТомас ТухельФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ливерпул афсонаси Муҳаммад Салах ўрнига кутилмаган номзодни таклиф қилдиЛиверпул афсонаси Муҳаммад Салах ўрнига кутилмаган номзодни таклиф қилдиБугун, 16:58Уругвай гуруҳидаги натижалардан сўнг чартер рейси бекор қилиндиУругвай гуруҳидаги натижалардан сўнг чартер рейси бекор қилиндиБугун, 16:42Жуд Беллингем Гарри Кейн ҳақида: У тарихимиздаги энг буюк футболчиЖуд Беллингем Гарри Кейн ҳақида: У тарихимиздаги энг буюк футболчиБугун, 16:12Лионель Месси кутилмаган қарори билан ҳайратда қолдирди: Аргентина сардори яна рекорд ўрнатдиЛионель Месси кутилмаган қарори билан ҳайратда қолдирди: Аргентина сардори яна рекорд ўрнатдиБугун, 15:34Лионель Месси яна бир рекордни янгилади: Аргентина Жаҳон чемпионатида Жордан устидан ғалаба қозондиЛионель Месси яна бир рекордни янгилади: Аргентина Жаҳон чемпионатида Жордан устидан ғалаба қозондиБугун, 15:15Месси барчани ортда қолдирди: у гуруҳ босқичининг энг яхши футболчисиМесси барчани ортда қолдирди: у гуруҳ босқичининг энг яхши футболчисиБугун, 15:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди