Уэйн Руни Томас Тухельга огоҳлантириш билан чиқди: Гарри Кейн хатоси такрорланмасин
Англия терма жамоасининг афсонавий ҳужумчиси Уэйн Руни янги бош мураббий Томас Тухельга жамоа сардори Гарри Кейн борасида муҳим маслаҳат берди. Руни собиқ мураббий Гарет Соутгате йўл қўйган хатолардан хулоса чиқариш ва асосий тўпурарнинг жисмоний ҳолатини асраш зарурлигини таъкидламоқда. Бу ҳақда Goal.com нашри BBC Sport маълумотларига таяниб хабар бермоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Панама терма жамоасига қарши кечган ва 2:0 ҳисобидаги ғалаба билан якунланган баҳсда Гарри Кейн яна бир бор ўз ҳисобига гол ёздириб қўйди. Шу тариқа, унинг терма жамоадаги голлари сони 82 тага етди. Бироқ, ўйиннинг бориши ва ҳужумчининг майдонда қанча вақт ҳаракат қилиши мутахассислар ўртасида қизғин баҳсларга сабаб бўлмоқда. Рунининг фикрича, ғалаба тақдири ҳал бўлган ўйинларда Кейнни вақтлироқ захирага олиш унинг турнир охиригача кучини сақлаб қолишига ёрдам беради.
Чарчоқ омили ва Соутгате хатосиМанчестер Юнайтед афсонаси ўтган йирик турнирларда Гарри Кейн мусобақа якунига келиб жисмоний жиҳатдан толиқиб қолганини эслатиб ўтди. "Олдинги турнирларда Кейн финалларга яқин чарчаб қолганини кўрдик. Панама билан ўйинда у 84-дақиқада захирага олинди, менимча, ҳисоб 2:0 бўлиб, ўйин тақдири ҳал бўлгач, уни дарҳол майдондан олиш керак эди. Ҳатто 20 дақиқа қолган бўлса ҳам, бу вақт ичида футболчи энг кўп энергия сарфлайди ва жароҳат олиш хавфи ортади", — дейди Руни.
Рунининг таъкидлашича, Гарет Соутгате даврида Кейн деярли ҳар доим ўйин охиригача майдонда қолдирилган. Бу эса плей-оффнинг ҳал қилувчи паллаларида ҳужумчининг самарадорлиги пасайишига олиб келган. Томас Тухель эса бундай тактик хатодан қочиши ва жамоа манфаатини шахсий рекордлардан устун қўйиши лозим.
Олтин бутса пойгаси ва жамоавий мақсадҲозирги кунда жаҳон футболида Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор, Лионель Месси ва Криштиано Роналдо каби юлдузлар "Олтин бутса" учун кураш олиб боришмоқда. Руни Кейннинг ҳам бу пойгада қатнашаётганини тушунса-да, асосий эътибор мамлакат муваффақиятига қаратилиши кераклигини уқтирди. Унинг фикрича, шахсий совринлар учун футболчини майдонда ортиқча ушлаб туриш Жаҳон чемпионати каби муҳим мусобақаларда қимматга тушиши мумкин.
Томас Тухель эса Панама билан ўйиндан сўнг жамоасининг сабрли ўйинини юқори баҳолади. Германиялик мутахассис рақиб зич ҳимояланганини ва бўш ҳудудлар деярли қолдирмаганини қайд этди. "Биз керакли ишни бажардик. Жисмоний жиҳатдан кучли рақибга қарши қийин ўйин бўлди, аммо биз тажовузкорликни сақлаб қолдик ва муносиб ғалабага эришдик", — дея қўшимча қилди Тухель.
Англия терма жамоаси мухлислари ва мутахассислар эндиликда Тухельнинг кейинги ўйинлардаги ротацияларини диққат билан кузатишади. Гарри Кейннинг спорт формаси ва жисмоний ҳолати "Уч шерлар"нинг бўлажак турнирлардаги зафарларида ҳал қилувчи омил бўлиб қолиши шубҳасиз.
…