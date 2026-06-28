Ливерпул афсонаси Муҳаммад Салах ўрнига кутилмаган номзодни таклиф қилди
Англиянинг Ливерпул клуби раҳбарияти жамоа етакчиси Муҳаммад Салахнинг ўрнини боса оладиган муносиб номзод қидиришда давом этмоқда. Мерсисайдликлар афсонаси Робби Фаулер ушбу вакант ўрин учун кутилмаган, аммо қизиқарли вариантни илгари сурди. Собиқ ҳужумчининг фикрича, ҳозирда Милан сафида порлаётган АҚШ терма жамоаси сардори Кристиан Пулишич Ливерпул учун айни муддао бўлиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабар беришича, Робби Фаулер ўзининг ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида Пулишичнинг ўйин услуби ва тажрибаси унга Муҳаммад Салах босиб ўтган йўлни такрорлаш имконини беришини таъкидлаган. Фаулернинг ёзишича, америкалик футболчи Англия Премер-лигасини яхши билади, айни кучга тўлган ёшда ва унинг ўйин услуби мухлисларга завқ бағишлайди.
Салахнинг ўрнини ким эгаллайди?Ливерпул айни дамда РБ Лейпциг ҳужумчиси Ян Диоманде учун 86 миллион фунт стерлинглик таклиф тайёрлаган бўлса-да, музокаралар кутилганидек тез кечмаяпти. Шу сабабли, клуб скаутлари муқобил вариантларни кўриб чиқишга мажбур. Кристиан Пулишич эса Италия А Сериясида ўз фаолиятини қайта тиклашга муваффақ бўлди ва Сан Сирода ҳақиқий етакчига айланди.
Маълумот учун, Пулишич Милан сафида 134 та ўйинда майдонга тушиб, 42 та гол ва 27 та голли узатмани амалга оширди. Бу кўрсаткич унинг Челси таркибидаги омадсиз ва жароҳатларга бой мавсумларидан тубдан фарқ қилади. Миланда у нафақат жисмоний ҳолатини тиклади, балки майдоннинг ҳар икки қанотида ҳам хавфли ҳужумчи эканлигини исботлади.
Пулишичга нафақат Ливерпул, балки Манчестер Юнайтед ҳам қизиқиш билдираётгани ҳақида хабарлар бор. Собиқ ҳимоячи Пол Паркернинг фикрича, америкалик юлдузнинг Олд Траффордга кўчиб ўтиши унинг фаолиятидаги энг йирик қадам бўлиши мумкин. Бироқ, экспертлар футболчининг услуби ҳар қандай жамоага ҳам тушавермаслигидан огоҳлантирмоқда.
Хусусан, АҚШ терма жамоасининг собиқ аъзоси Таб Ramос Пулишич фақат ҳужумкор ва тўп назоратига таянадиган жамоаларда самарали ўйин кўрсатишини таъкидлади. Унинг фикрича, аутсайдер ёки фақат қарши ҳужумга таянадиган жамоалар Пулишичнинг иқтидорини бўғиб қўйиши мумкин. Ливерпулнинг ҳужумкор футболи эса бу борада идеал танлов бўлиб кўринмоқда.
Ҳозирча Ливерпул раҳбарияти Пулишич трансфери бўйича расмий таклиф билан чиққани йўқ. Аммо Муҳаммад Салахнинг шартномаси якунланиб бораётгани ва унинг Саудия Арабистони клубларига ўтиш эҳтимоли юқорилиги мерсисайдликларни тезроқ қарор қабул қилишга ундамоқда. Кристиан Пулишич эса трансфер бозорида нисбатан арзон ва синалган вариант сифатида қолмоқда.
…