Ливерпул афсонаси Муҳаммад Салах ўрнига кутилмаган номзодни таклиф қилди

·0·Спорт
Ливерпул афсонаси Муҳаммад Салах ўрнига кутилмаган номзодни таклиф қилди

Англиянинг Ливерпул клуби раҳбарияти жамоа етакчиси Муҳаммад Салахнинг ўрнини боса оладиган муносиб номзод қидиришда давом этмоқда. Мерсисайдликлар афсонаси Робби Фаулер ушбу вакант ўрин учун кутилмаган, аммо қизиқарли вариантни илгари сурди. Собиқ ҳужумчининг фикрича, ҳозирда Милан сафида порлаётган АҚШ терма жамоаси сардори Кристиан Пулишич Ливерпул учун айни муддао бўлиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабар беришича, Робби Фаулер ўзининг ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида Пулишичнинг ўйин услуби ва тажрибаси унга Муҳаммад Салах босиб ўтган йўлни такрорлаш имконини беришини таъкидлаган. Фаулернинг ёзишича, америкалик футболчи Англия Премер-лигасини яхши билади, айни кучга тўлган ёшда ва унинг ўйин услуби мухлисларга завқ бағишлайди.

Салахнинг ўрнини ким эгаллайди?

Ливерпул айни дамда РБ Лейпциг ҳужумчиси Ян Диоманде учун 86 миллион фунт стерлинглик таклиф тайёрлаган бўлса-да, музокаралар кутилганидек тез кечмаяпти. Шу сабабли, клуб скаутлари муқобил вариантларни кўриб чиқишга мажбур. Кристиан Пулишич эса Италия А Сериясида ўз фаолиятини қайта тиклашга муваффақ бўлди ва Сан Сирода ҳақиқий етакчига айланди.

Маълумот учун, Пулишич Милан сафида 134 та ўйинда майдонга тушиб, 42 та гол ва 27 та голли узатмани амалга оширди. Бу кўрсаткич унинг Челси таркибидаги омадсиз ва жароҳатларга бой мавсумларидан тубдан фарқ қилади. Миланда у нафақат жисмоний ҳолатини тиклади, балки майдоннинг ҳар икки қанотида ҳам хавфли ҳужумчи эканлигини исботлади.

Пулишичга нафақат Ливерпул, балки Манчестер Юнайтед ҳам қизиқиш билдираётгани ҳақида хабарлар бор. Собиқ ҳимоячи Пол Паркернинг фикрича, америкалик юлдузнинг Олд Траффордга кўчиб ўтиши унинг фаолиятидаги энг йирик қадам бўлиши мумкин. Бироқ, экспертлар футболчининг услуби ҳар қандай жамоага ҳам тушавермаслигидан огоҳлантирмоқда.

Хусусан, АҚШ терма жамоасининг собиқ аъзоси Таб Ramос Пулишич фақат ҳужумкор ва тўп назоратига таянадиган жамоаларда самарали ўйин кўрсатишини таъкидлади. Унинг фикрича, аутсайдер ёки фақат қарши ҳужумга таянадиган жамоалар Пулишичнинг иқтидорини бўғиб қўйиши мумкин. Ливерпулнинг ҳужумкор футболи эса бу борада идеал танлов бўлиб кўринмоқда.

Ҳозирча Ливерпул раҳбарияти Пулишич трансфери бўйича расмий таклиф билан чиққани йўқ. Аммо Муҳаммад Салахнинг шартномаси якунланиб бораётгани ва унинг Саудия Арабистони клубларига ўтиш эҳтимоли юқорилиги мерсисайдликларни тезроқ қарор қабул қилишга ундамоқда. Кристиан Пулишич эса трансфер бозорида нисбатан арзон ва синалган вариант сифатида қолмоқда.

ЛиверпулКристиан ПулишичМуҳаммад СалахМиланТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Уэйн Руни Томас Тухельга огоҳлантириш билан чиқди: Гарри Кейн хатоси такрорланмасинУэйн Руни Томас Тухельга огоҳлантириш билан чиқди: Гарри Кейн хатоси такрорланмасинБугун, 16:59Уругвай гуруҳидаги натижалардан сўнг чартер рейси бекор қилиндиУругвай гуруҳидаги натижалардан сўнг чартер рейси бекор қилиндиБугун, 16:42Жуд Беллингем Гарри Кейн ҳақида: У тарихимиздаги энг буюк футболчиЖуд Беллингем Гарри Кейн ҳақида: У тарихимиздаги энг буюк футболчиБугун, 16:12Лионель Месси кутилмаган қарори билан ҳайратда қолдирди: Аргентина сардори яна рекорд ўрнатдиЛионель Месси кутилмаган қарори билан ҳайратда қолдирди: Аргентина сардори яна рекорд ўрнатдиБугун, 15:34Лионель Месси яна бир рекордни янгилади: Аргентина Жаҳон чемпионатида Жордан устидан ғалаба қозондиЛионель Месси яна бир рекордни янгилади: Аргентина Жаҳон чемпионатида Жордан устидан ғалаба қозондиБугун, 15:15Месси барчани ортда қолдирди: у гуруҳ босқичининг энг яхши футболчисиМесси барчани ортда қолдирди: у гуруҳ босқичининг энг яхши футболчисиБугун, 15:14
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди